Jodelissa puhutaan nyt valtavasti syyskuun alussa Nelosella käynnistyneestä Big Brother Suomesta.

Siellä talon jokaista tapahtumaa seurataan herkeämättä, ja niihin myös puututaan. Esimerkiksi kiusaamisesta sataa kritiikkiä – ja kritiikistä saa osansa myös tuotanto. Myös se, ketkä asukkaista ovat asukkaiden suosiossa puhuttaa päivittäin.

Jodel-kanavalla keskustellaan, ketä asukkaat ovat katsojien suosiossa.­

Jodelin keskustelut eivät ole jääneet huomaamatta myöskään tuotannolta.

Katsojat ovat aiemmin voineet vaikuttaa talon tapahtumiin muun muassa äänestämällä tuotannon antamista vaihtoehdoista hybridi-tv-laitteella.

Nykyään ohjelman tuotanto seuraa herkeämättä myös nettikeskusteluja, joista saattaa nousta hyviä ideoita tuleville viikoille.

Pähkinänkuoressa Jodel on älypuhelimeen asennettava anonyymi keskustelufoorumi. Toisin kuin muut somesovellukset, Jodel ei vaadi käyttäjältä minkäänlaista rekisteröitymistä.

Jodelia on kutsuttu myös internetin vessanseinäksi, sillä nimettömien käyttäjien keskustelu äityy välillä rumaksi. Olemme kirjoittaneet Jodelista aiemminkin.

Jodelin valttikortti sovelluksena on sen paikallisuus. Jodel-käyttäjä pystyy osallistumaan viestittelyyn maksimissaan 10 kilometrin etäisyydellä olevien käyttäjien kanssa sekä alueella, jonka on asentanut sovelluksessa kotikaupungikseen.

Uudempana ominaisuutena Jodelissa on myös seikkailu-toiminto, jolla käyttäjä pystyy valitsemaan kartalta haluamansa paikan ja seuraamaan alueen keskusteluita ja kanavia.

Jodel on täynnä erilaisille keskusteluaiheille tarkoitettuja kanavia. Suosittuja ovat esimerkiksi ”Bongaukset”, ”Tunnustuksia”, ja ”Korona”. Viime vuosina aktiivisten kanavien joukkoon on noussut myös eri reality-sarjoille luotuja kanavia, kuten ”Temptationisland” ja ”Loveisland”.

Yksi tämän hetken aktiivisimmista on Jodel-kanavista on @bigbrother. Kanavalla on esimerkiksi Helsingin Jodelissa noin 10 000 seuraajaa ja Tampereella lähes 6 000. Keskusteluissa puidaan talon tapahtumia, jaetaan mielipiteitä asukkaista ja keskustellaan tuotannosta.

Jodel on kanavana palvellut erityisesti niitä Big Brother-faneja, jotka eivät ole ehtineet seurata talon tapahtumia päivän aikana. Aiemmin he saattoivat lukea Jodelista, mitä päivän aikana on tapahtunut.

Kanavalta löysi helposti tietoa päivä- ja viikkotehtävistä, tiivistykset päivän tapahtumista sekä aikaleimat hauskimpiin tilanteisiin, jotka saattoi sitten selata käsiinsä Ruutu+:n 24/7-seurannasta.

Nyt valtaisa viestien määrä on alkanut peittää alleen informaation, jota osa käyttäjistä kanavalta etsii. Jodelin heikkous onkin, että sen kanavien syötteessä on mahdollista nähdä vain 150 viestiä kerrallaan. Helsingin Big Brother -kanavalla uusia aloituksia voi tulla parhaillaan yli 150 alle tunnissa, mikä tarkoittaa, ettei vanhemmat aloitukset näy enää kanavan syötteessä.

Vanhempiin keskusteluihin käyttäjä pääsee käsiksi, jos hän on tallentanut ne itselleen tai niissä on käytetty aihetunnistetta, kuten #BBaikaleimat, #BBinfo ja #BByövuoro, jota klikkaamalla löytää kaikki aihetunnisteen keskustelut.

Kun ohjelmassa tapahtuu jotain erityistä, käyttäjät saattavat aloittaa kymmeniä keskustelulankoja samalla sekunnilla. Kommentointia voi vauhdittaa esimerkiksi viikkotehtävän voitto tai saunailta. Myös talon asukkaiden yksittäiset kommentit voivat nostattaa katsojissa voimakkaita tunnereaktioita, mikä näkyy suoraan kommenttien määrän kasvussa.

Pahimmillaan kommenttiryöpyt ovat johtaneet sovelluksen kaatumiseen osalla käyttäjistä. Viime viikolla viikkotehtävän pelissä hävinneen BB-Nikon asiaton kommentti vastapuolen joukkueen asukkaasta nostatti Helsingin Jodelissa niin voimakkaan vastareaktion, että alusta kaatui osalta käyttäjistä hetkellisesti.

Viime perjantaina Big Brotherin tuotanto teki Jodeliin ensimmäistä kertaa oman äänestyksen. Siinä kysyttiin, kuinka talon kiroilukieltoa rikkoneita asukkaita tulisi rangaista. Kyselyyn pystyi poikkeuksellisesti osallistumaan kaikki Jodel-käyttäjät ympäri Suomea.

Jodelin käyttäjät saivat äänestää tuotannon asettamista vaihtoehdoista, jotka olivat häpeäpenkkisanktio, hyppytuomio ja ryömintärangaistus. Voittajaksi valikoitui häpeäpenkki, jossa asukkaat joutuivat muovailemaan muovailuvahasta 21 lipsauttamaansa kirosanaa kuvaavaa symbolia.

Enää BB-talon asukkaat eivät ole ainoita joita tarkkaillaan. Big Brotherin päivittäisohjelman tuottaja Sami Manninen kertoo tuotannon kuuntelevan herkällä korvalla, mitä Jodelissa ja muilla somekanavilla keskustellaan.

”Luulen, että jossain vaiheessa sarjassa näkyy jokin meidän aktiivisen faniyhteisön ehdotus”, hän kommentoi.

”Jos katsoo tänään ohjelmaa ja laittaa viestin johonkin somekanavaan, niin ei kannata jäädä tuijottamaan television ääreen, että muutos tapahtuu minuuttien sisällä. Kyseessä on niin iso koneisto, että se vaatii oman aikansa”, Manninen sanoo ja muistuttaa, että ohjelman suunnittelu on aloitettu jo keväällä.

Sami Manninen vastaa Nyt.fi:n kysymyksiin yhdessä digituottaja Elina Rusokallion kanssa Teams-videopuhelussa.

Elina Rusokallio vetää Big Brotherin kuusihenkistä sometiimiä, joka päivittää talon tapahtumista sarjan sometileille ja uutisoi talon tapahtumista sarjan verkkosivuille. Sometiimi vastaa myös katsojilta tulevaan palautteeseen ja seuraa sarjasta sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua, josta he toimittavat koosteita Big Brotherin tuotannolle.

Rusokallio kertoo Jodelin olevan yksi sometiimin seuraamista kanavista:

”Jodelista voi aina kahvitauollakin kurkata, mitä talossa tapahtuu. On mahtavaa, kuinka tarkasti siellä seurataan talon tapahtumia.”

Hänen nähdäkseen intohimoisimmat fanit ja kiivain kommentointi löytyy edelleen Facebookista. Omilla kanavilla tuotanto pystyy kuratoimaan keskustelua muun muassa poistamalla asiattomat kommentit. Jodelin moderoinnista eli sisällön valvonnasta vastaavat käyttäjät itse.

Jodelia kritisoidaan sen alustalla tapahtuvasta kiusaamisesta, perättömien juorujen levittämisestä ja negatiivisesta ilmapiiristä. Kirjoitimme vuonna 2017, kuinka suositulla Julkkisjuorut-kanavalla kirjoittelusta on tehty jopa rikosilmoitus.

Jodelissa katsojien arvostelun kohteeksi joutuu talon asukkaiden lisäksi myös tuotanto.

Tiistain BB-lähetyksessä tuottaja Petteri Ahomaa kertoi tuotannon lukevan Big Brother Jodel-kanavaa.­

Keskustelufoorumilla katsojat kertovat suoraan, mitä mieltä ovat asukkaiden saamista tehtävistä ja pitääkö tuotanto talossa tarpeeksi kovaa kuria asukkaiden rikkoessa sääntöjä, esimerkiksi juonittelemalla. Yleensä sarjan tekijöiden huomio yritetään kiinnittää aihetunnisteella #BBtuotanto.

Vaikka kausi on vasta alussa, vaikeilta tilanteilta ei ole vältytty. Kauden ensimmäisellä viikolla somekeskustelu äityi, kun talossa asuva varkautelainen BB-Minna joutui katsojien mielestä muiden asukkaiden kiusaamaksi.

Katsojat vaativat tuotantoa puuttumaan tilanteeseen sosiaalisessa mediassa. Monet palautteen antajista käyttivät aihetunnisteita #BBryhdistäytykää ja #eikiusaamiselle, kertoo Iltalehti.

Rusokallio kertoo tapauksen aiheuttaneen hetkellisen palauteryöpyn.

”Palautetta tuli valtavasti ja reagoitiin siihen parhaamme mukaan. Somekanaviin palaute tulee ikään kuin katsojat puhuisivat suoraan tuotannolle ja Big Brotherille. Me vastattiin, kuten tuotannon kanssa sovittiin, että ’tilanne on tarkkailussa ja kiitos huolenpidosta’. Välitämme aina tiedon somemyrskyistä tuotannolle.”

Manninen kertoo olleensa ensimmäisen kerran mukana Big Brotherin tuotannossa vuonna 2008. Silloin keskustelua sarjasta käytiin Facebookissa ja yksittäisillä nettikeskustelupalstoilla.

”Faniyhteisö on iso ja äänekäs ja se ei ole muuttunut, vaikka kanavia on tullut lisää ja uusia sukupolvia on tullut mukaan. On tällaisena vanhana kehäraakkina hauska olla tekemässä taas tätä rakasta formaattia. Näissä uusissakin somekanavissa meininki on entisenlaista.”

Yleisin tuotannon saama palaute ei ole ”Milloin on bileet?” vaan ”Nyt ne bileet!” Tähän tiivistyy kaikki olennainen sarjan intohimoisimmista faneista. He kokevat, että formaatti on ennen kaikkea heidän ja haluavat kommentoida sen jokaista juonenkäännettä.

Mannisesta fanien intohimoinen suhtautuminen sarjaan on hyvä asia. On parempi, että ohjelma herättää tunteita laidasta laitaan ja synnyttää keskustelua kuin on mitäänsanomaton.

Faneissa on myös koko sarjan ydin, Manninen muistuttaa. Hänen mukaansa tuotanto voi suunnitella loputtomiin tulevia tapahtumia ja juonenkäänteitä, mutta kahteen asiaan he eivät voi vaikuttaa: siihen, ketä asukkaat nimeävät häätöäänestykseen ja kenet katsojat äänestävät jatkoon.

Tällä viikolla asukkaat on jaettu BB-maatalon eläimiin ja asukkaisiin.­

”Se tästä tekee myös tekijöille mielenkiintoista ja haastavaa: valta on katsojilla. Ohjelma perustuu siihen, että vaikka kuinka paljon on hauskaa kikkaretta siinä ympärillä, viikkotehtävää ja toimintaa, niin se ohjelma rakentuu näistä tyypeistä. Asukkaat tämän ohjelman tekevät ja katsojat äänestävät.”

Ja kuten Jodelistakin on helppo huomata, yleisön mielipide vaihtuu tiuhaan.

Toisella viikolla katsojat lähettivät kotiin Minnan, joka vielä ensimmäisellä viikolla äänestettiin talon suosikkiasukkaaksi.

Ensimmäisellä viikolla BB-talossa kiusatuksi tullut Minna siirtyi toisella viikolla BB-mökin puolelle ja sai enemmän ruutuaikaa. Savolaisen suntion tarinat eivät enää miellyttäneet ja viikontakainen kiusaaminen tuntui unohtuvan.

Viime sunnuntain live-lähetyksessä katsojat äänestivät Samin jatkoon ja Minna häädettiin talosta.

