Burger King -pikaravintolaketjun Pride-viikon mainos kerää somessa kiitosta.

Helsingissä vietettiin viime viikolla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavaa Pride-viikkoa.

Viikon aikaan myös monet yritykset haluavat osaltaan näyttää tukensa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Sateenkaariliput liehuvat yritysten katoilla tai vähintäänkin nettisivuilla ja logojen taustoilla.

Helsingissä tänä vuonna nähdyistä yritysten kannanotoista kenties hätkähdyttävin oli pikaruokaketju Burger Kingin mainos.

Kuvassa pikaruokaketjun kruunupäinen maskottihahmo suutelee Ronald McDonaldia eli McDonald’s -pikaruokaketjun punapäistä pellehahmoa. Mainos on näkynyt katukuvassa esimerkiksi bussipysäkeillä ja sitä on jaettu sosiaalisessa mediassa.

Tiistaina mainosta innostui kehumaan myös englantilainen näyttelijälegenda Ian McKellen.Twiitissään näyttelijä jakaa mainoksesta tehdyn artikkelin ja vihjailee, että voisi matkustaa Suomeen.

”En ole syönyt hampurilaista McDonald'sissa tai Burger Kingissä enkä käynyt Suomessa. Aika kokeilla jotain uutta!” muun muassa roolistaan Taru sormusten herrasta -trilogiasta tunnettu näyttelijä twiittasi.

81-vuotias näyttelijä tunnetaan aktiivisena seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolestapuhujana. Vuonna 2017 McKellan sanoi The Hollywood Reporter lehden haastattelussa, että haluaa tulla muistetuksi erityisesti työstään aktivistina.

Monet innostuivat näyttelijän twiitistä ja toivottivat hänet tervetulleeksi Suomeen. ”Tule Suomeen! Meillä on erinomaista teatteria (myös englanniksi), Muumi-museo ja Taru sormusten herrasta -haltiakieli pohjautuu osittain suomenkieleen”, yksi Twitter-käyttäjä kommentoi.

”Sinun tulisi matkustaa Suomeen. Helsinki on hieno, mutta me matkustimme junalla Sotkamoon. Siellä oli isoja järviä ja ihanaa kävellä metsässä”, toinen käyttäjä twiittasi.

Suosiota kerännyt mainos on suomalaisen kuvittajan Ossi Hiekkalan teos. Hiekkala valmisti teoksen Pride-viikolle, jota vietettiin Helsingissä tänä vuonna 7.–13. syyskuuta. Hampurilaisketju jakoi teoksen sometileillään 10. syyskuuta saatesanoin: Love conquers all, eli rakkaus voittaa kaiken.

Hiekkala jakoi myöhemmin Instagram-tililleen kuvan näyttelijän twiitistä. ”Se tunne, kun Gandalf jakaa kuvituksesi”, Hiekkala kirjoitti kuvan yhteydessä.

McKellen ei ole ainoa, joka on innostunut suomalaisesta mainoksesta vaan se on kerännyt kiitosta myös muilta sosiaalisessa mediassa. Kuvaa on jaettu Twitterissä muun muassa hastagilla #LoveConquersAll.

Myös pikaruokaketjun kansainvälinen markkinointijohtaja Fer Machado kirjoitti tilillään 10. syyskuuta, kuinka hienoa on, että Burger King on Helsinki-Priden virallinen yhteistyökumppani.