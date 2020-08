Sturenkadun ravintolatilassa on nähty jo useampi paikka, Tartine tuoreimpana.

Tartine

Pikatesti

Missä? Sturenkatu 36, p. 044 987 8432, tartine.fi.

Koska? Ti–la 11–18.

Paljonko? Aamupalasetit 12,50 e, lounas 14,90 e ja leivonnaiset 3,50–5,50 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Ravintola Tartine aukeaa vasta kymmenen minuutin kuluttua, mutta taakseni alkaa muodostua jo jonoa. Avonaisesta ovesta tunkeutuu lähes karamellisoituneen voitaikinan tuoksu. Tuoksu vie mielen ulkomaille, sillä se kertoo rohkeasta paistopinnasta, eikä muistuta suomalaisista leipomoista tuttua kanelipuustin aromia.

Sturenkatu 36 on selkeästi ravintoloitsijoita houkutteleva tila. Aiemmin siellä ehtivät toimia muun muassa Vallilan Stoori, Villd ja Magu. Nyt tilaan on asettunut ranskalaista vegaaniruokaa tarjoava Tartine.

”Olkaa hyvä, käykää peremmällä, tulen luoksenne aivan pian”, sanoo tarjoilija englanniksi maskinsa takaa. Lausahdus on kuin asiakaspalvelun alkeiden oppikirjasta, mutta silti vilpitön. Asiakkaana tulee arvostettu olo.

Tiskin takana on uuni, jonka edessä huhkii monta leipuria, maskit kasvoillaan hekin.

Vegaanisten leivonnaisten lisäksi Tartine tarjoaa aamiaista ja lounasta, joita saa läpi koko päivän.

Tilaan aamiaissetin, johon kuuluu suolainen tartine eli ranskalainen täytetty avoleipä, croissant sekä cappuccino. Kahvin saisi halutessaan vaihtaa tuorepuristettuun appelsiinimehuun, ja croissantin voisi korvata vadelmaisella moussekakulla.

Tartinen sisätilat täyttyvät nopeasti, joten siirryn aurinkoiselle terassille. Aamiaissettiä ei tarvitse odotella kauaa.

Täytetty leipä tuo mieleen tanskalaiset voileivät. Hapanjuurileivän siivun päällä on pestoa, hummusta, vegaanista ”carpacciota” sekä versoja. Suolainen vegaaninen leike on tuttu kaupan hyllyltä, mutta ajaa asiansa maukkaassa ja täyteläisessä leivässä.

Vegaaninen croissant ällistyttää. Tai ainakin tämä yksilö painii samassa sarjassa kuin sen voiset serkut. Kuori on rapea ja tarpeeksi paksu. Lehteväksi paistettu taikina on makunsa puolesta makean ja suolaisen huumaavassa välitilassa. Croissantin pinta on sivelty siirapilla, mikä antaa sille kiiltoa ja häivyttää hiivan maun.

Croissantit ovat Tartinen ydinosaamista.

Kahvi ei vastaa odotuksia. Kenties Tartinessa on nostettu ruuan puolesta rima niin korkealle, että kahvikoulutus on jäänyt puolitiehen.

Sekä suodatinkahviin että espressopohjaisiin juomiin käytetään Tartinessa samaa ”tummapaahtoista kahvia”. Cappuccinon kasvimaito on ylikuumennettu, minkä vuoksi se on liian kuuma juotavaksi vielä silloinkin, kun olen jo tekemässä lähtöä. Myös vaahto on kärsinyt kuumuuden vuoksi. Kasvimaitoihin ei tosin onneksi synny sitä samaa palaneen makua kuin lehmänmaitoon.

Maidonvaahdotus kuntoon ja suodatinkahvi lämpölevyltä termoskannuun, niin ollaan jo oikeilla jäljillä.

Ranskalainen ravintolakenttä ei varsinaisesti ole maailmankuulu vegaanisuudestaan. Tartine kuitenkin osoittaa, että ilman voita ja kermaakin voi luoda lähes syntisen hyviä leivonnaisia.