Todellinen tasa-arvo on vielä saavuttamatta, sanovat sateenkaariväen vähemmistöön kuuluvat Raila Riikonen (vas.), Nitin Sood, Anna Harjuvaara ja Linda-Maria Roine.­

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pridea. Sateenkaariväen vähemmistöt tietävät, että tasa-arvo on vielä kaukana.

Sateenkaariliput heiluvat Pride-viikolla yhä useammassa ikkunassa, ja sateenkaaren värit loistavat monien yritysketjujen tuotteissa. Pride-kulkueet ovat koronapandemiaan asti kasvaneet lähes vuosi vuodelta ja levinneet yhä useammalle paikkakunnalle.

Suomen yhteiskunnalliset instituutiot suojaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä paremmin kuin koskaan.

Vuonna 2017 voimaan tullut tasa-arvoinen avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioitumisen, ja vuonna 2019 voimaan tullut äitiyslaki turvaa naisparin lapsille kaksi oikeudellista vanhempaa syntymästä lähtien.

Kesällä 2019 julkistettu hallitusohjelma sisältää useita sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia parantavia ja oikeuksia turvaavia muutoksia.

Tasa-arvo on siis jo saavutettu – vai onko?

Jotta todellinen tasa-arvo toteutuisi, pitäisi esimerkiksi Suomen translaki uudistaa kiireesti, sanovat tuplavähemmistöön kuuluvat.­

Osittain on, osittain ei todellakaan, sanovat sairaanhoitajaopiskelija, Trans ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson, 29, opiskelija, Trans ry:n hallituksen jäsen Anna Harjuvaara, 19, seksuaalikasvattaja Raila Riikonen, 44, taiteilijanimellä Mercedes Bentso tunnettu räppäri Linda-Maria Roine, 27, ja Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnittelija, Fem-R ry:n perustajajäsen Nitin Sood, 31.

He kaikki tietävät, millaista on kuulua sateenkaariväen vähemmistöön eli sukupuoli- tai tuplavähemmistöön. Eriksson on muunsukupuolinen, Harjuvaara transtaustainen nainen, Riikonen liikuntavammainen biseksuaali, Roine romanikulttuurin keskellä nuoruutensa elänyt biseksuaali ja Sood intialaistaustainen homoseksuaali.

Transsukupuolisella tarkoitetaan henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti on ristiriidassa syntymässä määritetyn sukupuolen kanssa. Muunsukupuolisen sukupuoli-identiteetti on jotain muuta kuin yksiselitteisesti mies tai nainen.

” ”Moni kauhistelee sitä, miten Venäjällä kohdellaan homoseksuaaleja, mutta kyllä täälläkin seksuaalivähemmistöjen asema on monissa yhteisöissä hyvin tukala.”

Eriksson, Harjuvaara, Roine ja Sood sanovat, että monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat Suomessakin pelkäämään terveytensä ja jopa henkensä puolesta.

”Moni kauhistelee sitä, miten Venäjällä kohdellaan homoseksuaaleja, mutta kyllä täälläkin seksuaalivähemmistöjen asema on monissa yhteisöissä hyvin tukala. Esimerkiksi päihteitä käyttävien romanien keskuudessa homofobinen väkivalta on hyvin yleistä ja homoina kaapista tulleita on hakattu, vedetty auton perässä ja ammuttu”, Roine sanoo.

Roine korostaa, että romanikulttuuri ei sinänsä yllytä väkivaltaan seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Hänen mukaansa kuitenkin se, että seksuaalisuus ylipäätään on romanikulttuurissa valtava tabu, estää yhteisön sisäisen keskustelun seksuaalivähemmistöjen asemasta.

”Parasta, mitä valtaväestön edustaja voi romaniyhteisöön kuuluvien sateenkaari-ihmisten hyväksi tehdä, on kohdella jokaista romania yksilönä, muistaen että juuri tämä saattaa itsekin kärsiä tietyistä kulttuurinsa piirteistä ja toisaalta vaalia sen hienoimpia piirteitä”, Roine sanoo.

Tuplavähemmistöön kuuluvat toivoisivat, että sateenkaariyhteisö tiivistäisi rivejään ja kasvattaisi siten yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa.­

Väkivalta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ei ole Suomessa suinkaan vain etnisten tai uskonnollisten vähemmistöjen ongelma.

Sen yleisyydestä kertoo muun muassa kouluterveyskysely, jonka mukaan peräti joka neljäs seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva yläkoululainen kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa.

Eriksson, Harjuvaara ja Sood nostavat esiin transtaustaisen naisen Essi Granlundin surman.

Kolmekymmentävuotiaan miehen epäillään tappaneen Granlundin kesäkuussa tämän kotona Vantaalla. Motiivia ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta transyhteisössä pelätään, että kyseessä oli transfobinen henkirikos.

Vantaan poliisi ei tiedottanut rikoksesta välittömästi.

”Vasta yli kuukausi surman jälkeen se tiedotti, että mies oli tappanut miehen riidan päätteeksi. Lehdistö uutisoi tapauksesta samalla tavalla, ja jäi transaktivistien vastuulle vaatia virheen korjaamista myös lehdistä”, Harjuvaara sanoo.

Erikssonin mukaan se, että viranomaiset ja lehdet sukupuolittivat uhrin väärin, on sekä loukkaavaa että vaarallista.

”Se antaa viestin, että on OK pitää ja kohdella transnaisia miehinä. Transnaisilla on tutkitusti suuri riski joutua trans- ja homofobisen väkivallan ja henkirikosten uhreiksi”, Eriksson sanoo.

Soodin mukaan sukupuoli pitäisi nopeasti lisätä lakiin rangaistuksen koventamisperusteeksi.

Nyt rangaistuksen koventamisperusteissa mainittuja vihamotiiveja ovat muun muassa etninen syntyperä, seksuaalinen suuntautuneisuus ja vammaisuus. Muutosesitys sukupuolen lisäämiseksi koventamisperusteisiin on tällä hetkellä lausuntokierroksella, ja läpi mennessään se parantaisi sukupuolivähemmistöjen, tyttöjen ja naisten juridista asemaa.

Nopeaa muutosta kaipaisi myös translaki, sanovat Eriksson, Harjuvaara ja Sood.

” ”Nykyisen translain ongelmat ovat niin räikeitä, että uudistuksen aika olisi ollut viimeistään eilen.”

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelutyöryhmä sai tammikuussa valmiiksi raporttinsa translainsäädännön uudistamiseksi, mutta hallitus ei ole asettanut vielä työryhmää valmistelemaan pykälätason lakimuutoksia.

”Nykyisen translain ongelmat ovat niin räikeitä, että uudistuksen aika olisi ollut viimeistään eilen”, Eriksson sanoo.

Suomen tämänhetkinen translaki rikkoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan ihmisoikeuksia, koska se edellyttää juridista sukupuoltaan korjaavalta lisääntymiskyvyttömyyttä ja lääketieteellistä prosessia.

Eriksson, Harjuvaara ja Sood kritisoivat myös hallitusohjelman kirjausta siitä, että juridisen sukupuolen vahvistaminen oman selvityksen perusteella on jatkossakin mahdollista vain 18 vuotta täyttäneille. Heidän mukaansa ikäraja pitäisi poistaa.

”Väärä sukupuolimerkintä papereissa aiheuttaa vaikeita käytännön tilanteita, loukkaa itsemääräämisoikeutta ja lisää muutenkin vaikeassa tilanteessa olevien nuorten ahdistusta”, Harjuvaara sanoo.

Translain uudistamisella on aktivistien mukaan kiire myös intersukupuolisten aseman parantamiseksi. Intersukupuolisilla tarkoitetaan niitä, joiden sukuelimet, kromosomisto tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset.

Erikssonista ja Harjuvaarasta on kauhistuttavaa, että vielä nykyäänkin intersukupuolisia vauvoja lähetetään kirurgisiin operaatioihin, joissa heidän ulkoisia sukupuolipiirteitään muokataan niin, etteivät ne poikkea tyttöjen tai poikien tyypillisistä piirteistä.

”Käytäntö loukkaa intersukupuolisten kehollista koskemattomuutta. Se on väkivaltainen”, Harjuvaara sanoo.

Erikssonin mukaan tilanne on paitsi traaginen myös nurinkurinen.

”Monet kauhistelevat transsukupuolisten nuorten itse toivomia leikkauksia mutta eivät sitä, että intersukupuolisia vauvoja lähetetään lääketieteellisesti täysin turhiin leikkauksiin”, hän sanoo.

Intersukupuolisten asiaa ajavan ISIO ry:n lähtökohta onkin, että intersukupuolisuus ei ole ongelma vaan osa ihmisten monimuotoisuutta. Siksi muutospainetta ei pitäisi kohdistaa intersukupuolisten kehoihin vaan niihin rakenteisiin, jotka pakottavat kaikkia vain tietynlaiseen naiseuteen tai mieheyteen.

Veripalvelu kärsii usein veripulasta, mutta Nitin Soodin veri ei sille kelpaa.

Verenluovutus oli vuoteen 2014 asti kokonaan kielletty homomiehiltä. Sen jälkeenkin se on kielletty miehiltä, jotka ovat harrastaneet miehen kanssa seksiä 12 viime kuukauden aikana.

”On käsittämätöntä, että jopa meitä yksiavioisessa homosuhteessa eläviä pidetään riskiryhmänä. Myytti hiv:stä homojen tautina ja myytti siitä, että homomiehet panevat kaikkea mikä liikkuu, elävät vielä niin vahvoina, että kaikki homomiehet leimataan mahdollisiksi taudinkantajiksi”, Sood sanoo.

” ”Vammaisten seksuaalioikeudet eivät toteudu Suomessa.”

Riikosen mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat vammaiset saavat kärsiä paitsi seksuaaliseen suuntautumiseensa myös vammaisuuteensa kohdistuvista ennakkoluuloista ja tiedon puutteesta.

”Vammaisten seksuaalioikeudet eivät toteudu Suomessa. Heille ei tarjota ehkäisyneuvontaa eikä heidän seksuaalisia tarpeitaan kartoiteta, vaikka monella vammaisella seksi ei onnistu ilman avustajaa”, Riikonen sanoo.

Erikssonin mukaan sukupuolivähemmistöistä helpoiten hyväksytään sellaiset syntymässään tytöksi määritetyt valkoiset transmiehet, jotka sukupuolen korjausten jälkeen ”menevät miehestä”. He saattavat päästä osallisiksi valkoisten cis-miesten yhteiskunnassamme nauttimista etuoikeuksista.

”Sen sijaan me, joiden sukupuoli ei ole luokiteltavissa selkeän feminiiniseksi eikä maskuliiniseksi, herätämme hämmennystä”, Eriksson sanoo.

Transnaiset taas halutaan Harjuvaaran mukaan nähdä usein vain ulkonäköön keskittyvinä katseen kohteina tai drag-asuissa juhlivina homomiehinä.

Sateenkaariyhteisö on ollut kaikille haastateltaville tärkeä tukipilari. Silti silläkin on omat ongelmansa ja hierarkiansa.

”Se, että kuuluu itse johonkin vähemmistöön, ei takaa, etteikö itsekin voisi olla ennakkoluuloinen toisia vähemmistöjä kohtaan. Sateenkaariyhteisössäkin esiintyy esimerkiksi rasismia ja transihmisten syrjintää”, Eriksson sanoo.

Soodin mukaan rasismi näkyy karusti esimerkiksi treffisovellus Grindrissä.

”Siellä homomiehet voivat ilmoittaa profiilissaan, että eivät halua tavata mustia tai ’curryja’ eli eteläaasialaisia miehiä”, Sood sanoo.

Valkoiset, terveet, parisuhde- tai perhekeskeiset seksuaalivähemmistöt saattavat joskus myös hakea valtaväestön hyväksyntää vetämällä pesäeroa sukupuolivähemmistöihin sekä rodullistettuihin, vammaisiin tai sadomasokistisia seksuaalifetissejä suosiviin seksuaalivähemmistöihin.

Sateenkaariyhteisö on ollut tuplavähemmistöön kuuluville tärkeä tukipilari.­

Viisikko toivoisi, että sateenkaariyhteisö tiivistäisi rivejään ja kasvattaisi siten myös yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa.

Vaikka Eriksson, Harjuvaara, Roine ja Sood kehuvat Suomen nykyistä hallitusta sen edeltäjiä edistyksellisemmästä ihmisoikeuspolitiikasta, heistä koronapandemia ei ole riittävä syy viivyttelyyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamisen suhteen.

Heitä myös pelottaa, kuinka tietyt ryhmittymät ”salonkikelpoistavat ihmisoikeusvastaista puhetta”, niin kuin Eriksson asian ilmaisee.

Soodin mukaan paniikin lietsomiseen ei ole syytä mutta liialliseen turvallisuudentunteeseen ei kannata tuudittautua.

”Pride-viikko on vähemmistöille hieno tapa ottaa tilaa, mutta sitä tilaa on vahdittava ympäri vuoden.”