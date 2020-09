Yhteiskunta ei ymmärrä masennusta eikä osaa hoitaa sitä, joten masennuspotilaan ainoa toivo ovat lääkkeet, kirjoittaa Nyt-liitteen kolumnisti Tuija Sorjanen.

Suomalaiset ovat jo pitkään rakentaneet identiteettiään sen varaan, että olemme masentunutta, päihteiden väärinkäyttöön ja itsemurhiin taipuvaista kansaa. Niin saamme rakentaa vastakin, sillä mielenterveysongelmien hoito on yhtä kankeaa kuin ammoin seitsemän veljeksen lukemaan opettelu.

Tila on tuttu lukemattomille: Ahdistaa aamusta iltaan, öisin ei saa unta, päivisin ei halua olla hereillä, päihteet eivät auta, jooga auttaa ehkä vähän, oma naama ärsyttää, kavereiden naamoja ei kiinnosta nähdä, koska nekin asiat, joiden pitäisi tuottaa iloa, ankeuttavat lisää.

Lääkäriseura Duodecimin nettisivulla sekä terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tunnistetaan, että masennuksen oireet ovat moninaiset ummetuksesta ja epämääräisestä ärtymyksestä vakaaseen tahtoon kuolla.

Se on pirullinen, petollinen, periytyvä ja tappava sairaus monen muun joukossa.

Masennuksesta puhutaan Suomessa koko ajan, mutta sairautta ei ymmärretä. Diagnosointi on leväperäistä ja perustuu melko huvittavia kysymyksiä sisältävään monivalinta-aaneloseen.

Julkinen puhe masennuksesta liittyy lähes poikkeuksetta työelämään.

Joka toinen naistenlehtien haastateltava on uupunut, HS:n lifestylejuttujen haastateltavista noin joka kolmas. Kun on oivallettu, että muutkin kuin syrjäytyneet hupparipääpojat voivat masentua, sairaus on omittu suorittajien, perfektionistien ja kympin tyttöjen kansallistaudiksi.

Masennuksesta puhutaan vakavin äänenpainoin, sillä se tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Se sivuutetaan, että masennus on kallista ja vaikeaa ennen kaikkea masentuneelle itselleen ja että näin on ollut jo pitkään ennen kuin tauti on alkanut käydä hankalaksi yhteiskunnalle. Moni tuntee jo lapsena elämän surut ja tragediat paremmin kuin sen ilot ja onnet. Jokainen masennus ei johdu siitä, että töissä on rankkaa ja että yhteiskunta vaatii meiltä enemmän kuin pystymme sille antamaan, eikä taudista pääse eroon eläköitymällä kolmekymppisenä.

Oli taustalla mitä tahansa, masentunut hyötyisi siitä, että hän pääsisi kertomaan jollekin asiallisesti reagoivalle ihmiselle, mikä kaikki omassa tilanteessa on vaikeaa tai mahdotonta sietää. Hän voi pian huomata huutavansa tuuleen.

Potilaan ensimmäistä kertaa tapaava lääkäri voi tarjota hoidoksi mielialalääkkeitä eli masennuslääkkeitä, ehkä suosittelee päivittäistä kävelyä edes maitokauppaan ja kehottaa vieroittumaan kaikista päihteistä. Ihmissuhdetaitoisimmat lääkärit lausuvat, että tilanteesi kieltämättä kuulostaa “haasteelliselta”.

Tyypillisesti potilas saa reseptille SSRI-lääkkeitä, jotka vaikuttavat serotoniinihormonin määrään aivoissa.

Nuorisolle ja laitoshoidossa oleville vanhuksille saatetaan määrätä esimerkiksi ketiapiinia, joka on kehitetty psykoosin hoitoon.

Useiden masennuslääkkeiden sivuvaikutuksena on ”tilapäisesti kohonnut” itsemurhariski. Ei tiedetä kunnolla, miten lääkkeet vaikuttavat nuorten aivoihin. Myös lääkkeiden lopettamisen vaikutukset ovat vielä osin hämärän peitossa.

Moni potilas lienee alkuun kiitollinen pilleristä, joka saattaa estää mustaa jättiläiskyytä nousemasta otsan läpi joka päivä.

Lääkkeet ovat ihan hyvä ensihoito tilanteessa, jossa itkuinen ihmisraunio istuu ammattiparantajan vaaleapuisen tietokonepöydän takana kangaspäällysteisellä tuolillaan. Resepti ja lääkkeiden noutaminen apteekista synnyttävät illuusion, että edes jotain apua saa.

Todellisuudessa masennuspotilas joutuu usein lääkereseptin kanssa takaisin oman surkeutensa ristiaallokkoon, nyt mukanaan tieto siitä, että hän on kliinisesti masentunut.

Keskusteluavun saaminen ja ratkaisujen etsiminen ovat vasta edessä. Masennuspotilaan pitää nimittäin etsiä terapeuttinsa itse.

Kela rientää apuun sopivan terapeutin löydyttyä, tosin kuntoutustukea ei myönnetä automaattisesti kaikille. Suositus on, että potilas tapaisi vähintään muutaman terapeuttiehdokkaan, mielellään muutamia kertoja, omaan laskuunsa. Oikeanlaisen terapeutin löytäminen on tärkeää, koska paitsi terapiasuuntauksella myös potilaan ja terapeutin välisellä “kemialla” on ratkaiseva vaikutus hoidon onnistumiseen.

Systeemissä lienee jotain vikaa, sillä joidenkin arvioiden mukaan puolet masennuspotilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa. Se voi tarkoittaa sekä lääkehoitoa että terapiaa.

Potilaan mahdollisuudet toipua olisivat paljon nykyistä paremmat, jos ammattilainen olisi laatinut hänelle kunnollisen tilannearvion varhaisessa vaiheessa. Potilaan pitäisi jo psykoterapeuttia etsiessään tietää edes hiukan, mikä häntä ”vaivaa”. Johtuuko ahdinko vääristyneistä ajattelumalleista vai siitä, että menneisyydessä on menetyksiä tai kohtalokkaita vastoinkäymisiä, joita ei ole pystynyt suremaan? Kannattaako valita kognitiivinen, interpersoonallinen vai psykoanalyyttinen terapiasuuntaus?

Masennukseen kuuluu määritelmällisesti se, että aloitekyky ja kaikkeen rakentavaan toimintaan tarvittavat voimavarat kylmenevät kuin Kankkulan kaivon pohjassa.

Jos tiskikoneen tyhjentämistäkin välttelee, psykoterapeutin etsiminen on vaikeampaa kuin naalin pierun pyydystäminen lasipurkkiin tunturissa.

Joten sama on syödä vuosikaudet lääkkeitä ja yrittää unohtaa oma tila ja sen syyt, joita lääkkeet eivät tietenkään miksikään muuta. Reseptin saa uusittua ilman, että kukaan kyselee päivän vointia.

Traagisinta on, että oikealla hoidolla masennus olisi hoidettavissa oleva sairaus. Nyt lukemattomien suomalaisten jokainen aamu alkaa kirouksella ja jokainen päivä päättyy epätoivoon aivan suotta.