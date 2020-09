HBO Max -palveluun ollaan tekemässä uutta Frendit-erikoisjaksoa. Sitä odotellessa teimme Frendit-visan, jossa sarjan fanit pääsevät testaamaan taitonsa.

Mikä on Chandler Bingin työ? Olivatko Ross ja Rachel tauolla?

Frendit (1994–2004) vetää yhä uusia sukupolvia ruudun äärelle. HBO:n uudistunut suoratoistopalvelu HBO Max tiedotti alkuvuodesta tekevänsä “yhden käsikirjoittamattoman erikoisjakson” Frendeistä.

Kaikki sarjan päänäyttelijät Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ja David Schwimmer tekevät paluun.

Koronaviruspandemian vuoksi erikoisjakson kuvauksia on jouduttu lykkäämään. Myöskään sisällöstä ei ole paljastettu mitään. Kyseessä voi olla ekstrajakso, jossa tutut hahmot palaavat vanhoihin maisemiin tai esimerkiksi keskusteluohjelma, jossa päänäyttelijät muistelevat menneitä.

Nyt jokaisen Frendit-fanin onkin hyvä aika katsoa tuotantokaudet läpi tai herätellä muistinystyröitä sarjan käänteistä. Kokosimme testin, jossa jokainen tosifani pääsee testaamaan tietonsa. Löydät sen artikkelin lopusta.

Kaikki sarjan alkuperäiset jaksot eivät ole vanhentuneet arvokkaasti. Screenrant listasi viime vuonna kymmenen ongelmallista kohtaa, jotka ovat herättäneet katsojissa kritiikkiä tänä päivänä.

Sarjaa kritisoidaan muun muassa etnisen monimuotoisuuden puuttumisesta, seksistisistä vitsitseistä sekä homo- ja transfobiasta. Frendien ja toisen 1990-luvun suosikkisarjan Seinfeldin homo- ja transfobisuutta käsitellään myös tässä viime vuonna julkaistussa HS-jutussa.

Myös sarjan tuotanto on ottanut kantaa sille esitettyyn kritikkiin. Kesäkuussa toinen luoja Marta Kauffman pyysi yhdysvaltalaisen televisiofestivaali ATX:n paneelikeskustelussa anteeksi, että sarjan kaikki päähenkilöt ovat valkoisia.

Kritiikistä huolimatta Frendit jaksaa yhä viihdyttää monia 236 jakson ajan. Sarjan suosion ylettymistä nykypäivään sekä sen kykyä tavoittaa yhä uudet sukupolvet on pohdittu monet kerrat.

Ehkä parhaan viime vuosina julkaistun analyysin on tehnyt The New York Timesin kriitikko Wesley Morris. Hän kirjoitti syyskuussa 2019, että sarjan komedia on vaivattoman oloista, koska sarjan päänäyttelijöiden valinta on ollut yksi tv-historian parhaista.

Morris toteaa, että koko sarjan lähtökohtana on aina ollut kaveriporukka, joka saa sinut kotisohvalta käsin tuntemaan kuin olisit yksi heistä.

”Siinä on aina ollut kyse meistä – minusta ja näistä kuudesta ihmisestä – sekä minun ilmeisen kestävästä tarpeestani tietää, mitä heille kuuluu, vaikka olen tiennyt jo 25 vuotta”, hän kirjoittaa.

Oikaisu 21.9. klo 16.21: Muokattu visan kahdeksas kysymys muotoon ”kuinka monta kertaa Ross on ollut naimisissa”. Alkuperäinen muotoilu oli ”kuinka monta kertaa Ross menee sarjan aikana naimisiin”.