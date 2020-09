”Kerava ja Tampere rakentavat festarinsa täysin kotimaisten muusikoiden varaan, We Jazziin tulee kansainvälisiä esiintyjiä pääasiassa pohjoismaista”, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Kuusisataa kasvomaskia on valmiina. Kerava Jazz voi alkaa.

Neljä kitaristia, Varre Vartiainen, Marzi Nyman, Timo Kämäräinen ja Jarmo Saari räväyttävät festivaalin käyntiin tänään perjantaina Kerava-salin avajaiskonsertissa.

Mauno Kahranaho­

”Mukavalta tuntuu”, sanoo festivaalijohtaja Mauno Kahranaho. Koronakevät oli pettymyksiä täynnä. Festivaali jouduttiin jo kertaalleen peruuttamaan ja siirtämän alkukesästä syksyyn. Siksi se tuntuukin nyt erityisen hohdokkaalta.

Hyviä uutisia ovat kertoneet myös syksyn isot jazztapahtumat: We Jazz ja Tampere Jazz Happening. We Jazzin lipunmyynti käynnistyi kuluneella viikolla vauhdikkaasti. ”Sunnuntaibrunssi 29. marraskuuta myytiin loppuun ennätysajassa”, kertoo tapahtuman toiminnanjohtaja Katariina Uusitupa.

Katariina Uusitupa­

Myös We Jazzin valmistelu oli vaikeaa. ”Tottakai meille tuli Matin (We Jazzin taiteellinen johtaja Matti Nives) kanssa jossain vaiheessa epäilys, että tuleeko tästä mitään. Maaliskuussa päätettiin, että jatketaan valmistelua ja seurataan tilannetta. Kesällä sitten päätettiin, että festivaali järjestetään, mutta sen kokoa pienennetään.”

Lonnan saarelle suunniteltu Odysseus-festivaali jouduttiin kuitenkin siirtämään ensi vuoden heinäkuulle.

Tartuntavaaran vuoksi koronasyksyn festarit näyttävät kuitenkin kovin erilaisilta kuin tavallisesti.

Konserttien yleisömääriä joudutaan rajoittamaan. Esimerkiksi Kerava Jazzin kuusisataa kasvomaskia riittävät Kahranahon mukaan hyvin niin yleisölle, esiintyjille kuin järjestäjillekin. Parhaimpina vuosina yleisömäärä on kivunnut yli tuhannen.

Muutoksia on myös festivaalien ohjelmistoissa. Kerava ja Tampere rakentavat tänä syksynä festarinsa täysin kotimaisten muusikoiden varaan.

We Jazziin tulee kansainvälisiä esiintyjiä pääasiassa pohjoismaista, kuten ruotsalaisyhtye Dark Horse. Lisäksi We Jazzissa esiintyvät Berliinissä asuva ruotsalaissaksofonisti Otis Sandsjö ruotsalais-saksalais-brittiläisine yhtyeineen, norjalainen Kjetil Mulelid trioineen, tanskalainen pianisti Nikolaj Svaneborg duoineen sekä islantilainen basisti Ingibjörg Elsa Turchi kvintetteineen. Euroopasta tulevat sveitsiläinen Lucia Cadotsch ruotsalais-brittiläisen trionsa kanssa sekä brittiläinen pianisti Kit Downes.

Yhdysvaltalaisia artisteja ei tänä vuonna tapahtumassa kuulla.

Sveitsiläinen Lucia Cadotsch on syksyn harvoja ulkomaisia esiintyjiä. Hän konsertoi We Jazz -festivaalilla yhdessä Speak Low -yhtyeensä kanssa.­

We Jazz on muiden festareiden tavoin varautunut normaalia pienempään yleisömäärään.

”Yleensä We Jazz vetää viikon keikoilleen yhteensä kolmituhatpäisen yleisön, tänä vuonna odotamme kahtatuhatta kuulijaa, Uusitupa kertoo.

Konserttipaikoille otetaan yleisöä vain sen verran, että turvavälit pystytään pitämään. Jonoja ja ruuhkia pyritään välttämään. Artisteille on laadittu sellaiset aikataulut, että he eivät joudu lähikontaktiin toistensa kanssa, hän toteaa.

Yksi We Jazzin missioista on viedä musiikkia uusiin, jännittäviin tiloihin. Tämän syksyn uusia konserttipaikkoja ovat Kansallismuseo ja Hakolan design-kauppa sekä salakeikan sijaintipaikka, jota ei paljasteta etukäteen. Lisäksi We Jazz tekee paluun Kallion Kuudennen Linjan bilekompleksiin. Vanhoista tutuista mukana ovat G Livelab, Ääniwalli ja Kahvila Sävy.

Kerava Jazzin lauantain pääkonsertin teemana piti olla suomalaisten muusikoiden kansainväliset yhtyeet. Koronan takia teemana onkin nyt – yllätys yllätys – suomalaisten muusikoiden suomalaiset kokoonpanot: Yhtyeitä vetävät pianisti ja säveltäjä Eero Hämeenniemi, saksofonisti Mikko Innanen ja kitaristi Raoul Björkenheim.

Myös lokakuun lopussa järjestettävän Tampere Jazz Happeningin ohjelma koostuu ensimmäistä kertaa festivaalin lähes 40-vuotisen historian aikana yksinomaan suomalaista muusikoista. Kattauksen kokoaminen oli kuitenkin tapahtuman taiteellisen johtajan Juhamatti Kauppisen mukaan helppoa: ”Kotimaisen jazzin tyylikirjo on laaja ja taso korkea”, hän sanoi 60-vuotishaastattelussaan Helsingin Sanomissa.

Keravalla musiikkia päästään kuuntelemaan jo tänä iltana. Mauno Kahranaholla on tällä hetkellä vain yksi huoli: Sataako sunnuntaina?

Kerava Jazzin perinteinen ilmaiskonsertti on määrä pitää Aurinkomäen puistossa, jossa esiintyvät gypsy jazzia soittava Hot Club Lakeus sekä uuden levynsä julkistanut Anna Inginmaa Quartet.

Mutta sekään huoli ei ole kovin suuri. Jos sataa, konsertti siirretään Kerava-saliin.

Kerava Jazz 11.–13.9. 2020.

Tampere Jazz Happening 29.10–1.11. 2020.

We Jazz 2020 29.11–5.12. 2020.

