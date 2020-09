Varsinaisesti Koronavilkkua ei voi kutsua peliksi, mutta sovelluksen taustalla on peleistä tuttuja ominaisuuksia, sanoo yliopistotutkija Timo Nummenmaa.

Suomalaiset saivat maanantaina käyttöönsä Koronavilkku-sovelluksen.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sekä ohjelmistoyhtiö Solitan yhteistyössä kehitetyn sovelluksen avulla kansalaiset voivat saada ja jakaa tietoja mahdollisista altistumisista koronavirukselle.

Lue tästä lisää sovelluksen ominaisuuksista: HS testasi Koronavilkkua etukäteen – Tältä näyttää sovellus, joka kertoo virukselle altistumisesta

Monet latasivat sovelluksen oitis, ja maanantai-iltana sosiaalisen median palvelut näyttivät siltä, että liki jokainen sovelluksen ladannut myös kertoi siitä uudessa päivityksessä. Facebook, Twitter ja Instagram täyttyivät kehotuksista, joissa ystäviä ja seuraajia pyydettiin seuraamaan esimerkkiä sovelluksen lataamisesta.

Tampereen yliopiston yliopistotutkijan Timo Nummenmaan mukaan Koronavilkku-sovelluksessa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä arjen pelillistymiseen.

Pelillistämisellä tarkoitetaan Nummenmaan mukaan sitä, että peleistä tuttuja ominaisuuksia tuodaan pelien ulkopuolelle. Arjen pelillistämisenä voi pitää esimerkiksi kännykkäsovelluksia, joiden avulla ja kannustamana käyttäjä voi kohottaa kuntoaan. Esimerkiksi vuonna 2012 julkaistussa brittiläisessä Zombies, Run -juoksusovelluksessa käyttäjä kohottaa kuntoaan juoksemalla pakoon pelissä jahtaavia zombeja.

Nummenmaan mukaan pelillistämisen menetelmiä käytetään sovelluksissa esimerkiksi etenemistä kuvaavilla taso-ominaisuuksilla tai pisteillä, joita käyttäjä voi suorituksillaan kerätä.

Varsinaisesti koronavilkkua ei Nummenmaan mukaan voi kutsua peliksi, mutta sovelluksen taustalla on joitain peleistä tuttuja ominaisuuksia.

Keskiviikkona iltapäivällä Koronavilkulle oli kertynyt jo liki 1,4 miljoona latausta Google Play -palvelussa sekä App Storessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoi latausluvuista Twitter-sivuillaan.

HS:n mukaan miljoonan latauksen raja meni rikki kello kahdeksan aikaan tiistaiaamuna, kun sovellus oli ollut käytössä noin vuorokauden.

Solitan terveys- ja hyvinvointiosaamisen johtajan Risto Kaikkoisen mukaan THL:n ja Solitan alkuperäisenä tavoitteena oli, että Koronavilkusta tulisi viikossa Suomen suosituin sovellus. Tavoitteen saavuttamiseksi sovellukselle tarvittiin noin 1,2 miljoonaa latausta, Kaikkonen kertoi HS:lle.

THL:n mukaan sovelluksen teho paranee sitä mukaa, mitä enemmän käyttäjiä sillä on.

Koronavilkku perustuu niin sanottuihin avainkoodeihin, jotka vaihtuvat tasaisin väliajoin. Kun kaksi sovelluksen käyttäjää ovat toistensa läheisyydessä heidän puhelimensa vaihtavat avainkoodeja. Henkilö- tai sijaintitietoja ei tallenneta. Avainkoodit ovat tallessa ainoastaan käyttäjien puhelimissa, eikä niitä kytketä kenenkään henkilötietoihin.

Nummenmaan mukaan Koronavilkkua muistuttavia, laitteen taustalla toimivia pelejä on tukenut esimerkiksi Nintendon 3DS-laitteelle kehitetty StreetPass-ominaisuus.

Ominaisuuden avulla laitteet ”keskustelevat” Koronavilkun tavoin langattoman-yhteyden avulla ollessaan toistensa läheisyydessä. Yhteyttä käytettiin esimerkiksi StreetPass-yhteensopivissa peleissä tarjolle asetettujen esineiden vaihtamiseen.

”Jos Koronavilkkua vertaisi peliin, todennäköisin voittaja olisi se, joka ei näe ketään”, sanoo Nummenmaa.

Samankaltaista asetelmaa on käytetty myös peleissä, Nummenmaa kertoo. Esimerkiksi kansainvälisen, joulun alla käytävän Whamageddon-kisan idea on, että peliin osallistujat yrittävät välttää kuulemasta Wham-yhtyeen Last Christmas -kappaletta. Peli kestää joulukuun ensimmäisestä päivästä jouluaattoon ja voittaja on se, joka onnistuu olemaan kuulematta kappaletta pisimpään sesongin aikana.

Nummenmaa kuvailee Koronavilkkua yksinkertaiseksi. Sovelluksella ei käytännössä voi tehdä mitään muuta kuin testata oireensa ja jakaa tietoa saadusta tartunnasta. Kun Koronavilkun asentaa puhelimeen, se toimii laitteen taustalla itsestään.

”Tavoite on, että mitään ei koskaan tapahdu”, Nummenmaa sanoo. Se, että sovellus tekee jotain, eli esimerkiksi ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta on ei-toivottua.

Uusi sovellus kirvoitti myös sovellukseen kriittisesti suhtautuvien keskustelua kommenttipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Myös Koronavilkun synnyttämää keskustelua ja yhteisöllisyyttä voi Nummenmaan mukaan pitää yhtymäkohtana peleihin.

Google Play -palveluun kertyneiden kommenttien perusteella Koronavilkkusovellukseen oltiin pääosin hyvin tyytyväisiä.

Osa Koronavilkun ladanneista piti kuitenkin huonona, että sovelluksen käyttö vaatii bluetooth-yhteyden kytkemistä päälle. Lisäksi sovelluksen epäiltiin kuluttavan akkua ja kahmivan puhelimen tallennustilaa.

Myös sovelluksen tietoturvaan liittyen ilmeni kommenttien ja twiittien perusteella ihmeteltävää.

Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä kertoi HS:lle elokuun alkupuolella, että tietoturvasta oli jo ennen sovelluksen käyttöönottoa kertynyt eniten kysymyksiä.

Köykän mukaan esimerkiksi sovelluksen käyttäjien seuraaminen on tehty mahdottomaksi.

Lue tästä lisää: HS tilasi tietoturvayhtiöltä selvityksen: Miten Koronavilkku toimii ja onko sen tietoturva riittävä?

Kommentoijat huolehtivat myös siitä, voiko sovelluksessa mahdollisesti tehdä ilmoituksen perättömästä koronavirustartunnasta.

Sovelluksen mukaan tartunnan voi kuitenkin kirjata sovellukseen vain terveydenhuollon ammattilaiselta tai THL:ltä saadun avauskoodin avulla.

Lisäksi sovelluksen lanseeraaminen sai muutaman nimeltään samankaltaisen sovelluksen nousemaan suosituimpien listalle esimerkiksi App Storen suosituimpien ilmaisten sovellusten listalla.

Tiistaina suosituimpien ilmaisten sovellusten listalle oli keskipäivään mennessä kivunnut esimerkiksi Kuopion seudun joukkoliikenteen sovellus: Vilkku.

Koronavilkku kirvoitti toki myös huumoria ja ajatuksellisia oikosulkuja liittyen esimerkiksi siihen, miksei Koronavilkun avulla voi ennakoida tartuntojen havaitsemista. Eräs kommentoija toivoi Google Play -palvelussa, että sovellus voisi ilmoittaa etukäteen esimerkiksi siitä, jos omassa lähikaupassa on havaittu koronavirustartunta.

Mikäli koronaviruksen aiheuttaman taudin mukaisia oireita havaitsee, kannattaa kuitenkin THL:n ohjeiden mukaisesti lähikaupan sijaan suunnata ensi sijassa koronavirustestiin.