Frangipani Bakery

Pikatesti

Missä? Sompasaarenlaituri 6, p. 040 181 2287, frangipani.fi.

Koska? Ma–pe 10–18.

Paljonko? Kuppikakut 3,80 e, kana- tai härkisfoccaccia 6,50 e ja mantelicroissant 2,70 e. Lounasbuffet 10,90 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Uuden asuinalueen rakennustyöt Helsingin Sompasaaressa ovat edenneet pitkälle, sillä uusien kotien lisäksi alueelle alkaa ilmaantua palveluita.

Kesän persoonallisimpiin ulkoilmaterasseihin kuului Kalasatamanpuiston kupeessa betonilaiturilla toiminut Uumaja. Ikonisen voimalaitoksen vastaisella rannalla puolestaan aloitti heinäkuussa leipomo-kahvila Frangipani Bakery.

Nimi on luultavasti entuudestaan tuttu konditoriatuotteiden ystäville. Aiemmin Vallilassa toiminut leipomo on valmistanut tilauksesta esimerkiksi hää- ja syntymäpäiväkakkuja vuodesta 2014.

Sompasaareen muuton myötä leipomon yhteyteen aukesi myös kahvila. Käyn testaamassa sen syyskuun alkupuolen tiistai-iltapäivänä.

Tarjolla on kaikenlaista ja vähän päälle, itse tehtynä. Tiskissä on kolme näyttävää kerroskakkua (suklaa, vadelma-vanilja ja mansikka-limetti), kuutta tai seitsemää makua kuppikakkuja, juustokakkua ja muutamaa erilaista croissantia. Suolaista kaipaava voisi valita kana- tai härkisfoccaccian.

Frangipanin lounas on katettu noutopöytään.­

Isken silmäni herkkuun, jota ei pääkaupungin kahviloissa usein tapaa – täällä on skonsseja! Yleensä niihin törmää lähinnä ”kello viiden teetä” tarjoilevissa hienommissa paikoissa.

Frangipanista skonsseja saa suolaisella ja makealla täytteellä. Otan makean skonssin (3,80 e), jonka seurana on itse tehtyä vadelmahilloa ja kermavaahtoa. Mukavan kirpeä hillo on loistava pari täyteläiselle kermalle ja vehnäisensuolaiselle skonssille.

Frangipanin skonssi on oikeaoppisen murea ja brittiläiseen tapaan korkea, amerikkalainen versio olisi lituskaisempi. Leipomon perustajat, pariskunta Timo ja Adél Beyers, ovat työskennelleet Britanniassa.

Väliin maistamme kuppikakkuja, joiden taikinan olisi toivonut pysyvän vähän paremmin kasassa.

Ilon palauttaa kohtalokkaasti mutta ansaitusti nimetty Death by Chocolate -kakku (pala 5,50 e). Kakussa on kolme kerrosta, joiden välissä on tummasta suklaasta tehtyä ganachea ja suklaakreemiä.

Suklaakakku ei ole ollenkaan liian tuhti vaan viattoman suussa sulava. Totuus eli totaalisen täysi olo paljastuu vasta, kun lautanen on lusikoitu nautinnolla tyhjäksi.

Skonssien ohella iloinen yllätys on Frangipanin kahvilatilan koko. Asiakaspaikkoja on kolmisenkymmentä.

Näin turvavälien säilyttäminen on helppoa ainakin ruuhkattomaan aikaan.