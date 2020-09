Enni Koistisen ja Kirsikka Simbergin Tuplakääk-podcast perustuu epäluotettaviin internet-lähteisiin ja omaan mielikuvitukseen.

Ystävät makasivat sohvalla sunnuntai-iltana, kun ensimmäinen jakso äänitettiin.

Enni Koistinen oli kuullut ulkomailla työskentelevältä ystävältään juorun Madonnasta. Kirsikka Simberg laittoi nauhurin päälle ja aloitti kertomalla satunnaisia julkkistarinoita, joita oli kuullut ulkomaalaiselta stylistiystävältään.

Tuli Koistisen juorun vuoro. Hän pohjusti sitä kertomalla lähteestä. Koistisen kaverin kaveri työskenteli Madonnan toisena personal trainerinä.

Kerran he olivat olleet treenaamassa tähden talossa ja astelleet talon hissiin.

”He olivat olleet kahdestaan siellä hississä, ja Madonna oli pierassu! Sitten hän oli ollu silleen kuin ei olis tapahtunut mitään”, Koistinen sanoi.

”Miltä haisee Madonnan pieru?” Simberg kysyi.

”Mä kysyin. Pahalta kuulemma”, Koistinen vastasi.

Koistinen ja Simberg tutustuivat kymmenisen vuotta sitten Facebookin kautta.­

Näin alkoi Tuplakääk-podcast tammikuun 15. päivänä vuonna 2017. Sohvalla äänitetty nauhoite Madonnan pierusta ja muista juoruista ladattiin suoraan yhteiseen Musla-blogiin.

Tuplakääkistä tuli julkkisjuoruihin keskittyvä viihdepodcast. Juontajat kuvaavat sen keskittyvän ”Hollywood-eliitin valeavioliittoihin, Englannin kuningashuoneen synkimpiin salaisuuksiin sekä Béyoncen ja muiden taruhahmojen elämiin”.

Podcast viihdyttää julkkisjuorujen ystäviä sekä juontajien saaman palautteen mukaan myös niitä kuuntelijoita, jotka eivät tavallisesti olisi edes kiinnostuneet juoruilusta.

Elokuun valo tulvii punavuorelaisen kivitalon ikkunoista. Koistinen ja Simberg istuvat keittiön pöydän ääressä vaikuttajamarkkinointiyritys Asennemedian toimistolla.

Viereisessä huoneessa on pieni hillityn sävyinen äänieristetty studio, jonka pöydällä lepää kuulokkeita, läppäreitä ja mikrofoneja. Siellä Koistinen ja Simberg äänittävät podcast-jaksot.

Tänään on tarkoituksena on äänittää kaksi jaksoa. Yleensä ennen äänitystä Koistinen ja Simberg syövät karkkia. He kehuvat toisiaan ja saattavat juoda alkoholitonta olutta. Tällä kertaa keittiön jääkaapista löytyy kivennäisvettä ja kokista. Kuiva-ainekaapista taas hedelmäkarkkeja. Koistinen on tuonut mukanaan mansikoita.

Kun juontajaparin keskustelua seuraa, tuntuu hetkittäin, kuin olisi Tuplakääkin podcast-jakson äänityksessä. Keskustelu on eloisaa ja polveilevaa. Puheessa mainitaan useita julkisuuden henkilöitä: Kanye West, Kim Kardashian, Elton John...

Juontajat täydentävät toisensa lauseita ja komppaavat toisiaan. Välillä Simberg ja Koistinen varmistelevat toisiltaan miellyttääkö vastaus myös toista..

”Sanoinko mä tän hyvin?” Simberg kysyy.

”Joo just hyvin. Ei mitään lisättävää”, Koistinen vastaa.

Juontajien yhteinen sääntö on, ettei omista aiheista ja uusista juoruista puhuta etukäteen, jotta toinen kuulee ne ensi kertaa äänityksen aikana.

Simberg ei kuitenkaan ole malttanut olla paljastamatta matkalla toimistolle, että hänellä on uusi salaliittoteoria Ellen DeGeneresistä. Yhdysvaltalainen juontaja on ollut viime kuukausina mediakohun keskellä, sillä hänen työntekijät ovat väittäneet, että Ellen DeGeneres Show’n kulisseissa vallitsee huono ilmapiiri. Aihetta on puitu myös kevään jaksoissa.

Elokuun alussa julkaistussa jaksossa Simberg kertoo teoriansa. Hän on katsonut The Morning Show -komediasarjaa, jossa suositun aamuohjelman juontaja Mitch Kessler (Steve Carell) joutuu skandaalin keskelle hänestä tehtyjen paljastusten takia. Hänelle sarjasta mieleen tulivat uutiset DeGeneresistä.

”Mä aloin miettiä, että voiko tuossa olla joku kytkös vai onko tv-teollisuus ylipäätään ihan mätää”, Simberg sanoo podcastissa.

Asiaa spekuloidaan.

Tuplakääk-podcastia äänitetään Asenne-median studiossa Punavuoressa.­

Tuplakääkin tekemisestä on tullut vuosien varrella ammatillisempaa kuin aiemmin. Yritysten kanssa tehtävien kaupallisten yhteistöiden myötä juontajat saavat podcastista tuloja. Myöskään omien nimien julkaiseminen podcast-juttujen yhteydessä ei enää mietitytä.Koistinen ja Simberg ovat ymmärtäneet, ettei mielenkiintoa julkkisjuoruihin tarvitse hävetä.

” ”Julkkisjuorut ja tosi-tv mielletään naiselliseksi viihteeksi”

Heistä tuntuu, että julkkisjuoruista ja tosi-tv-ohjelmista kiinnostuneita pidetään yleisesti typerinä. Simberg sanoo, etteivät toimintaviihteen katsojat saa osakseen samanlaista vähättelyä. Hollywoodin kiinteistövälittäjistä kertovan Selling Sunset -realitysarja on hänestä samanlaista käsikirjoitettua ”höpöhöpöä” kuin agentti Jack Bauerin tehtävät 24-toimintasarjassa.

”Julkkisjuorut ja tosi-tv ovat klassisesti sellaisia asioita, jotka mielletään naiselliseksi viihteeksi ja siksi niitä myös helposti väheksytään”, Simberg sanoo.

Näitä ennakkoluuloja juontajat haluavat podcastissaan karistaa. Tuplakääkin tavoitteena on olla hyväntuulinen viihdeohjelma, joka tarjoaa lyhyen pakohetken arjesta.

” ”Voi olla fiksu ja tiedostava ihminen, mutta silti olla kiinnostunut julkkisjuoruista ja kevyistä aiheista”

Julkisuuden henkilöiden kustannuksella vitsaillaan, mutta juontajien mukaan huumorilla ei ”lyödä alaspäin”. Esimerkiksi laulaja Britney Spearsiin liittyvistä aiheista on pyritty puhumaan hienotunteisesti, koska artistilla tiedetään olevan mielenterveysongelmia.

”Haluamme näyttää, että voi olla fiksu ja tiedostava ihminen, mutta silti olla kiinnostunut julkkisjuoruista ja kevyistä aiheista. Siinä ei ole mitään noloa”, Koistinen sanoo.

Suomi-julkkiksia podcastissa ei käsitellä, koska heihin ei liity samanlaista ”suuren maailman mystiikkaa”. Sen he huomasivat jo aivan alussa vuonna 2017.

Aluksi he yrittivät haastatella kavereitaan ”viinin kostuttamina iltoina”. Kaverit eivät kuitenkaan olleen tarpeeksi mielenkiintoisia. Podcast syntyi paremmin kahdestaan.

Koistinen ja Simberg miettivät myös, kehtaako Hollywood-juoruja käsittelevää podcastia edes tehdä omalla nimellä. Koistinen on ammatiltaan graafinen suunnittelija ja Simberg taas stylisti ja suunnittelija.

He pelkäsivät, että asiakas googlaa nimen ja ensimmäinen hakutulos on Madonnan pierut.

Juorun voima voitti häpeilyn.

Tuplakääkin ensimmäiset jaksot käsittelivät muun muassa kauneusleikkauksia, Elton Johnin syntymäpäiviä ja Beckhamien aviokriisiä. Jaksojen julkaisuväli saattoi alussa olla viisikin kuukautta. Suuria odotuksia ei ollut, mutta tasainen kuulijakunta alkoi kerääntyä.

Tuplakääk liittyi osaksi Asennemedian itsenäisten vaikuttajien verkostoa puolitoista vuotta sitten ja on ilmestynyt sen jälkeen säännöllisesti joka viikko. Markkinointitoimisto hoitaa äänitystilojen lisäksi kaupalliset yhteistyöt. Esimerkiksi Tuplakääkin maaliskuussa julkaistu Kardashian teemajakso on tehty yhteistyössä maksullisen tv-yhtiön C Moren kanssa. Jaksossa spekuloidaan, mitä julkkisperheestä kertovassa Kardashianit tosi-tv-sarjassa tulee tapahtumaan seuraavaksi.

Tuplakääkin jaksoilla on noin 53 000 viikkokuuntelua. Aiheet vaihtelevat: toisinaan puhutaan Paris Hiltonin kokkausvideoista ja toisinaan taas Harry Stylesin tavasta laajentaa käsitystä miehisyydestä.

”Meidän pitää muistaa, ettei me olla kahdestaan. On eri asia puhua vaan kavereiden kesken kuin puhua julkisesti”, Simberg sanoo.

”Paras stoori herättää oman mielikuvituksen”, Kirsikka Simberg (vas.) sanoo.­

Juontajien välinen kemia kuuluu podcastista. Naisten ystävyys alkoi jo kauan ennen podcastia, kun he tutustuivat noin kymmenen vuotta sitten Simbergin puolison kautta.

”Mä lähetin Ennille treffipyynnön Facebookissa silleen, että: ’Moi, voidaanko olla kavereita?’” Simberg sanoo ja nauraa.

Juontajat huomasivat olevansa kiinnostuneita samoista asioista. Löytyi myös joku, jonka kanssa julkkisjuoruja pystyi spekuloimaan yhdessä.

Molemmat kiinnostuivat julkkismaailmasta jo varhain. Koistinen hamstrasi tietoa Backstreet Boysista ja Spice Girlsistä jo ennen internetiä. Simberg taas kiinnostui julkkisjuoruista selaillessaan People.comin paparazzikuvia, kun vietti lukion vaihto-oppilasvuotta Australiassa.

Molemmat toteavat juoruilun maineen olevan kielteinen. Niin ei kuitenkaan tarvitsisi olla.

Juoruilu voi tuoda ihmisiä yhteen. Koistinen kertoo lukeneensa historioitsija Yuval Noah Hararin tietokirjasta Sapiens: Ihmisen lyhyt historia (2016) juoruilun olevan osa ihmiselämää ja laumakäyttäytymistä.

”Ehkä se on mennyt ihmeelliselle tasolle, kun enää ei eletä missään metsässä ja laumassa, missä se olisi meille hyväksi. Juoruilua voi silti tehdä positiivisella tavalla”, hän sanoo.

Välillä juontajat saavat kuuntelijoilta palautetta, etteivät heidän kertomat asiat pidä paikkaansa. Palaute ei aiheuta jatkotoimia, koska juontajat tuovat jaksoissa ilmi, että heidän sisältönsä on juoruilua ja spekulointia.

”Meidän podi perustuu epäluotettaviin internet-lähteisiin ja meidän mielikuvitukseen eli ei mihinkään”, Koistinen sanoo.

Simberg kertoo, että jokaista jaksoa varten tehdään tunteja taustatyötä. Siinä keskitytään ennen kaikkea aiheiden etsimiseen. Sitten podcastia äänittäessä voidaan lähteä liikkeelle uutisesta ja spekuloida, mitä sen taustalla on tapahtunut. Tarkoituksena ei ole tehdä uutislähetystä.

”Paras stoori herättää oman mielikuvituksen. Se ei ole pelkästään, mitä lehdessä lukee”, Simberg sanoo.

Yksi todiste juoruilun ehtymättömästä voimasta on Tuplakääkin 16 000 seuraajan Instagram-tilille lähetetyt kuulijatarinat. Niissä kuuntelijat jakavat omia julkkisjuoruja, joita ovat kuulleet kaverin kavereilta, milloin keneltäkin. Tarinoita tulee enemmän kuin Koistinen ja Simberg ehtivät lukea.

Tähän mennessä kaikki luetut tarinat on julkaistu podcastissa. Niidenkin yhteydessä Koistinen ja Simberg ovat painottaneet, ettei niiden todenperäisyydestä ole varmuutta.

He kutsuvat tähän mennessä mehevintä kuulijatarinaa ”huumekalkkunaksi.”

“Jonkun kaverin kaveri oli Lontoossa sen näyttelijän kotibileissä, joka näytteli prinssi Philippia The Crownin ensimmäisillä tuotantokausilla”, Koistinen sanoo.

Syntyy keskustelu, onko kyseessä sama näyttelijä, joka näytteli Matthew’ta Downtown Abbeyssa.

Ei ole. Näyttelijä, johon tarina liittyy on Matt Smith. (Brittiläisessä epookkidraamassa Matthew’ta näyttelee Dan Stevens).

”No, mutta joku oli ollut hänen bileissä ja siellä oli iso täytetty kalkkuna, joka oli ollut täynnä huumeita”, Simberg jatkaa.

”Sitten me mietittiin tosi pitkään, että oliko kalkkuna se, mihin ne huumeet piilotettiin vai oliko se esillepanoastia. Oliko silloin joulu vai kiitospäivä?” Koistinen sanoo.

Juontajia kiinnostaa erityisesti viihdemaailman taustalla pyörivä koneisto, eli mitä kaikkea tapahtuu kameroiden ja parrasvalojen takana.

Podcastin yksi vakioaiheista on Hollywoodin eliitin pr-suhteet. Näillä he tarkoittavat valesuhteita, joiden avulla kahden julkisuuden henkilön saama medianäkyvyys pyritään maksimoimaan esimerkiksi uutta elokuvaa varten.

Simberg kertoo, että muun muassa näyttelijät Jennifer Aniston ja Brad Pitt tapasivat alun perin agenttiensa toimesta. Hän uskoo kuitenkin, että heidän välilleen syttyi oikea rakkaus.

”Jos kaksi julkkista alkaa seurustella, heti pitää soida hälytyskellot ja tarkastella sitä niitten meininkiä”, Koistinen sanoo.

Joka kerta?

”No musta ei joka kerta. Kyllähän ihmiset tapaa toisiaan”, Simberg vastaa.

Simberg ja Koistinen myöntävät, että pr-suhteita vahvistetaan vain harvoin. Ne perustuvat lähes aina huhuihin.

Heistä tämän hetken älyttömin pr-suhde on näyttelijä Priayanka Chopran ja yhden Jonas Brothers -veljeksen avioliitto. Aihetta on käsitelty myös podcastissa useaan otteeseen.

”Joe Jonas ja Priyanka Chopra. Heidän häät oli uskomattomat. Se mediasirkus. Kaikki oli valaistu täydellisesti, kuvattu dronella ja myyty E! Entertainmentille”, Koistinen kertoo.

”Se näyttelyn taso, kun Joe Jonas pyyhkäsee kyyneleen ja kamera zoomaa siihen”, Simberg jatkaa.

Laulaja Joe Jonaksen nimi alkaa toistua keskustelussa. Eikö se ole Nick Jonas eikä Joe Jonas?

”Onko?” Koistinen kysyy.

”Totta niin onkin. Perus!” Simberg vastaa.

Entä onko aihetta, josta toinen on halunnut puhua jo pitkään, mutta toinen ei?

”Joo. Kirsikka haluaisi tosi paljon puhua liskoihmisistä. Se on joku salaliittoteoria, että kaikki on jotain liskoja”, Koistinen sanoo.

”Niin, että esimerkiksi Barack Obama olisi lisko”, Simberg sanoo.

”Mua ei kiinnosta yhtään.”