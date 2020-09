Farang

★★★

Missä? Arkadiankatu 6, p. 010 322 9385, farang.fi.

Koska? Ma–pe 11.30–0.30 ja la 14–0.30 (keittiö auki klo 22.30 asti).

Paljonko? Snacksit 4–5 e, isommat annokset 24–32 e ja jälkiruuat 11–28 e. Maistelumenut 66/69 e. Lounasmenu 27/32/54 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Kun ravintola Farang avasi 11 vuotta sitten Helsingin Taidehallin talossa, se oli suuri tapaus. Tuolloin aasialainen fuusioruoka oli Suomessa vielä vierasta.

Tomi Björck ja Matti Wikberg olivat kuitenkin työskennelleet saman modernin thairavintolan keittiössä Australian Sydneyssä. Kun kokit palasivat Suomeen, he löivät hynttyyt yhteen ja päättivät kokeilla samaa meininkiä Helsingissä. Thaimaan lisäksi mukaan tuli vaikutteita muualtakin Kaakkois-Aasiasta.

Farang oli heti hitti. Fiinihköön fuusioravintolaan piti jonottaa pöytää viikkotolkulla. Farangista sai alkunsa Björckin ja Wikbergin ravintolayhtiö BW-restaurants, josta kasvoi menestystarina myös taloudellisesti.

Elokuussa 2019 Farang sulki ovensa Taidehallilla. Helmikuussa se avasi uusissa tiloissa Arkadiankadulla, juuri koronaviruspandemian alla.

Uudessa Farangissa tilaa on merkittävästi enemmän kahdessa kerroksessa. Vanhan salin arvokkuus on vaihtunut yökerhomaiseen tunnelmaan.

Ruokalistaan sen sijaan ei ole juuri kajottu. Suositusta konseptista on pidetty kiinni.

Lounaalla Farangin lista on suppea: kaksi alkuruokaa ja pääruokaa sekä yksi jälkiruoka.

Tarjolla on kalaa ja lihaa, mutta ei yhtään kasvisruokaa, mikä ihmetyttää, sillä Farang on alusta saakka ollut myös vegaanien suosiossa.

Lounaan alkuruuista pisimmän korren vetää grillibroileri sataykastikeella, jota on täydennetty kookoskermalla ja sitruunaruoholla. Vartaassa kypsennetty lintu on mehevää, ja sitruunaruoho antaa kontrastia turhan makealle annokselle. Toisen alkuruuan papaija-vesimelonisalaatti on raikas, ja tamarindi ja korianteri tuovat liemeen syvyyttä, mutta savustettu lohi ei sovi näihin aasialaisiin makuihin.

Pääruuistakin löytyy lohta, tällä kertaa kookoskermassa haudutettuna. Thaibasilika, chili ja kafferilimetti toimivat hienosti rasvaisen kalan kanssa. Annosta leimaa kuitenkin taas yksi Farangin peruspiirteistä: liemi on varsin makeaa.

Linja ei horju, kun pöytään tuodaan Farangin tunnetuin annos, karamellipossu. Aikoinaan se oli sensaatio. Rasvan, sokerin, suolaisuuden, rehevien mausteiden ja chilin liitto on toki vastustamaton – muutaman haarukallisen ajan. Sitten ylenpalttinen makeus alkaa tympiä. Annoksen resepti on julkaistu ruokalehdissä. Hämmästyttävintä on se, että yhtä possukiloa kohden sokeria tulee peräti 400 grammaa.

Ajatus jälkiruuasta tuntuu karkkipossun jälkeen ylivoimaiselta, mutta annos onkin lounasaterian parhaita. Thaimaalaisittain marinoidut hedelmät ja mango-mandariinisorbetti maistuvat ihanan raikkailta överimakeiden pääruokien jälkeen.

Illallisella Farangin ruoka on hienostuneempaa ja makupaletti hyvin mietitty. Tarjolla on maistelumenu sekä lihaisena että vegaanisena versiona.

Seitsemän ruokalajin menun tähti on taskurapu, toinen Farang-klassikko. Rapu on mehevää ja frittitaikina rapsakka. Raikas mangosalaatti on illan parhaita makuja, ja hapanimelä nahm jim -kastike on täysosuma. Vegaaniversiossa ravun tilalla on friteerattua portobellosientä, joka sekin toimii erinomaisesti.

Taskurapu oli menun tähti.­

Myös karamellipossu kuuluu iltamenuun, mutta tässä kokonaisuudessa se ei maistu päällekäyvän makealta.

Sashimissa ei ole moittimista, ja panang curryssa on sopivasti potkua.

”Morning glory” -tofuannoksen liemi toimii hienosti, ja se poikkeaa ilahduttavasti monien annosten yhdenmukaisesta makumaailmasta. Mutta pääraaka-aine, silken tofu, on friteerattu rasvaiseksi ja mauttomaksi.

Jälkiruoka on sama kuin lounaalla, ja se toimii edelleen.

Farangin henkilökunta koostuu pääosin varmaotteisista ammattilaisista. Keittiö toimii tehokkaasti eikä annoksia tarvitse odotella.

Paikan suosiossa ei ole ihmettelemistä. Farangin maut ovat vahvoja ja reheviä mutta helppotajuisia. Kaikkea on paljon: rasvaa, suolaisuutta, makeutta ja mausteita. Melkein voisi puhua modernista mättöruuasta.

Raaka-aineetkin ovat mättösarjaa: norjalaista lohta, suomalaista bulkkibroileria, hollantilaista vasikkaa, australialaista härkää, vietnamilaisia taskurapuja, bangladeshilaisia tiikerirapuja.

Reilussa vuosikymmenessä Farangista on tullut moderni klassikkoravintola, johon monet palaavat nauttimaan vuosien takaisia suosikkiannoksiaan. Sellaisia paikkoja Helsingissä ei ole liikaa.

Jossakin suhteessa aika on kuitenkin ajanut ruokalistan ohi. Tuntuu oudolta, että kysymykset raaka-aineiden eettisyydestä sivuutetaan täysin. 2020-luvun helsinkiläiset ovat sitä paitsi perehtyneet aasialaiseen ruokaan jo melko hyvin. Nykyään Farangin supermakeiden liemien linja tuntuukin hieman lapselliselta.