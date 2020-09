This is Paris -dokumentissa hotelliketjun perijätär haluaa osoittaa olevansa melko tavallinen aikuinen. Jää katsojan tehtäväksi päättää, onko kyseessä vain yritys uudistaa ajan jalkoihin jäänyt henkilöbrändi.

This is Paris -dokumentti yrittää kertoa, kuka Paris Hiltonin brändin taakse piiloutuu.­

”Mitä se on edes tehnyt” on lause, joka 2000-luvun alkupuolella seurasi usein hotelliperijätär Paris Hiltonin nimeä.

Julkisuus ilman erityisiä lahjoja tuntui vielä vuosituhannen alussa jokseenkin moraalittomalta.

Enää julkkiksen ei tarvitse välttämättä olla erityisen hyvä missään. Sosiaalisen median aikakautena kuuluisaksi voi päätyä lähes kuka vain, jonka Instagram-kuvan tai TikTok-videon algoritmit valitsevat puhelintaan selaavien näytöille sopivaksi.

Paris Hilton on Hilton-hotelliketjun perijätär, seurapiirikaunotar, tosi-tv-tähti, dj, laulaja, sosiaalisen median vaikuttaja – ja ennen kaikkea brändi.

Nykypäivän kuuluisuuksiin verrattuna hän on tehnyt paljon, ja uudessa Alexandra Deanin ohjaamassa dokumentissa kerrotaan mitä brändin taakse oikeasti piiloutuu.

This is Paris -dokumenttielokuva julkaistiin Youtubessa 14. syyskuuta. Tähän mennessä liki kaksituntista elokuvaa on katseltu yli kahdeksan miljoonaa kertaa.

Hilton pomppasi maailmanlaajuiseen julkisuuteen viimeistään 2000-luvun alussa The Simple Life -tositelevisiosarjan ja seksivideoskandaalin myötä.

Tositelevisiosarjassa Hilton ja hänen ystävänsä, seurapiiritähti Nicole Richie jättävät taakseen biletyksen ja ökyilyn muuttaakseen maaseudulle elämään yksinkertaista elämää ilman rahaa.

Sarjassa Hilton ja Richie keikkuvat korkokengissä mutaisilla pihoilla ja kauhistelevat esimerkiksi sitä, että kokonainen perhe käyttää samaa kylpyhuonetta.

Hiltonista tuli maailman kuuluisin bimbo, joka lesoili esimerkiksi sillä, ettei tiennyt miten moppia käytetään.

The Simple Life tosi-tv-ohjelmassa teki Paris Hilton ja Nicole Richie rehvastelevat bimboudellaan.­

”Tämä on Paris Hilton”, tummiin aurinkolaseihin pukeutunut Hilton toistelee pimeässä studiossa uuden dokumentin ensimmäisessä kohtauksessa. Hän vääntelee ääntään käheän kelmeästä hönkimisestä matalaksi puheeksi.

”Montako ääntä minulla on?”

Dokumentissa katsojalle kerrotaan, että julkisuuden tuntema bimbo-Hilton on keinotekoinen hahmo puheäänestä lähtien. Rooli on kuori, jonka avulla Hilton tienannut rahaa ja paennut nuoruuden traumaattisia kokemuksia.

Hiltonin kasvutarina on kuin amerikkalaisesta draamasta temmattu: Rikkaan perheen eläinrakas lapsi muuttuu teini-iän kynnyksellä niskuroivaksi bileprinsessaksi. Vanhemmat yrittävät pitää yllä idyllisen perheen kulissia, eivätkä osaa tai jaksa kasvattaa lastaan.

He lähettävät tyttären kerta toisensa jälkeen erämaaleireille ja sisäoppilaitoksiin, joista teini karkaa.

”Tuntui siltä, että minut lähetettiin pois, jotta minut voitaisiin piilottaa”, Hilton sanoo dokumentissa.

Teini-ikäisen Hiltonin viimeiseksi sijoituspaikaksi jäi Utahin Provo Canyonin oppilaitos. Paikan kasvatusmenetelmät kuulostavat vähintäänkin kyseenalaisilta, suorastaan väkivaltaisilta.

Hiltonin mukaan oppilaita kohdeltiin kuin vankeja. Heitä piestiin sekä henkisesti että fyysisesti. Heille syötettiin lääkkeitä, joiden ainesosista he eivät tienneet. Jos he jättivät lääkkeensä ottamatta, heidät vietiin vuorokaudeksi eristyksiin selliä muistuttaviin koppeihin.

Traumaattinen kokemus pyörii yhä univaikeuksista kärsivän perijättären painajaisissa.

Paris Hiltonin moninaiseen työnkuvaan kuuluu muun muassa se, että hän ilmestyy paikalle.­

Hiltonista on tullut surusilmäinen ja yksinäisen oloinen aikuinen. Hän tavoittelee onnea tienaamalla miljoonia ja tuhlaa rahansa koruihin ja vaatteisiin, vaikka viihtyy oikeasti sukkasiltaan lökäreissä, niin hän sanoo.

Todellisuuteen Hiltonia ankkuroi perheen nuorempi perijätär Nicholai ”Nicky” Hilton, joka ei turhaa kaunistele totuuksia siskolleen puhuessa. Nicky Hiltonin mukaan sisko on rahan ahne ja draamakuningatar.

Sisarusten äiti Kathleen ”Kathy” Hilton on kivikasvoinen matriarkka, joka sanoo kuulevansa tyttärensä Provo-traumoista ensimmäistä kertaa, kun haastattelija ottaa aiheen puheeksi.

Dokumentti on rakennettu Provon kokemusten ympärille. Hiltonin arkea varjostavat univaikeudet ja luottamusongelmat linkitetään siihen, kun oppilaitoksen miehet hakivat teinin yllättäen yöllä mukaansa.

Sen sijaan, että tytär vaatisi vastuuseen esimerkiksi äitiään, joka on välillisesti aiheuttanut lapsensa traumat lähettämällä tämän Utahiin, Hilton päättää etsiä ratkaisua ottamalla yhteyttä oppilaitoksesta tuttuihin luokkakavereihin.

Syntyy nettikampanja, jossa Hilton ja muut Provo Canyonin oppilaitoksen uhrit kertovat kokemuksistaan ja vaativat oikeutta.

Vuosituhannen alussa Paris Hilton oli monessa asiassa ensimmäinen. The Simple Life oli yksi ensimmäisistä tosi-tv-ohjelmista. Ennen Hiltonia kukaan ei ollut ollut yhtä kuuluisa vain sen vuoksi, että oli kuuluisa.

Hiltonin jalanjäljissä ovat seuranneet tämän hetken suurimmat julkkikset, kuten Hiltonin ystävän ja entisen työntekijän Kim Kardashianin ja muiden Jennerin sisarusten kaltaiset tähdet.

Mutta dokumentissa kerrottu tarina on tuttu. Lähes kulunut. Hilton ei totisesti ole ensimmäinen julkkis, jonka kerrotaan pohjimmiltaan olevan ”ihan tavallinen”.

Sosiaalisen median aikana yksityinen ja julkinen eivät asetu yksiselitteisesti toistensa vastakohdiksi, mutta jokainen Instagramia käyttävä voi varmasti tunnustaa, että julkisen kuvan taakse piiloutuu aina jonkinlainen yksityisyys.

Uskoiko joku oikeasti, ettei Paris Hilton tiedä miten moppia käytetään? Tuskin. Dokumentissa Provo Canyonin luokkakaverit kertovat ihmetelleensä katsellessaan The Simple Life -tositelevisiosarjassa näkemäänsä Hiltonia, joka ei muka osannut siivota. Oppilaitoksessa heidät pakotettiin siivoamaan, vanhat luokkakaverit sanovat.

Dokumentissa Hilton osallistuu kuluneeseen trendiin jossa muka tietämättömille seuraajille esitetään, ettei elämä olekaan oikeasti niin kiilloteltua kuin miltä se sosiaalisessa mediassa näyttää.

Tällä kertaa Hilton ei ole edellä aikaansa vaan seuraa sitä. Hän irrottautuu pinkkiin pukeutuvasta ironisesta ja kulutusta rakastavasta kyynisestä hahmosta, ja osoittaa olevansa melko tavallisista ongelmista kärsivä melko tavallinen aikuinen.

Dokumentissa esitetyt traumaattiset kokemukset ovat toden totta kamalan kuuloisia.

Siitä huolimatta ei voi välttyä ajatukselta: onko dokumentti myös henkilöbrändin ”nykyaikaistamisstrategiaa”, sen inhimillistämistä?

Viimeisessä kohtauksessa Hilton myöntää, että kärsimyksistä ja feikkaamisesta huolimatta hölmöön ökyneitiin perustuva brändi on yhä tuottoisa yritys.

Vaikka Hilton viihtyy pehmeissä collegeasuissa ja sukissa, tulisi korkokengistä luopuminen liian kalliiksi.