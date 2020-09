”Vain heroiini ja Katri Helena inspiroivat minua” – tällainen on vuosikymmeniä vanhan, meemiksi päätyneen lehtiotsikon tarina

Toisinaan mitä erikoisimmat lauseet muuttuvat ikimuistoisiksi hokemiksi ilman perusteita. Perehdyimme erään vuosikymmenien ajan elämää nähneen hokeman historiaan.

”Vain heroiini ja Katri-Helena inspiroivat minua!”

Lehtiotsikon vieressä on pianon ääressä istuva mies. Hänellä on isot kädet ja herkistynyt ilme. Miehen olemus antaa absurdilta kajahtavalle otsikolle melankolisen sävyn.

Otsikko julkaistiin Nyrkkiposti-lehdessä isoilla kirjaimilla vuonna 1969. Jo tuolloin, numeron julkaisuhetkellä parikymppisen laulajatähden ja huumausaineen yhdistelmä oli odottamaton.

Paperilehti päätyi kenties keräysastiaan tai maatui tienpientareelle, mutta lause jäi elämään.

Siihen voi vieläkin törmätä sosiaalisessa mediassa tai nettikeskusteluissa. Usein lauseeseen törmää somekanavissa yllättäen ja sen käytön perimmäinen tarkoitus vaikuttaa olevan keskustelijoiden hämmentäminen.

Sen pohjalta on jopa tehty rock-kappale. Punkrockia soittava VVV-yhtye julkaisi vuonna 2016 EP:n Never Forget, joka sisälsi myös kappaleen Heroiini & Katri Helena. Kappale on saanut Spotifyssa yli 30 000 kuuntelukertaa.

Otsikon lauseessa on jotain epätodellista mutta myös iskevää ja skandalöösiä. Taitavinkin nykypäivän klikkiotsikoija olisi todennäköisesti kateellinen. Ei ihme että lause on jäänyt ihmisten mieliin.

Kun otsikon taustoja selvittelee, paljastuu kappale kadonnutta 1900-luvun loppupuolen Suomea, musiikin, huumausaineiden ja aikakauslehtien historiaa. Tässä artikkelissa kerromme, miten kuolematon otsikko syntyi, mistä siinä oikeasti oli kyse ja miten sen merkitykset ovat vuosien varrella muuttuneet.

Juttu ilmestyi Nyrkkipostin elokuun numerossa. Nyrkkiposti oli aloittanut nimellä Nyrkki vuonna 1960, ja vaihtanut nimekseen Nyrkkiposti vuonna 1968.

Numeroa mainostettiin Helsingin Sanomien urheilusivuilla. Mainoksessa lueteltuja aiheita olivat muun muassa ”Näin isketään turisti Leningradissa”, ”Oliko Biafra teille vain liikeyritys kreivi von Rosen?”, ”Stadionin torni on kaadettava” sekä ”Kuka saa vainajien kultahampaat?”.

Kuten otsikoista voi huomata, Nyrkkiposti etsi skandaaleja ja provokaatioita. Se oli sensaatiolehti. Sen sivuilla oli myös paljon alastomuutta, julkkishaastatteluja ja uskomattomia tarinoita maailmalta. Ja kaiken sen keskellä juttuja suomalaisen yhteiskunnan marginaalista.

Nyrkkipostin kuuluisan otsikon vieressä on pienempi alaotsikko ”Erään iskelmäsäveltäjän raaka itsetilitys”, ja jutussa haastatellaan säveltäjä Erkki Rahkolaa, pianistia ja monien kauniiden sävelmien tekijää, joka oli tuolloin jo uransa loppuvaiheessa.

Rahkola kertoo alkoholin ja huumeiden käytöstään, rakkaudestaan musiikkiin, rakastettunsa kuolemasta ja elämänkatsomuksestaan. Hän on haastattelussa hyvin avomielinen:

”En häpeä tunnustaa, että olen pikkuhiljaa valunut yhä alemmaksi yhteiskunnan silmissä. Toisaalta ei mielestäni musiikkia saisi arvostaa sen mukaan, kuka sen on tehnyt ja missä, pitäisi vain kuunnella, jääkö se sydämeen soimaan. Sanon suoraan, että omasta mielestäni kaunein sävellykseni on syntynyt Helsingin tenurannoilla, mutta sen arvo ei mielestäni kärsi siitä lainkaan.”

”Muistan oikein hyvin”, sanoo jutun kirjoittanut toimittaja Maria Schulgin, kun häneltä kysyy haastattelusta yli 50 vuotta myöhemmin.

”Menin tapaamaan Rahkolaa Lapinjärven huoltolaan, jossa hän taas kerran oli katkolla. Hän oli iso, komea ja vähän pelottavankin oloinen mies. Kun hän ryhtyi puhumaan, niin se oli hieno kokemus. Hän ei kauhistellut vaan analysoi, miksi näin on käynyt.”

Tuohon aikaan ei vielä ollut yleistä haastatella Rahkolan kaltaista syrjäytynyttä hahmoa. Schulgin toi jutuillaan usein julkisuuteen ääniä, joita siellä ei yleensä kuulunut.

”Kirjoitin kastroiduista ihmisistä, huorista ja vanhoista narkomaaneista, joista kukaan ei puhunut tuolloin yhtään mitään.”

Hän pitää edelleen kirjoittamastaan jutusta.

”Kun katson tätä lehtijuttua, niin se ei ole yhtään vanhanaikainen. Vähän muutettuna se olisi loistava lehtijuttu tänäkin päivänä.”

Ennen julkaisua Rahkola tarkisti tekstin.

Schulgin kertoo, että hänen juttunsa olivat erilaisia kuin muu Nyrkkipostin sisältö.

”Jutuistani teki erilaisia se, että niissä puhuttiin oikeasti, mitä ihminen, tunsi, ajatteli tai oli kokenut, eikä vain hämmästelty. Halusin mukaan verta, hikeä ja kyyneleitä.”

Nyrkkiposti oli laajalevikkinen lehti, mutta sitä ei arvostettu, Schulgin kertoo. Se sijoitettiin samaan kategoriaan kuin Hymy ja Alibi.

Nyrkkiposti oli aikansa sensaatiolehti.­

Jutussa Rahkola kertoo, että sota teki hänestä alkoholistin. Hän alkoi syödä heroiinia selkäkipuihin, ja sai sitten vihjeen murskata ja nuuskata heroiinitabletit.

”Tein niin, ja siitä alkoi narkomaniani, pitkä ja katkera tie, joka oli kyselemättä kuljettava. Silloin en sitä vielä tiennyt, vaan kirjoitin vaimolleni, että kuules, rakas, nyt olen löytänyt aineen, jolla pääsen alkoholista eroon, nyt meidän elämämme alkaa kirkastua! Aika koomista näin jälkeenpäin ajatellen, sillä siinähän sitä hyppäsi suoraan ojasta allikkoon.”

Tarina ei ole ainoa laatuaan. Suomessa vallitsi sodan jälkeen 1940-luvulla poikkeuksellisen liberaali heroiinipolitiikka. Heroiinia sai helposti apteekista reseptillä tai sitten katukaupasta, ja Suomi oli heroiininkäytön maailman kärkimaita.

Kun YK ihmetteli Suomen heroiininkulutusta, sisäasiainministeriö vastasi, että Suomessa on ilmastosta johtuen paljon yskää ja heroiini sopii yskänlääkkeeksi. Yskänlääkkeissäkin oli tuohon aikaan heroiinia.

1950-luvulla Suomi joutui suitsimaan heroiinireseptien kirjoittamista, ja 1950-luvun puoliväliin mennessä heroiini katosi kaduilta. Sen tilalle tulivat amfetamiini ja synteettiset opiaatit.

Niinpä 1960-luvun Suomesta ei juurikaan saanut heroiinia. Jotkut addiktit kyllä matkustivat ulkomaille hakemaan sitä, mutta on hyvin mahdollista, ettei Rahkola ollut jutun julkaisun aikoihin käyttänyt heroiinia vuosiin.

Huumeet johtivat harvoin rikostuomioon.

”Huumausainerikoksista annettiin vuosien 1966 ja 1968 välisenä aikana noin 30 tuomiota, lähes kaikki Helsingissä”, kertoo historioitsija Mikko Ylikangas.

”Koko huumetilannehan muuttui sitten radikaalisti 1960–70-luvun taitteessa ja heroiiniakin alkoi liikkua Suomessa paljon enemmän”, Ylikangas kertoo.

Heroiinin imago oli vielä 1960-luvun Suomessa alaluokkainen.

”Heroiinin käyttö liitettiin epäsosiaalisuuteen, työtä vieroksuvaan elämäntyyliin, rappioon ja rikollisuuteen. Toisaalta heroiini liitettiin toisinaan sotaveteraaneihin, joista esimerkiksi jotkut sodassa vammautuneet olivat käyttäneet sitä huumeena sodan jälkeen. Tällaisetkin henkilöt olivat joutuneet ryhtymään käyttämään jotain muuta ainetta 1950-luvun alun jälkeen.”

Nyrkkipostin otsikko on varsin vapaamuotoinen. Rahkola ei kerro Katri Helenan inspiroineen häntä – hän ei ylipäänsä käytä sanaa inspiroida – vaan jutussa kerrotaan ainoastaan Rahkolan säveltäneen Katri Helenalle kappaleen Päivä kerrallaan (1966).

Schulgin muistaa, että ikimuistoisen otsikon kirjoitti Isto Lysmä. Lysmä työskenteli tuolloin Nyrkkipostin päätoimittajana.

Artistin nimi on kirjoitettu otsikkoon väärin, sillä viivaa ei kuulu laittaa Katrin ja Helenan väliin. Virhe on erittäin yleinen ja tehty monesti myös Helsingin Sanomien otsikoissa. Vuonna 1969 ei ollut nettiä, josta tarkistaa nimien kirjoitusasuja.

Jos Katri Helena ei inspiroinut Rahkolaa, niin entä sitten heroiini? Vain yhdessä jutun kohdassa heroiinin kerrotaan tavallaan innoittavan häntä luomistyöhön. Siinä Rahkola kertoo sanoittamansa ja säveltämänsä kappaleen Vaeltava soittoniekka synnystä.

Kappale julkaistiin Olavi Virran esittämänä vuonna 1948, tuolloin nimellä Soittoniekka, joten tarina sijoittuu 1940-luvulle:

”Vaeltava soittoniekka on niin ikään vankilan tuotetta. Oltiin eristettynä ja heroiinin himo oli valtava. Kaverilla oli Oulussa sairaanhoitajaheila, jolla oli mahdollisuuksia aineen hankintaan. Lähetimme hänelle sävellyksen siinä toivossa, että hän toimittaisi meille dullaa. Mutta haukkumiset me vain saimme.”

Kappale alkaa näin:

Olen soittoniekka laulain tietäin kuljen

Muiden mielest ehkä liian laveaa

Surut murheet aina sydämeeni suljen

Niit en toisille mä tahdo paljastaa

Ja kun syömmein käypi liian raskahaksi

Niin silloin astun ääreen soittimen

Se on jäänyt ainooks mulle uskotuksi

Se vain antaa tyynen rauhan sieluillein

Rahkola ei käyttänyt heroiinia eikä muita huumeita säännöllisesti, Schulgin kertoo.

”Rahkola ei koskaan ollut narkkari-narkkari, joka olisi tehnyt mitä tahansa saadakseen huumeita vaan kärsi mieluummin vieroitusoireet. Hänen suurimmat ongelmansa olivat tässä vaiheessa alkoholi ja tuberkuloosi. Huumeet olivat juhlahetkiä viinan lomassa.”

Schulgin kertoo, että Rahkola ei pyrkinyt raitistumaan lopullisesti vaan oli hyväksynyt alkoholisminsa ja yritti ainoastaan kuntoutua silloin tällöin.

Rahkolan ensimmäiset levytetyt teokset löytyvät digitaalisten arkistojen mukaan 1940-luvulta. Hän on sekä säveltänyt että sanoittanut kappaleita.

Kaikki teokset eivät tilastoituneet.

”Oli paljon juttuja, jotka on julkaistu muiden nimissä”, Schulgin kertoo. ”Hän myi töitään, kun tarvitsi rahaa.”

Rahkola kantoi sävellyksiään kasseissa, ja kasseja katosi juopottelumatkoilla.

Vuonna 1969 Katri Helena ei tietenkään ollut nykyinen laajasti kunnioitettu ja suomalaisuutta symbolisoiva Katri Helena. Hänellä oli levytysuraa takanaan kuusi vuotta, ja häneltä ilmestyi tuona vuonna kappale Ei kauniimpaa, jonka nousi sittemmin klassikkoksi.

Edessä oli vielä yli 50 vuotta taiteilijanuraa, mutta sitä ei kukaan silloin tietenkään tiennyt. Tuon ajan tähtikartalla ei ollut yli 70-vuotiaita naispuolisia iskelmälaulajia.

Katri Helena oli jutun ilmestyessä 23-vuotias, ja hänen imagonsa oli tavallisen naapurintytön, korostetun suomalainen ja positiivinen. Hän antoi tuona vuonna erityisen paljon haastatteluita, esimerkiksi Jaanaan, Apuun, Annaan ja Koti-Postiin.

Syksyllä 1969 Katri Helenalla oli rooli Operettiteatterin esityksessä Luxemburgin kreivi, ja hän edusti Suomea Sopotin kansainvälisillä iskelmäfestivaaleilla Puolassa.

Myös heroiinin imago oli vuonna 1969 erilainen kuin nykyään. Huumeeseen ei vielä vuonna 1969 osattu yhdistää sellaista synkkyyden ja tuhon auraa, jollaisen 1970- ja 1980-lukujen amerikkalaiset elokuvat myöhemmin opettivat siinä näkemään.

Alkuperäisessä, Lysmän kirjoittamassa otsikossa rinnastuvat sympaattinen ja naapurintyttömäinen 23-vuotias laulaja ja halveksittujen yhteiskunnan laitapuolen kulkijoiden pahe.

2020-luvun silmin otsikossa rinnastuvat äärikanonisoitu taiteilija ja tuhoisana pidetty huumausaine.

.