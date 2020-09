Muikea muikku

Pikatesti

Missä? Capellanranta 3, p. 040 653 3230, kalaravintolat.fi/ravintola/muikea-muikku.

Koska? Ma–to 11–23, pe 11–24, la 12–24 ja su 12–22.

Paljonko? Iltalistan ruuat 8,80–25,60 e. Hanaoluet 6,80–8,90 e (0,5 l). Lounas 11,50 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto, kuljetus tulossa.

Kalasataman metroaseman liepeille Verkkosaareen avasi heinäkuun alussa belgialaistyylistä ruokaa tarjoava, tosin jokseenkin savolaiseen sävyyn nimetty Muikea muikku.

Kyseessä on vuodesta 1992 eri puolille Helsinkiä levittäytyneiden ”kalaravintoloiden” seitsemäs paikka ja ensimmäinen ruokaravintola.

Siirto kuulostaa luontevalta pubiketjulle, sillä Belgia tunnetaan ranskanperunoiden ja simpukoiden lisäksi oluistaan. Muikeassa muikussa vaikutteet ulottuvat lisäksi Saksaan ja Ranskaan. Kovin lihaisalta iltalistalta löytyy esimerkiksi bouillabaissea, raakamakkaraa, fish & chipsiä, burgeria ja kreppejä.

Vaaleaan uutuuspytinkiin perustettu ravintola muistuttaa pubia, mikä korostuu 16 hanatuotteen baaritiskin myötä. Tarjoilija kiikuttaa annoksia pöytiin tummasta puusta tehtyjen ja ”vanhantyylisten” mutta tylsästi uutuuttaan kiiltävien huonekalujen lomassa.

Vaikutelmaa voisi kuvailla riskittömän perinteiseksi ja jonkinlaiseksi kasvottoman kotoisuuden tavoitteluksi. Lennokasta ilottelua ei ole aistittavissa, jos keinotekoiseen sisustuspuuhun ripustettuja olutpulloja ei lasketa sellaiseksi. Ikkunan ruututeippaus ja seinän tiilikuviopinnoite ovat mauttomia. Onko uudisrakennus pakko täyttää teennäisellä uusvanhalla?

Ruoka-annoksia tarjoillaan kolmessa eri koossa. Suurin on tarkoitettu jaettavaksi isommalle seurueelle, keskikokoinen pääruuaksi ja pienin maisteluun. Syyskuun puolivälissä lista on päivittymässä, ja suurin annoskoko on uudistuksen myötä jäämässä pois listalta.

Tilaan kolme pientä annosta, joista on kyllin yhdelle, mutta niukanlaisesti kahdelle.

Muikean muikun sinisimpukat uivat vaaleassa vehnäolutliemessä, jota on kipon pohjalla vähänlaisesti. Kylkeen tulee tavanomaisia ranskanperunoita.

Sinisimpukat tarjottiin vehnäolutliemessä.­

Tilaamani porsaankyljen sijaan eteeni saapuu, outoa kyllä, entrecôtea. Se tarjoillaan muun muassa porkkanan, retiisin, valkosipuliaiolin ja perunankuorilastujen kera. Annos on simpukoiden tavoin kaunis mutta vaisun yllätyksetön.

Heinäsavustettu maissikana vartaassa jatkaa edellisten linjaa – kaikissa kolmessa annoksessa on hyödynnetty samanlaista yrttikoristetta, kahdessa myös retiisiä.

Kokemus lievästä yhdentekevyydestä leimaa myös toisella käynnillä lounaan bouillabaissepataa ja salaattipöytää. Iltapäivän aurinko tosin paistaa terassille kivasti.

Työmaa-aitojen, betoniporsaiden, parakkien ja melun täyttämässä Verkkosaaressa keskeistä lienee uutuusravintolan selviäminen uuden alueen rakennusvaiheen yli.

Ruokapubi saattaa olla järkevä kokeilu, sillä kilpailua ei vielä suuremmin ole kadun vastapuolen olutravintolaa ja kauempana sijaitsevaa ostoskeskusta lukuun ottamatta.

Kalakuppiloiden tapaan Muikea muikku ajaa asiansa olutpaikkana paremman puutteessa. Ruuassa oli tavoiteltu kaiketi hieman parempaa, mitä vasten kokemus jäi vajaaksi.