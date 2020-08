Harmaatukkainen herrasmies asettuu rumpujen taakse, toinen ottaa tuntumaa sähköurkujen koskettimiin ja vähitellen koko yhtye on valmiina odottamassa striimauksen alkamista Helsingin G Livelabissa perjantaina.

Ilmassa on jännitystä, odotusta ja historian siipien havinaa. Lavalla on legendaarinen Tasavallan Presidentti, rumpali Vesa Aaltosen ja kitaristi Jukka Tolosen vuonna 1969 perustama progressiivisen rockin suomalainen kulttiyhtye, joka noteerattiin aikanaan kansainvälisestikin. Yhtye täytti joulukuussa 50-vuotta, mitä juhlistettiin loppuunmyydyllä konsertilla Tavastialla.

Kosketinsoittajat Esa Kotilainen (vas.) ja Juha Kuoppala, saksofonisti Ilmari Rönkä sekä rumpali Vesa Aaltonen G Livelabissa.

Toivottavasti fanit ovat nytkin kuulolla striimin ääressä. Minä kuulun niiden onnellisten pieneen joukkoon, jotka taputtavat nyt käsiään katsomossa.

Mietiskelevä Wutu-Banale lähtee soimaan. Se kuulostaa livenä hiton paljon paremmalta kuin Youtubesta. Komppi jyrää varmana ja itsetetoisena, mutta mitä muuta voi odottaakaan yhtyeeltä, joka vuonna 1969 otti nimekseen Tasavallan Presidentti. Kekkonenhan oli silloin valtansa huipulla.

Pelkästään bändin pitkät hiukset riittivät silloin ärsyttämään niin sanottuja porvarillisia piirejä.

Tasavallan presidentti vuonna 1973: Vesa Aaltonen (vas.), Jukka Tolonen, Heikki Virtanen, Eero Raittinen ja Pekka Pöyry. Virtanen ja Raittinen eivät päässeet osallistumaan G Livelabin keikalle. Pekka Pöyry kuoli vuonna 1980.

Nyt sänkitukkainen Tolonen istuu kosketinsoittimien takana varsin seesteisenä. Kitaraa soittaa nuoremman polven Jere Haakana.

Kitaristin jälkeen soolovuoron saa huilisti-saksofonisti Ilmari Rönkä, joka tyylittelee biisiin lentävän ilmavan fonisoolon. Nuorten muusikoiden persoonallinen ja energinen soitto antaa klassikkobändin musiikkiin uutta virtaa ja uuden näkökulman ja nostaa sen musiikin ajan yläpuolelle.

Ja kun 24-vuotias Rönkä soittaa duettoa yhdessä 84-vuotiaan huilisti-saksofonisti Juhani Aaltosen kanssa, katsomossa pidätellään hengitystä – ja myös kyyneliä.

Konsertin aikana soittajat lavalla vauhtivat: Bassossa vuorottelee Tolosen kanssa Jari Heino ja Jukka Tolonen. Kosketinsoittimia soittavat Juha Kuoppala ja toisinaan myös Esa Kotilainen.

Jukka Tolonen (vas.) soitti bassoa, Jukka Gustavsson lauloi ja soitti kosketinsoittimia, kitaraa soitti Jere Haakana.

Laulaja-kosketinsoittaja on tällä keikalla lainattu ”bändivihollisesta”, kuten Vesa Aaltonen nimittää Wigwamia 70-vuotishaastattelussaan. Jukka Gustavsson on kotiläksynsä tehnyt ja vetää eläytyen klassikkobiisejä Tasavallan Presidentin neljältä albumilta. Erityisen komea on draamallinen Bargain, riipaisevin yhtyeen radiohitti I Love You Teddybear.

Tasavallan Presidentin uho on kypsynyt elämänkokemuksen tuomaksi uskottavuudeksi – Ja sitä tässä yhtyeessä on sata prosenttia.

Mitä Tasavallan Presidentin musiikista ajattelee Sibelius-Akatemiassa opiskeleva alttosaksofonisti Ilmari Rönkä, jolla ei voi olla yhtyeen suuruuden vuosista minkäänlaista muistikuvaa?

Kysyin asiaa Röngältä keikan jälkeen. Hän kertoi kuunnelleensa Tasavallan Presidentin levyjä ja tykkäävänsä musasta: ”Siinä on mahtavia riffejä, kuvioita ja koukkuja.”

Lapsuudessaan Rönkä ei muista Pressaa juuri kuulleensa. Sen sijaan isoveli Artturi Rönkä kuunteli kotona usein Frank Zappan musiikkia. Zappahan on myös yksi Tasavallan Presidentin esikuvista.

Vesa Aaltonen, joka oli keikalla jopa pukeutunut Zappa-teepaitaan, hehkutti Zappan Hot Rats-albumia. Hän sanoo tämän ”sensaatiomaisen taideteoksen” vaikuttaneen tasavallan presidentin biiseihin ja olleen yhdistävä lenkki hänen, Jukka Tolosen ja muiden Pressan muusikoiden välillä.

Vuonna 1969 julkaistua Hot Ratsia on kuvattu rockin ja jazzin sekoitukseksi ja samaa on sanottu Tasavallan Presidentin progressiivisesta rockista, jonka musiikissa on paljon tilaa improvisoiduille sooloille.

Miten uskollinen Rönkä sitten oli keikalla yhtyeen alkuperäisille sooloille?

Hän kertoi soittaneensa vain yhden, Pekka Pöyryn säveltämän Tell Me More -kappaleen fonimelodian sellaisena, kuin se on levyllä, kuten keikalla mainittiinkin. ”Muuten improvisoimissani sooloissa en juurikaan pyrkinyt Pöyryn tyyliä jäljittelemään. Soitin ne siten kuin Ilmari soittaa.”

Konsertin lopuksi lavalta lähtevät terveiset niille yhtyeen muusikoille, jotka eivät päässeet paikan päälle: laulajille Frank Robsonille ja Eero Raittiselle sekä basisti Heikki Virtaselle. Siihen päättyi myös tämän kesän Viapori Jazz, sillä tätä konserttia lukuun ottamatta festivaali on siirretty koronapandemian takia ensi vuoteen.

”Päätös kirpaisi”, myönsi Viapori Jazzin taiteellinen johtaja Jukka Perko keikan jälkeen. ”Se oli silti oikea”, hän lisää.

Ensi vuoden ohjelma pyritään julkaisemaan jo syksyllä ja mukaan on tulossa monia muusikoita, jokta oli buukattu jo tämän vuoden festareille.

Pahimpaan ikävään festari tulee julkaisemaan myös joukon Viapori-aiheisia videoita, Perko kertoi.

