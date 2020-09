Eteläkorealainen BTS on maailman suosituin poikabändi. Se on antanut miljoonille faneilleen yhteisnimen ARMY.

Suuressa hallissa oli seitsemän pahvisermiä.

Sermien takana seisoi seitsemän eteläkorealaista poptähteä turvamiehineen.

Oli huhtikuu vuonna 2018 ja Tokion Makuharin kaupunginosassa oli käynnissä poikabändi BTS:n fanitapahtuma.

Tuhansien fanien joukossa odotteli suomalainen tapahtuma- ja matkailualan opiskelija Venla Moisio. Tokiossa vaihto-opintojaan suorittava Moisio oli voittanut liput bändin kättelytapahtumaan arvonnassa.

Jokainen BTS:n uusimman levyn ostanut pystyi osallistumaan arvontaan levykoteloon merkityn koodin avulla. Moisio osti kaksi levyä, voitti toisella koodillaan ja pääsi kättelemään Jiminiä, yhtä bändin seitsemästä jäsenestä.

Albumien julkaisun yhteydessä järjestettävissä kättelytapahtumissa bändin jäsenet Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jungkook ja V kättelevät noin tuhatta fania. Jokainen fani tapaa vain yhden, satunnaisesti arvotun bändiläisen.

”Tapaaminen kesti viisi tai kuusi sekuntia”, Moisio, 26, muistelee puhelimessa kaksi ja puoli vuotta myöhemmin.

Moisio puhuu japania, mutta kättelyä varten hän oli opetellut sanomaan koreaksi ”rakastan lauluääntäsi”. Jimin kiitti Moisiota englanniksi.

Vaikka tilanne oli nopeasti ohi, Jimin onnistui tekemään vaikutuksen. Moisiosta tuli osa BTS:n uskollista fanijoukkoa, jonka toiminnassa popmusiikin kuuntelu yhdistyy hyväntekeväisyyteen ja nettiaktivismiin.

”Tuli sellainen olo, että näiden fanina ei ole vain massaa fanien joukossa. Jos heistä tykkää ja heidän juttujaan ostaa, niin tuotot menevät oikeaan osoitteeseen”, Moisio sanoo.

Tapaamisen jälkeen Moisio on nähnyt BTS:n kahdeksan kertaa. Hän on käynyt bändin keikoilla Amsterdamin, Lontoon ja Pariisin lisäksi myös Etelä-Korean Soulissa ja Japanin Osakassa.

Tänä vuonna Moisio on järjestänyt faneille tarkoitettuja syntymäpäiväjuhlia bändin jäsenten kunniaksi. Moision mukaan bändiläisten syntymäpäivinä järjestettävät kahvilakestit ovat tyypillisiä Etelä-Koreassa. Syntymäpäiviä saatetaan juhlia yhdessä kaupungissa kymmenissä eri kahviloissa yhden päivän aikana.

Myös Suomessa tapahtumat ovat verrattain suosittuja.

Helsingin Kalasatamassa järjestettyyn syntymäpäivätapahtumaan saapui yhteensä noin 300 BTS-fania.­

Lauantaina 12. syyskuuta Redin ostoskeskuksen Robert’s Coffeessa juhlittiin RM:n eli Kim Nam-joon syntymäpäiviä. Kim Nam-joon täytti 27 vuotta. Juhlissa tarjolla oli esimerkiksi BTS-aiheisia macaron-leivoksia. Kahvin ostamalla sai Kim Nam-joon kuvalla varustetun kupinpidikkeen.

Moision arvion mukaan kahvilassa kävi päivän aikana noin 300 fania. Tapahtuma oli järjestetty niin, että osallistujat saapuivat kahvilaan kolmessa ryhmässä, eikä ruuhkia syntynyt. Joukossa oli vanhempiensa kanssa saapuneita alle kymmenen vuotiaita, teinejä ja ainakin yksi yli 70-vuotias fani.

Tunnelma oli Moision mukaan iloinen ja rauhallinen, sellainen kuin vain omiensa joukossa voi olla.

Moision mukaan kiinnostus BTS:ää kohtaa kasvoi samoin kuin monella muulla fanilla: Moisio kuuli bändin musiikkia radiosta.

”Tarkoitus oli vain opetella niiden nimet”, hän nauraa. Moision mukaan se on ollut monien fanien tarkoitus, ennen kuin bändi on vienyt mennessään.

BTS on ensimmäinen korealainen bändi, jonka single on kivunnut Billboard-listan kärkeen.­

K-poppia eli korealaista popmusiikkia soittava BTS on maailman tämän hetken suosituin poikabändi.

Syyskuun alussa yhtyeen uusin kappale, ensimmäinen kokonaan englanniksi sanoitettu Dynamite nousi Yhdysvaltain Billboard-singlelistan ykköseksi. Billboardin Hot 100 -lista määrittelee suosituimmat kappaleet laskemalla yhteen niiden suoratoistomäärät, radiosoiton sekä digitaalisen myynnin.

BTS on ensimmäinen eteläkorealainen yhtye, jonka yksittäinen kappale on noussut Billboard-listalla huippusijalle. Jopa Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in onnitteli bändiä listasaavutuksesta.

BTS:n musiikkia on kuvailtu höpsöksi funkjytäksi. EDM-vaikutteiset, pirteät popkappaleet mestaroivat koukuttavilla kertosäkeillä. Kappaleet soivat tuon tuosta myös suomalaisilla radiokanavilla. Siitä fanit pitävät huolen.

BTS on antanut faneilleen nimeksi ARMY. Lyhenne tulee sanoista Adorable Representative M.C. for Youth. Suomeksi yhteisön nimi kääntyy vapaamuotoisesti ”nuoria edustavaksi ihanaksi seremoniamestariksi”. Lisäksi fanit ovat järjestäytyneet erilaisia hyväntekeväisyys- ja rahoituskampanjoita masinoiviksi One In An Army -joukoiksi.

Moision mukaan bändin fanikollektiivin maailmanlaajuiset jäsenet huolehtivat esimerkiksi siitä, että BTS:n uudet julkaisut saavat mahdollisimman nopeasti mahdollisimman paljon huomiota.

”Twitterissä ja Instagramissa on tilejä, jotka pyytävät striimaamaan ja ostamaan levyjä. On helpompaa päästä listalle, kun kaikki ostaa kerralla”, Moisio kertoo.

BTS:n Twitter-sivulla on 29 miljoonaa seuraajaa. Bändin Instagram-sivulla seuraajia on 30 miljoonaa. Lisäksi fanit ovat perustaneet eri sosiaalisen median palveluihin lukuisia tilejä, joilla on yhteensä satojatuhansia seuraajia. Esimerkiksi suomalaisten fanien perustamalla Twitter-sivulla on liki 32 000 seuraajaa. Moision mukaan suomalaisen sivuston seuraajien joukossa on faneja ympäri maailman.

Fanituotteet ovat olennainen osa kahviloissa järjestettäviä syntymäpäivätapahtumia.­

Kuluneen vuoden aikana On In An Army -joukot ovat osallistuneet hanakasti myös poliittiseen nettiaktivismiin.

Helsingin Sanomat kertoi kesäkuun alussa, että k-pop-fanit ympäri maailman yhdistivät voimansa hiljentääkseen netin Black Lives Matter -liikettä vastustavia äärioikeistolaisia ryhmittymiä sosiaalisessa mediassa.

Kun musiikkiteollisuuden masinoima Blackout Tuesday -somekampanja kesäkuun ensimmäisenä tiistaina täytti sosiaalisen median muun muassa mustien laatikoiden kuvilla, yrittivät kampanjaa vastustavat äärioikeistolaiset aktiivit siirtää huomion itselleen organisoimalla oman tempauksen.

Yritys epäonnistui. K-pop-fanit ympäri maailman julkaisivat Instagramiin ja muihin sosiaalisen median palveluihin rasismin vastaisia viestejä ja kuvia k-pop-artisteista. Julkaisujen yhteyteen fanit lisäsivät äärioikeiston vastakampanjan aihetunnisteet #WhiteOutWednesday ja #WhiteLivesMatter. Rasismia vastustaneeseen tempaukseen osallistui eri k-pop-bändien faneja, mutta BTS-fanit osoittivat erityistä järjestäytyneisyyttä.

Black Lives Matter -liike kertoi samalla viikolla saaneensa miljoonan dollarin eli noin 885 000 euron arvoisen lahjoituksen BTS:ltä sekä bändin Big Hit -yhtiöltä. Lahjoituksesta inspiroituneena myös fanit päättivät käynnistää keräyksen. One In An Army -kollektiivi onnistui muutamassa päivässä keräämään lahjoituksia yli 1,5 miljoonan dollarin eli noin 1,3 miljoonan euron edestä.

One In An Army ei käsittele rahaa, vaan lahjoitukset tehdään aina suoraan autettavalle taholle. Vaikka BTS inspiroi fanijoukkoja hyväntekeväisyyteen, ei bändi tai sen takana seisova Big Hit -yhtiö yleensä tiedota tekemistään lahjoituksista julkisuudessa. Moision mukaan tiedot tulevat yleensä lahjoitukset saaneilta järjestöiltä.

Populaarimusiikin fanikulttuuriin erikoistunut nuorisotutkija Janne Poikolainen sanoo, että tietty poliittisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus ovat olleet osa fanikulttuuria läpi historian. Usein poliittisuus on liittynyt idolin ajamaan tai sanoituksissa kuuluvaan yhteiskunnalliseen sanomaan.

BTS laulaa kappaleillaan esimerkiksi muiden huomioon ottamisesta, vähemmistöistä sekä itsensä rakastamisen tärkeydestä. Vuonna 2017 BTS lanseerasi väkivaltaa vastustavan Love Myself -hyväntekeväisyyskampanjan yhteistyössä Unicefin kanssa.

Black Lives Matter -keräyksen ja väkivallanvastaisuuden lisäksi bändin jäsenten mielipiteistä tiedetään suunnilleen sen verran, että Jin on kaikkiruokainen mutta karttaa valkosipulia, RM ei tykkää merenelävistä, eikä V voi sietää kahvia.

Moision mukaan on ymmärrettävää, ettei maailmanlaajuisesti hyvin kuuluisa bändi ota poliittisesti kantaa.

”[BTS on] iso vaikuttaja ja brändi, jolla on faneja aivan kaikkialla. Jos he ottaisivat yhteen asiaan kantaa, niin pitäisi ottaa kantaa ihan kaikkeen.”

Moision mukaan BTS:n takana seisova Big Hit -yhtiö on vastuussa esimerkiksi bändin imagosta. Etenkään Aasiassa yrityskulttuuriin ei kuulu se, että yritykset ottavat vahvasti poliittisesti kantaa oman tai muiden maiden asioihin, Moisio sanoo.

Bändin puolueettomuudesta huolimatta BTS:n fanit osallistuivat kesäkuun loppupuolella myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia vastustavan kampanjaan. Fanit varasivat lippuja Oklahoman Tulsassa järjestettävään Trumpin vaalikampanjaan ja jättivät saapumatta paikalle. Vaalitilaisuudessa jäi runsaasti penkkejä vapaaksi. BTS-fanien sometempauksella katsottiin olevan vaikutusta vähintäänkin siihen, kuinka paljon tilaisuuteen odotettiin ihmisiä.

Moision mukaan presidentinvaaleihin liittyvä aktivismi on lähinnä yhdysvaltalaisten ja nuorten, alle 20-vuotiaiden, somepalvelu Tiktokissa viihtyvien fanien ajamaa toimintaa. Hänen mukaansa kuitenkin myös suomalaiset osallistuivat Tulsan vaalitapahtumaa vastustavaan tempaukseen ja varasivat tilaisuudesta paikkoja.

Poikolaisen mukaan BTS:n One In An Army -faniyhteisön poliittinen nettiaktivismi on poikkeuksellisen järjestäytynyttä ja laajaa. Fanien aktiivinen toiminta on muistutus myös siitä, että yhteisen kiinnostuksen ympärille muodostuvat faniryhmät ovat myös itsenäisesti ja omaehtoisesti toimivia yhteisöjä, Poikolainen sanoo.

”Idolius ja tähteys ylipäätään syntyy vuorovaikutteisesti musiikkiteollisuuden ja yleisöjen välillä.”

K-pop-bändit tarjoavat erilaisten jäsentensä avulla laajan samastumispinnan faniyleisölle.­

Etelä-Korean idolikulttuuria on aika ajoin pidetty tuotantoyhtiöiden rankkana tähtitehtailuna. K-pop-bändiläisten arkea on pidetty raskaana ja tähtiä on pyörtyillyt lavoille. Viime vuonna ala joutui karmeaan valoon, kun 25-vuotias Sulli löydettiin kuolleena kotoaan, ja vain alle kuukautta myöhemmin myös 28-vuotias Goo Hara teki itsemurhan. Itsemurhien syyksi epäiltiin yleistynyttä nettikiusaamista ja internetin vihapuhetta.

BTS:ää on pidetty muista K-pop-yhtyeistä poikkeavana esimerkiksi siinä, että osa yhtyeen jäsenistä on haastatteluissa myöntänyt olevansa loppuun palamisen partaalla minuutin tarkan työaikataulun vuoksi. ”Mutta se on väistämätöntä ja samanlaista kaikissa muissakin ammateissa,” BTS:n Suga kertoi The Guardianin haastattelussa vuonna 2018.

Poikolaisen mukaan tuotantoyhtiöt voivat toiminnallaan säädellä sitä, minkälaisen kuvan he haluavat esimerkiksi muusikosta luoda, mutta lopullinen mielikuva syntyy vuorovaikutuksessa fanien kanssa.

K-pop-bändeille on Poikolaisen mukaan ominaista, että ne tarjoavat erilaisten jäsentensä avulla laajan samastumispinnan faniyleisölle. Lisäksi internetin ja sosiaalisen median yleistymisen myötä musiikki, faniyhteisöt ja niihin liittyvä toiminta ovat uudella tavalla käytännössä kaikkien netin käyttäjien ulottuvilla.

”Ilman nettiä k-pop tuskin olisi näin suuri ilmiö ainakaan Suomessa.”