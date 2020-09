Festari oli muusikon ja kuulijan koskettava jälleennäkeminen, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Huopanuijat lentävät ilmaan kesken rumpalin soolon, messinkilautanen putoaa kilahtaen lattialle. Saksofonisti soittaa pienen ylimääräisen outron, kun muu yhtye on jo lopettanut. Nuotit tippuvat telineeltä ja leviävät pitkin lavaa. Autuas hymy leviää kitaristin kasvoille, kun yleisön kannustus saa bandin ylittämään itsensä.

Yksityiskohtia, joista ei mitenkään pääse osalliseksi levyä kuunnellessa vaan ainoastaan elävän musiikin äärellä. Nämä ja monta hauskaa pientä ”mokaa” nähtiin viikonvaihteessa pidetyn Kerava Jazzin pääkonsertissa lauantaina. Ne kertovat maski kasvoilla istuvalle kuulijalle, että soittajat eivät ole koneita, vaan eläviä, tuntevia ihmisiä, jotka tulevat esiintymislavalle paljastamaan sielunsa kuulijoille. Festari oli muusikon ja kuulijan koskettava jälleennäkeminen.

”Tämä on kyllä aika kivaa. En ole soittanut lavalla sitten helmikuun 12. päivän”, totesi kitaristi Raoul Björkenheim vilpittömästi.

Pienen mutta korkeatasoisen Kerava Jazzin teemana piti olla tänä vuonna suomalaisten muusikoiden kansainväliset yhtyeet – tarkemmin sanoen Kitaristi Raoul Björkenheimin, saksofonisti Mikko Innasen ja säveltäjä-pianisti Eero Hämeenniemen kansainväliset yhtyeet. Korona muutti teeman muotoon suomalaisten muusikoiden suomalaiset yhtyeet.

Ei haitannut: Kokoonpanot olivat ainakin minulle uusia ja siten eksoottisia. Festivaalilla kuulin myös ensimmäiset koronapoikkeustilan aikana sävelletyt kappaleet.

Sellainen oli esimerkiksi Han. Innanen liitti luonnoksen kappaleesta kirjeeseensä, jonka hän lähetti hollantilaiselle rumpalille Han Benninkille 21. huhtikuuta. Neljäntenä toukokuuta hän sävelsi biisin Where Corona Can’t Play ja kolmen päivän päästä kappaleen 070520.

Innanen kertoi luonnostelleensa osan kappaleistaan niin sanotulla ”noppametodilla” eli arpomalla sävelet.

Ehkä hän halusi riisua säveltämistyöstä siihen liitettyä romantiikkaa ja korostaa musiikkinsa vapautta melodisista ja harmonisista kliseistä. Kappaleiden voima kumpusikin ennen muuta tiukasta rytmistä, groovesta ja kiihkeästä eteenpäin menevästä temposta.

Mutta voima syntyi myös tunteista, kuten biisissä, jonka Innanen omisti äskettäin kuolleelle runoilijalle Pekka Kejoselle.

Innasen tapauksessa musiikin energia kumpuaa myös huumorista, kuten kappaleessa Täysistunto, jota Innanen kuvasi sanoilla ”poliittinen ja vahvasti konsensus-hakuinen”.

Ja toden totta: Innasen fonisoolossa saattoi hyvin kuulla puhemies Anu Vehviläisen tuskan hänen yrittäessään pitää eduskunnan budjettikeskustelua aisoissa. Aki Rissasen pianosoolo oli surullinen kuin oppositiojohtaja Petteri Orpon näkemys maan tilasta ja Uffe Krokforsin mietiskelevä basso muistutti valtiovarainministeri Matti Vanhasen pohdintoja Suomen velkaantumisesta. Varsinainen asiantuntija yhtyeessä oli tietenkin rumpali Reino Laine, joka on toiminut aiemmin itsekin kansanedustajana.

Pianisti Aki Rissanen, saksofonisti Mikko Innanen, basisti Uffe Krokfors ja rumpali Reino Laine.­

Pääkonsertin avasi säveltäjä-pianisti Eero Hämeenniemen yhtye.

Hämeenniemi on minulle jazzmuusikkona uusi tuttavuus. Wikipedia kertoo, että hän on Sibelius-Akatemian sävellyksen dosentti, joka on perehtynyt muun muassa intialaiseen musiikkiin. Hän on myös suomentanut tamilinkielistä runoutta.

Alun perin Hämeenniemen olikin tarkoitus soittaa intialaisen lyömäsoittajan kanssa, mutta koronapandemian vuoksi yhtyeessä soitti kitaristi Kalle Kaliman ohella rumpali Mika Kallio.

En tiedä, mistä jäimme paitsi, mutta Kallion monikerroksinen, melodinen, rikas rumpalismi antoi hienon tulkinnan niin intialaisille kuin klassisen musiikin vaikutteille Hämeenniemen musiikissa. Kaliman kitara ja Hämeenniemen piano rikastivat musiikkia tyylikkäästi.

Trion soitto ei perustunut niinkään perinteiseen grooveen: Se loi ikään kuin värikkäitä sävel- ja rytmipilviä, joiden päällä kuulija sai kellua.

Pianisti Eero Hämeenniemi, kitaristi Kalle Kalima ja rumpali Mika Kallio.­

Groove oli sen sijaan peruselementti Raoul Björkenheimin yhtyeen musiikissa, joka päätti konsertin. Björkenheimin jazz on kuin ajaisi polkupyörällä merenrantaa: Valtava eteenpäin menemisen ja vapauden riemu. Björkenheimin jazzissa voi olla vaikutteita balkanin musiikista tai tangoista, mutta sen pohjalla jytisee alkukantainen, alavatsaan potkaiseva rock.

Se ei ole mikään ihme, kun komppiryhmänä olivat rumpali Tatu Rönkkö ja basisti Antti Lötjönen.

Yhtye esitti surrealistisen sarjan Always but Never, jonka Björkenheim kertoi säveltäneensä April-jazzin Espoon modernin taiteen museossa Emmassa pidettyyn konserttiin. Trumpettia soitti säihkyvä Tomi Nikku, saksofonia ja huilua vanha mestari Junnu Aaltonen, jonka sooloissa on aina hitunen saarnaajan spirituaalisuutta.

Konsertti päättyi valoisasti Björkenheimin hymniin Forever free. Se antoi toivoa siitä, että ”maailma ei mene kokonaan lukkojen taakse”, kuten Björkenheim totesi.

