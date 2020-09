Videota jakaneet käyttäjät onnistuivat piilottamaan sen moderoinnilta esimerkiksi kissavideoiden avulla.

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt video, jossa henkilö tiettävästi tekee itsemurhan.

Verkkosivusto Forbesin mukaan järkyttävää materiaalia sisältävä video on alun perin lähtöisin Facebookista ja levinnyt sieltä myös muihin sosiaalisen median palveluihin, kuten Tiktokiin ja Youtubeen.

Erityisesti sosiaalisessa mediassa huolta on aiheuttanut videon leviäminen juuri Tiktokissa. The New York Timesin elokuussa julkaiseman artikkelin mukaan noin kolmannes sovelluksen käyttäjistä on 14-vuotiaita tai nuorempia. Sovelluksen ikäraja on 13 vuotta.

Tiktokissa video lähti leviämään sunnuntaina ja se on ilmestynyt myös suomalaisten käyttäjien ”For you” -etusivulle.

Videopalvelun ominaispiirteisiin kuuluu, että käyttäjät selaavat mobiilisovelluksen etusivua, jolle ilmestyy videoita myös sellaisilta käyttäjiltä, joita he eivät seuraa. Videoiden selaaminen on sovelluksen etusivulla nopeatempoista ja pätkät lyhyitä (enimmillään minuutin mittaisia). Epämiellyttävä video voi siis ilmestyä ruudullelähes varoittamatta.

Tiktokin tiedottaja varmisti verkkosivusto Vergelle maanantaina, että itsemurhavideo on levinnyt alustalla. Hän kertoi sovelluksen poistavan haitalliset videot ja estävän profiilit, jotka yrittävät ladata videota.

”Järjestelmämme ovat automaattisesti havainneet ja merkinneet nämä sääntöjemme vastaiset videot, joissa näytetään, ylistetään, glorifioidaan tai mainostetaan itsemurhaa”, tiedottaja sanoo verkkomedialle. Myös Facebook on tiedottanut poistaneensa kiertämään lähteneen videon ja sen uudelleenlataukset, kertoo Forbes.

Tiktok päivitti huhtikuussa yhteisön ohjeet. Niissä listataan laajasti, millaiset sisällöt rikkovat sovelluksen käytössääntöjä. Esimerkiksi itsensä vahingoittaminen ja itsemurha ovat kiellettyjä sisältöjä, jotka yhtiö poistaa alustalta.

Somejättien yrityksistä huolimatta video on ilmestynyt alustojen käyttäjille vielä maanantain jälkeenkin. Suomessa video nousi laajaan tietoisuuteen tiistaina, kun suomalaiset Tiktok-käyttäjät alkoivat julkaista videoita, joissa varoittavat muita käyttäjiä katsomasta itsemurhavideota.

Vastaavia videoita on levinnyt internetissä aiemminkin.

Helmikuussa Tiktokissa levisi video, jossa brasilialainen nuori riisti oman henkensä sovelluksessa pitämässään live-lähetyksessä. Live-lähetystä seurasi noin 280 käyttäjää, joista useat ilmiantoivat videon, kertoo verkkomedia Intercept. Videopalvelu poisti videon puolessatoista tunnissa, mutta sovellusta kritisoitiin hitaudesta.

Muutkin somealustat ovat saaneet osakseen samaa kritiikkiä. Maaliskuussa 2019 Uudessa-Seelannissa Christchurchin kaupungissa kahteen moskeijaan tehdystä terrori-iskusta levisi Facebookissa live-lähetys, jossa hyökkääjä nousi autosta ja käveli aseen kanssa sisälle moskeijaan. Facebook poisti videon 29 minuutissa, mutta sen ehti nähdä noin 4 000 käyttäjää.

Facebook puolustautui kertomalla, ettei 17 minuutin live-lähetyksen aikana yksikään sen nähneistä käyttäjistä ilmiantanut videota. Yhtiön mukaan ensimmäinen ilmianto videosta saapui vasta 12 minuuttia live-lähetyksen päättymisen jälkeen. Ennen kuin video ehdittiin poistaa, se ehdittiin jakaa 8chan-sivustolle.

Juuri tässä piileekin yksi somealustojen sisällön valvonnan ongelmista. Mediatutkija Sanna Spisak Turun yliopistosta kertoo, ettei netissä leviämään lähteneiden videoiden poistaminen ole helppoa. Videoiden levittäminen on helpompaa kuin niiden poistaminen.

”Vaikka somealustan moderointi pelaisi, jotkut käyttäjät ovat saattaneet tallentaa videon tietokoneilleen ja jakaa sitä sieltä muille alustoille, joissa moderointi ei ole yhtä tehokasta.”

Esimerkiksi Uuden-Seelannin terrori-iskun tapauksessa alkuperäisen videon lisäksi Facebook kertoo tiedotteessaan poistaneensa ensimmäisen vuorokauden aikana 1.5 miljoonaa hyökkäykseen liittyvää videota. Videoista valtaosan eli 1.2 miljoonaa verkkosivusto esti jo niiden latausvaiheessa eivätkä ne näin ollen päätyneet käyttäjien nähtäväksi.

Useimpien sosiaalisen median palveluiden sisällön valvonnassa käytetään sekä tekoälypohjaista, algoritmien tekemää ennakkomoderointia että käyttäjien raportointiin perustuvaa moderointia, jota hoitavat ihmiset. Spisakin mukaan verkkosivustojen algoritmit voivat esimerkiksi etsiä tiettyjä sanapareja ja estää sisällön automaattisesti ne kohdattuaan.

Osa videoista eksyy tarkasteluun vasta, kun joku alustan käyttäjistä on nähnyt ja ilmiantanut sen. Spisakin mukaan somealustojen moderointi perustuukin ennen kaikkea käyttäjäraportteihin. Hänen mukaansa toisinaan tarvitaan useampi ilmianto ennen kuin materiaali menee moderaattorille tarkastukseen.

Väkivaltaisia ja vaarallisia videoita katsovien moderaattorien työ puhuttaa internetissä aika ajoin. Esimerkiksi Verge kirjoitti helmikuussa 2019 reportaasin, jossa tapasi Facebookin yhdysvaltalaisia moderaattoreita. Artikkelissa kerrotaan, että työntekijät altistuivat jo koulutuspäivinä erittäin väkivaltaisille videoille.

Myös Nyt-liite tapasi toukokuussa 2019 Facebookin suomalaisia moderaattoreita Berliinissä. ”Itselleni järkyttävintä on, jos väkivaltaa kohdistetaan lapseen. Onneksi sellaista tulee esiin harvoin”, yksi moderaattoreista kertoo artikkelissa.

Viime päivinä somessa levinnyt video on joissakin tapauksissa piilotettu muiden videoiden taakse. Käyttäjät ovat esimerkiksi kertoneet videon alussa olleen kissavideoita, jonka jälkeen video on vaihtunut.

Spisakin mukaan tapa, jolla osa videoista on verhottu turvallisten materiaalin taakse ei ole uusi. Aikaisemmin esimerkiksi Youtubeen on ladattu videoita lasten animaatiosarjoista, joiden keskelle onkin lisätty kohtaus kauhuelokuvasta säikäyttämään nuoret katsojat.

”Tunnistan toimintakulttuurin, mutta tässä ollaan eettisesti eri asteella, kun jaetaan tällaista tekoa.”