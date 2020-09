Instagram-sivu Diet Pradasta on kasvanut muotimaailman epäkohdista uutisoiva vahtikoira, jota miljoonat seuraavat

Diet Prada on muun muassa kritisoinut nuoria suunnittelijoita kopioineita muotitaloja. Sen metodit ovat tuttuja internetin cancel-kulttuurista.

Vuonna 2014 perustettu Diet Prada on puuttunut useasti muotialan kopiointikulttuuriin. Kuvan Instagram-julkaisu on helmikuulta 2019.­

Tässä jutussa esittelemme yhden Instagramin vaikutusvaltaisimmista muotitileistä. Se on Diet Prada.

Eri alojen epäkohtia huomioivista julkaisuista syntyneet keskustelut leimahtavat sosiaalisessa mediassa tuon tuosta.

Kun kyse on muodista, yhä useammin paljastusten takana on Instagram-sivu Diet Prada. Sivu on vuosien aikana nostanut kuluttajien ja lehdistön tietoisuuteen useita muotimaailman epäkohtia, jotka liittyvät esimerkiksi alan rasismiin, kulttuuriseen omimiseen ja ideoiden kopiointiin.

Seuraajia on noin viidessä vuodessa kertynyt yli 2,2 miljoonaa. Uusia päivityksiä julkaistaan lähes päivittäin.

Joulukuussa 2019 joukko sosiaalisen median vaikuttajia ja Hollywood-tähtiä saivat niskaansa suivaantuneita kommentteja.

Fanit ja seuraajat närkästyivät kampanjasta, jossa maailmanluokan tähdet, kuten näyttelijä Armie Hammerin ja huippumalli Winnie Harlow’n, jakoivat sosiaalisen median kanaviinsa kuvia hiekkadyyneiltä.

Kyseessä ei ollut mikä tahansa lomakohde. Tähtien jalkojen alla poltteli Saudi-Arabian kuuma hiekka.

Yhteistyötä kritisoineeseen keskusteluun someseuraajia herätteli Diet Prada.

Vaikka kauniit maisemat ovat oleellinen osa somen kuvapalveluja, tätä maisemaa ei katseltu hyvällä.

The Guardianin mukaan arabimaa oli palkannut julkkiksia ja sosiaalisen median vaikuttajia vieraiksi MDL Beats -festivaaleille. Vain muutamaa kuukautta aikaisemmin, syyskuussa 2019 maa oli ryhtynyt myöntämään sähköisiä turistiviisumeita 49 maan kansalaisille.

Sosiaalisen median vaikuttajien palkkaaminen tiennäyttäjiksi oli The Guardianin mukaan osa kampanjaa, jonka avulla maa pyrkii puhdistamaan mainettaan ja lisäämään turismia.

Lue tästä lisää: Saudi-Arabia palkkasi liudan amerikkalaisjulkkiksia kohentamaan mainettaan, mutta yleisö suuttui

Aluksi vuonna 2014 perustettu Diet Prada keskittyi lähinnä kertomaan muotimaailmaa koskevista epäkohdista ja erityisesti alaan liittyvästä kopiointikulttuurista.

Referenssit ja ympäröivästä maailmasta inspiroituminen ovat kautta aikain olleet osa muotia ja yhdenmukaisuuksissa saattaa olla kyse silkasta sattumasta, mutta toisinaan tuotteet ovat silmiinpistävän samankaltaisia.

Erityistä närkästystä herättää, jos suurten muotitalojen julkaisut muistuttavat nuorten suunnittelijoiden töitä. Diet Prada halusi tuoda kopioinnin suuren yleisön tietoon.

Sivustosta on muutamassa vuodessa on kasvanut valtava media. Seuraajien joukossa on esimerkiksi näyttelijä Chloë Sevigny, Yhdysvaltain demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez ja muotimaailman ammattilaisia, kuten veteraanihuippumalli Naomi Cambell sekä mallisiskokset Gigi Hadid ja Bella Hadid.

Kuluneen kevään aikana päivityksissä on huomioitu muotijuttujen lisäksi entistä enemmän myös uutisia, jotka liittyvät esimerkiksi koronavirukseen, Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja Black Lives Matter -liikehdintään.

Anonyyminä aloittaneen sivuston takana ovat newyorkilaiset muotialan ammattilaiset Tony Liu sekä Lindsey Schuyler.

Vain muutamia haastatteluja vuosien aikana antaneet Liu ja Schuyler kertoivat The New York Timesille työskentelevänsä Instagram-sivun parissa kellon ympäri. Sivustosta on tullut niin suosittu, että sille on perustettu fanituotteita myyvät nettisivut.

Instagram-sivun alkuperäinen toimintatapa on yksinkertainen: kuvissa muotimerkkien ja suunnittelijoiden tuoreita julkaisuja verrataan tuotteisiin, joiden design on samankaltainen. Usein referenssit näyttävät olevan räikeitä kopioita. Erityistä närkästystä herättää se, jos suuri muotitalo kopioi nuoren suunnittelijan tuotteita.

Kuusi viikkoa sitten myrskynsilmään joutui muotimerkki Balenciaga.

Diet Prada heinäkuun 23. päivänä julkaiseman päivityksen mukaan Balenciagan muotitalo oli kopioinut Instagramissa julkaisemiensa kuvien idean Berliinissä opiskelevan taiteilijan Tra My Nguyen töistä.

Nguyen käsitteli lopputyössään vietnamilaisten naisten moottoripyöräkulttuuria. Teoksissaan Nguyen kuvaa vaatteisiin verhottuja moottoripyöriä.

Diet Pradan mukaan ideat kuvista päätyivät muotitalolle Nguyen lopputyöesitystä seuranneen ”rekrytoijan” kautta. Merkkiä edustanut henkilö oli Diet Pradan julkaisun mukaan kertonut Nguyenille Balenciagan etsivän parhaillaan harjoittelijoita.

Nguyen oli hakenut paikkaa ja lähettänyt portfolionsa merkille. Vastausta harjoittelupaikasta ei kuulunut, mutta kuukausien kuluttua merkin Instagram sivulle ilmestyi liki identtisiä kuvia vaattein verhotuista moottoripyöristä.

Kuvat ovat keskenään lähes kiusallisen yhdenmukaiset.

Uutiskanava CNN:n mukaan Balenciaga vastasi syytöksiin Instagramin tarinaominaisuudessa sanomalla, ettei sen julkaisema kuva perustu ”kenenkään taiteilija teokseen.” Merkin mukaan inspiraatio kuviin on tullut katukauppiaiden tavasta esitellä tuotteittaan.

Nguyen teoksia muistuttava kuva on yhä Balenciaga-merkin Instagram-sivulla.

Diet Pradan metodit ovat internetin cancel-kulttuurista tutut.

Cancel on perua niin kutsutulle call out -kulttuurille, jota pidetään internetissä leviävänä aktivismina. Tuomitsemiskulttuurin ydin on yksinkertainen: ”Ongelmallisena” pidetty tuote tai henkilö nostetaan suuren yleisön eteen tavoitteena asettaa tekijä vastuuseen.

Lue tästä lisää netin tuomitsemiskulttuurista: Olin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi – kunnes halusin lopettaa sotimisen

Viimeistään #metoo, muutti sosiaalisen median luonnetta kuulumisten jakamisesta yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja aktivismin alustaksi.

Amerikkalaisnäyttelijä Alyssa Milanon twiitistä viraaliksi lähtenyt seksuaalista häirintää vastustava kannanotto on noin kolmessa vuodessa kasvanut kansainväliseksi hierarkioita ravistelevaksi liikehdinnäksi. Tänä keväänä kenties näkyvin nettiaktivismi on liittynyt rasismia vastustavaan Black Lives Matter -liikkeeseen.

Myös Diet Pradan seuraajamäärät kasvoivat vuonna 2017, kun sivusto alkoi kirjoittaa aikaisempaa kovasanaisemmin tuottaja Harwey Weinsteinin seksuaalirikoksiin liittyvästä uutisoinnista.

Sivuston julkaisut eivät kuitenkaan aina ole yksiselitteisen tuomitsevia. Toisinaan päivitykset kehottavat seuraajia keskustelemaan siitä, onko kopiointia tai vääryyttä tapahtunut. Toisinaan seuraajat myös tuomitsevat Diet Pradan julkaisuja ja kyseenalaistavat muodin vahtikoirana toimivan sivuston motiiveja.

”Dieterseiksi” kutsutut seuraajat keskustelevat kommenttipalstoilla myös siitä, mitä epäkohtia sivusto huomioi ja mitä kenties jättää huomiotta.

Esimerkiksi joulukuussa 2018 muotimerkki Prada julkaisi mallistonsa ohessa koristeita, joita pidettiin yleisesti rasistisina.

Tavallisesti Diet Prada on ensimmäisten joukossa vaatimassa muotimerkkejä tilille rasismia tai kulttuurista omimista koskevissa tapauksissa. Kun kyseessä oli Prada, sivusto julkaisi aiheesta päivityksen vasta, kun merkki oli pyytänyt julkisesti anteeksi.

The New York Timesin mukaan sivusto käsitteli kaimamerkkiään silkkihansikkain.