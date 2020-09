Gastrogrill Muré

★★★

Missä? Korkeavuorenkatu 4, p. 010 316 0006, gastrogrillmure.fi.

Koska? Ti–pe 11.30–15 ja 17–24 ja la 14–24.

Paljonko? Alkuruuat ja pikkupurtavat 4–17 e, pääruuat 22–46 e, lisukkeet 6 e ja jälkiruuat 11 e. Lounasannokset 10,70–27 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Näinä aikoina rehdin liharavintolan perustaminen vaatii kanttia. Ilmastonmuutosta pitäisi hillitä, ja yksi keino olisi lihansyönnin vähentäminen. Kesäkuussa Ullanlinnaan aukesi kuitenkin pihviravintola Gastrogrill Muré.

Muré on lihatalo Atrian ravintola. Atrian lihat voittivat ”epävirallisen pihvien maailmanmestaruuden” eli World Steak Challengen vuosina 2018 ja 2019, ja yhtiö halusi tuoda tuotteitaan esille perustamalla ravintolan.

Keittiöpäälliköksi Atria nappasi Teemu Bomanin, jolla on pihviravintolakokemusta Groteskista ja ansioluettelossaan Finnjävelin ja Ultiman kaltaisia paikkoja.

Avajaisia piti viettää maaliskuun puolivälissä, mutta koronavirus sotki suunnitelmat.

Ravintolan ilmapiiri on tyylikäs ja helposti lähestyttävä. Paikan teemaa alleviivaavat lihan raakakypsytyskaappi sekä seinää koristava piirros naudan ruhosta ja sen osista. Kokonaisuus on nykyaikainen mutta lämmin.

Alkupalojen paras osuus on laardi, jonka täyteläisyyttä omenan hapokkuus raikastaa juuri sopivasti. Syntinen levite kaipaisi alleen arvoisensa leivän eikä tylsää vaaleaa peruskänttyä.

Palvatussa naudanrinnassa on kivasti savuisuutta ja makua tuovaa rasvaa, mutta ohuen leikkelesiivun sisään kääräisty waldorfinsalaatti kärsii einesmäisestä sivumausta.

Tympeä kananmaksamousse kaipaa ilmavuutta, eivätkä makeat luumut pelasta liejumaista kokonaisuutta. Grillattu briossi on pahvimaista.

Tartar on nätti, luomuhiehon liha lepäilee vihreän yrttiöljyn keskellä tiiviinä ohuena kiekkona, ja kiinteäksi geeliksi kypsytelty keltuainen koristaa pihvistä puolikkaan. Tartarpihvi itsessään on kuitenkin kuivan oloinen, keltuaisesta ei kosteutta irtoa, ja mustalla valkosipulilla maustettu majoneesi sekä tillin hallitsema yrttiöljy tekevät makukokemuksesta sekavan. Tartarista on tullut Helsingin ravintoloiden perusannos, ja etenkin liharavintolalta odottaisi sen osalta parempaa suoritusta.

Pääruokien osalta ideana on tilata pihvi ja sille passelit lisukkeet. Liitutauluilla kerrotaan, minkä nimiseltä tilalta eri lihat tulevat. Paikkakuntaa sen sijaan ei ole eritelty, saati merkitty kartalle. Tarjoilijan mukaan se johtuu siitä, että lihat tulevat Atrian sopimustiloilta, joita on 6 000 kappaletta. Tuottajatilan lisäksi tauluille on kirjattu lihan maun voimakkuus, mureus ja marmoroitumisen taso asteikolla 1–10.

Tilaamme entrecôten ja chateaubriandin, välikyljyksen ja sisäfileen. Tarjoilija varmistaa, voiko keittiö kokata ne parhaaksi katsomakseen kypsyyteen.

Liitutaulun mukaan entrecôte tulee Partalan tilalta, pisteitä maulle kahdeksan, mureudelle kuusi ja marmoroinnille yhdeksän. Chateaubriand tulee Hovilahden tilalta, maulle pisteitä seitsemän, mureudelle kahdeksan ja marmoroinnille kolme.

Liha totta vie pääsee päärooliin, sillä pihvit saapuvat pöytään yksinään lautasilla köllien, pelkällä suolalla maustettuna. Lisukkeet ja tilpehöörit tulevat omissa kupeissaan.

Ranskalaiset olivat huipputasoa, ja entrecôtesta löytyi herkullista makurasvaa.­

Ensimmäinen pala entrecôtesta on pelottavan kypsä, tosin silti punertava, mutta pihvi raaistuu paksumpaa päätä kohden oikein meheväksi ja punaiseksi. Reunalle on jätetty makua tuovaa rasvaa, joka kirjaimellisesti sulaa suuhun.

Chateaubriandissa on mureutta koko rahan edestä, mutta pihvi ei ole aivan yhtä maukas kuin rasvaisempi entrecôte. Liitutaulujen numerot pitävät kutinsa.

Lisukevalinnat osuvat nappiin, sillä Murén ranskanperunoista näkee heti, että keittiöstä löytyy taitava pottukokki. On pakko napata pari polttavan kuumaa ranskalaista maistiaiseksi – mahdottoman hyvää! Suolaista, rapeaa päältä, pehmeää sisältä, juuri sopiva pulleahkon pikkurillin paksuus. Perunat friteerataan muutamaan otteeseen, myhäilee tarjoilija. Kelpo on myös simppeli jääsalaatti, joka on silattu ranch-kastikkeella, sinihomejuustolla ja pekonimurulla, kuten tässä ravintolassa odottaa sopii.

Jälkiruuat ovat varsin tanakoita pihviaterian päälle. Tiramisu on jostain syystä dekonstruoitu, ja kakussa on rakeinen tuntuma. Päärynäsorbetin hento maku pinnistelee esille jälkijättöisesti, ja sen kanssa tarjottu karamellisoitu jogurtti on olemukseltaan kuin keksitaikinaa. Molemmissa jälkiruuissa on epämiellyttävän geelimäinen suutuntuma.

Lounaalla Muré tarjoaa vaihtuvaa salaattia, lämmintä ruokaa ja jälkiruokaa, lisäksi saatavilla on muutama iltalistan annos.

”Murén lasagnette” osoittautuu napakoiksi gnoccheiksi, joiden kanssa saa jauhelihakastiketta. Soosissa on hyvää syvyyttä, jota pestoroiskeet piristävät.

Vielä parempi suoritus on kanaleipä. Vaikka briossi on perushöttöä, kana on hyvin paneroitua ja mehevää. Miellyttävän äkäisen chilikastikkeen terää on taitettu pienellä makeudella.

Gastrogrill Murén pihvit ovat asiallisia, mutta jos tällä suorituksella pääsee maailmanmestaruusluokkaan, samaan kilpailuun sopisi lähettää monta muutakin pihviä pelkästään Helsingin ravintoloista, esimerkiksi Kuurnan pippuripihvi tai elokuussa Basbasissa tarjottu poronfilee.

Ja kun homman nimi on laadukas liha, ihmetyttää etenkin alku- ja pääruokien tekninen kikkailu, jota ei tällaisessa ravintolassa osaisi edes kaivata. Nyt se kostautui rakenneongelmina. Pääruokien ja lisukkeiden suoraviivainen linja pelasi paremmin.

Murén selkein valtti on palvelu. Jokaisella arviokäynneillä kohdatulla tarjoilijalla oli ammattimainen, luonteva ja huumorilla höystetty ote. Tällainen henkilökunta luo ravintolalle sielun.