Helsingin Kallioon on viime aikoina auennut useita meksikolaisia ravintoloita muutaman korttelin päähän toisistaan.

Vielä muutama vuosi sitten laadukas meksikolainen ruoka tuntui olevan Helsingissä kiven alla, vaikka meksikolainen keittiö tunnetaan yhtenä kulinaristisen maailman kulmakivistä siinä missä vaikkapa ranskalainen tai kiinalainen keittiö.

Monelle meksikolainen ruoka tuo ensimmäiseksi mieleen maissitortillaan käärityt tacot. Sitten chilisen ja suklaisen molekastikkeen, raikkaaseen tuoresalsaan dipatut rapeat totopo-lastut ja limettimehun raakakypsyttämän kalan eli cevichen. Sekä tietenkin liudan juomia, kuten tequilan, mezcalin, paksun ja hivenen kitkerän kaakaon sekä mausteisen olutdrinkki micheladan.

Aito meksikolainen ruoka on yksinkertaista, mutta samalla se pursuaa erilaisia makuvivahteita. Meksikon väkiluku on yli 120 miljoonaa, ja maa on iso, joten ruokakulttuurissa maistuvat selvästi alueelliset säväykset.

Meksikolaisessa ruuassa on paljon samoja elementtejä kuin sen amerikkalaisessa sukulaisessa texmexissä, joka oli jättitrendi Helsingissä 1990-luvulla Cantina Westin, Santa Fén ja Iguanan kaltaisten ravintoloiden ansiosta. Meksikolainen ruoka on kuitenkin eri asia kuin texmex.

Meksikolaisessa ruuassa korostuvat etenkin raaka-aineiden tuoreus sekä maissi, jota käytetään esimerkiksi tortillalettuihin. Texmexissä tortilloita tehdään vehnästä, juusto puolestaan voi olla meksikolaisen queso fresco -tuorejuuston sijaan cheddaria tai monterey jackia.

”Ero on kuin yöllä ja päivällä”, korostaa Dos Tecolotes -ruokakaupan pitäjä Lorena Wickman. ”Meksikolaisen ruuan valmistukseen menee aikaa.”

Texmex onkin Suomessa arkipäiväistynyt, meksikolainen ruoka sen sijaan ei. Nachovuoka on monessa kodissa perjantai-illan lohturuokaa, johon saa valmiit ainekset ja mausteet lähikaupan texmexhyllystä. Meksikolaisen ruuan valmistaminen ei onnistu pelkät purkit ja pussit avaamalla.

Kun Kasarmikadun Cantina West lopetti viime vuonna, sulkemiseen liittyi suoranaista symboliikkaa yhden aikakauden viimeisestä henkäyksestä. Pitkään paikka sinnittelikin, lähes 30 vuotta.

”Ihmiset alkavat väsyä Santa Fén kaltaisiin paikkoihin, joita löytyy jokaisesta suomalaispikkukaupungista”, Dos Tecolotesin toinen pitäjä Janne Wickman luonnehtii. ”Ruokaan lisätään nachoja ja jalapenoja, ja sitä kutsutaan meksikolaiseksi.”

Tänä syksynä meksikolaisen ruuan voi julistaa Helsingin näkyvimmäksi ruokailmiöksi etenkin Kalliossa.

Rautatientorin laidalta tuttu Maya sai elokuussa ”sisarravintola” La Mesa de Mayan Toiselle linjalle. Taqueria El Rey puolestaan avasi heinäkuussa kolmannen ravintolansa Kolmannelle linjalle, trendiravintola Sandron entiselle paikalle.

Teurastamolla ja Kampin kauppakeskuksessa hurmannut ja tacoihin keskittyvä Lopez y Lopez avasi viikko sitten uuden ravintolan Porthaninkadun keskivaiheille Subwaylta vapautuneisiin tiloihin.

Samoilta kulmilta löytyvät entuudestaan Suomen ainoa meksikolainen ruokakauppa Dos Tecolotes Hämeentiellä sekä muun muassa burritoja ja quesadilloja tacojen ohella tarjoava pikaruokamainen ketjupaikka Chalupa Porthaninkadulla.

Kallion äkillistä tacoryöppyä voi pitää hämmästyttävänä, jopa outona, mutta tyhjästä ilmiö ei ponnahtanut. Kuluneena kesänä moni on ihastellut myös Liisanpuiston Tacos de Kuurna Kiosquiton sekä Senaatintorin Skiffer x Seksicon tacoja. Hietalahden kauppahalliin on juuri avaamassa meksikolaisravintola Tacotita.

Teini-ikäisestä Suomessa asunut meksikolainen ruokaharrastaja Oscar Ortiz-Nieminen muistelee nykyisen Meksiko-buumin alkaneen Helsingissä Lönnrotinkadun Café de Nopal -ravintolasta. Yhdeksän vuotta sitten avannut Nopal oli Lopez y Lopezin omistajan Manu Torchion ensimmäinen ravintola.

Sittemmin Torchio avasi nipun jo lopettaneita meksikolaisravintoloita: Patronan Annankadulle 2012 sekä Cholon Lönnrotinkadulle 2013 ja Lucha Locon Korkeavuorenkadulle 2015. Samana vuonna aukesi myös ensimmäinen El Rey -ravintola.

Syitä Meksiko-ilmiölle voi hakea Helsingin kansainvälistymisestä, tuotteiden paremmasta saatavuudesta sekä meksikolaisen kulttuurin kohentuneesta näkyvyydestä esimerkiksi suoratoistopalveluissa, kuten Netflix-sarjassa Taco: monipuolinen herkku. Myös Finnairin lennot Puerto Vallartaan ovat lisänneet suomalaisten Meksiko-intoa, ja matkustelu on muutenkin totuttanut pikantteihin makuihin.

”Moni asia puhuu meksikolaisen ruuan puolesta, joten nyt on hyvä hetki avata taqueria”, Torchio summaa.

Voi oikeastaan pitää outona, että Helsingin ravintolakulttuurin ”meksikolaistuminen” on kestänyt näinkin kauan verrattuna esimerkiksi Kööpenhaminaan tai Tukholmaan.

Sushi-, pho-, ramen- ja pizzabuumien jälkeen onkin aika tarttua salsaa valuviin tacoihin.

Aitoja makuja kotona maisteltavaksi

Vajaa pari vuotta sitten avannut Dos Tecolotes, suomeksi kaksi huuhkajaa, on Suomen ainoa meksikolainen ruokakauppa ja eräänlainen meksikolaisyhteisön kohtauspaikka Hämeentiellä.

Kaupan ikkunasta näkyy aasialaisten herkkujen marketti Vii-voan, jolle on kertynyt mainetta kotikokkaajien parissa. Olemme Helsingin kansainvälisten ruokakorttelien ytimessä.

”Ajattelin, että jos perustan ruokakaupan, sen pitää olla lähellä Vii-voania”, perustaja Janne Wickman sanoo.

Kaupan toinen omistaja Lorena Wickman on kotoisin Chihuahuan alueelta Pohjois-Meksikosta. Suomeen hän saapui vuonna 2016. Myös perheen neljä lasta auttavat puodin pyörittämisessä.

Kaupan valikoimaan kuuluu noin 800 eri meksikolaistuotetta. Hitti on itse tehty salsa, jota on kuutta sorttia, tosin yksi on päässyt hetkellisesti loppumaan.

Somissa salsapurkeissa piilee isoja makuja: vihertävää salsa verdeä, avotulella paahdettuja tomaatteja, makeaa mangoa ja habaneroa, savuista chipotlea sekä kaktuksen lehtiä ja agavematosuolaa.

”Panemme niihin paljon rakkautta ja vaivaa”, Lorena Wickman kertoo.

Maissitortilloita saa eri kokoisina ja värisinä. Sinertävä väri on sinisestä maissista, vihertävä tulee kaktuksesta.

Dos Tecolotes myi aiemmin itse tehtyjä ruoka-annoksia. Koronaviruspandemian seurauksena tarjoilu on toistaiseksi tauolla.

Tacopioneeri suunnittelee jo uutta paikkaa

”Ideana oli rakentaa pieni ja kodikas taqueria. Sellaisen toteuttamiseen ei nähdäkseni ole Kalliota parempaa paikkaa”, sanoo Lopez y Lopez -ravintolan perustaja Manu Torchio ja viittaa Kallion asukastiheyteen ja kansainväliseen ilmapiiriin.

On tiistai, ja perjantaina avajaisiaan viettävän ravintolan ikkunat ovat vielä suojapaperien peitossa. Sisällä soi kuitenkin jo railakas musiikki, kun Torchio kantaa pöytään salsakastikkeita, maissilastuja ja olutta.

Kallion Lopez y Lopez muistuttaa Teurastamolle vajaa vuosi sitten avattua ensimmäistä Lopez-ravintolaa: avokeittiön seinä on valkoista kaakelia, takaseinällä näkyy sohjomargaritakone sekä lihan valmistukseen tarvittava varrasgrilli eli ”pastor-kone”.

Täälläkin eteensä saa salsojen kirjon: savuista chipotlea, tomaattia ja habaneroa, mangoa ja jalapenoa sekä vihreää salsaa.

”Taco ilman salsaa ei ole taco”, Torchio summaa. ”Suosittelemme syömään käsin. Pane salsaa, purista limeä ja syö.”

Šakkiruutupöydät ja kevyet tuolit korostavat rentoa katukeittiötunnelmaa. Kellarikerrokseen on avautumassa toinen baaritila.

”Yritimme tehdä niin todenmukaisen taquerian kuin mahdollista”, pääkaupunki Méxicosta kotoisin oleva Torchio kertoo.

Tacojen kimppuun pääsen vasta seuraavana lauantaina, avajaisten jälkeisenä päivänä.

Grillatulla ananaksella piristetty lihataco, jakkihedelmällä täytetty kasvistaco, chipotle-tomaattikastikkeinen kanataco ja hitaasti paahdetulla naudalla täytetty taco ovat kaikki laadukkaita. Kiinnostavin on kuitenkin paneroitua turskaa ja coleslaw’ta sisältävä mainion rapea kalataco, joka on silattu mangosalsalla.

Lohiceviche ja guacamole toimivat herättelevinä alkupaloina, molemmat tarjoillaan totope-lastujen kanssa.

Torchio kertoo haaveilevansa jo seuraavasta projektista: modernia meksikolaisruokaa tarjoavasta paikasta.

Lattari-meksikolainen illallinen

Pöydällä lojuu kokoelma tuoreita täytteitä pursuavia tacoja. Löytyy ylikypsää porsaankylkeä, korianteria ja sipulia sekä porkkanalla höystettyjä rapeita kalapaloja. Eräs keittiön työntekijöistä on kuulemma kotoisin kalatacoista tunnetulta Baja Californian alueelta.

Seinää koristaa Salla Ikosen pikkumuraali, jossa tuijottaa tummasilmäinen Catrina, Meksikon ”pyhäinpäivän” eli kuolleiden päivän symboli.

Elokuun alkupuolella avannutta La Mesa de Mayaa voi pitää Rautatientorilla toimivan Maya-ravintolan seuraajana.

Keittiötä luotsaa Suomessa yhdeksän vuotta asunut meksikolainen Andres Rodriquez Badillo. Hän kertoo saapuneensa Suomeen tuntematta ketään tai tietämättä maasta mitään.

Badillo määrittelee ”Mayan pöydän” yhdistelmäksi meksikolaista ja latinalaisamerikkalaista fuusiota. Listalta hän suosittelee kuuden ruokalajin ”autenttista” maistelumenua, jossa on vaihtelua guacamolesta raikkaaseen cevicheen ja raskaampiin tacoihin. Ateria päättyy Badillon isoäidin reseptiin pohjautuvaan kepeään sitruunapiiraaseen.

Ravintolan tuhdin tomaattinen ja mausteinen michelada muistuttaa bloody marya.

Mukavuuteen ja tunnelmaan luottava ravintola tuo mieleen eräänlaisen 2020-luvun version Cantina Westistä. Jos unohtaa hieman kliseisen sisustuksen, ruokaelämyksessä piisaa kokeilevuutta ja linjakkuutta.

Hämyinen ravintola on selkeä illallispaikka. Viikonlopuille pitäjät suosittelevat pöytävarausta.

La Mesa de Mayan omistajayritys pyörittää muun muassa Loose- ja Loosister-kuppiloita sekä Lönkka- ja Sävel-ravintoloita.

El Reystä kasvoi kolmen paikan pikkuketju

Hurjaksi povattu myrsky lähestyy keskiviikkoiltana kaupunkia. Kallion kadut eivät kuhise, ja hiljaista on myös Kolmannelle linjalle heinäkuun puolivälissä avatussa El Reyssä, vaikka nyt vietetään Meksikon itsenäisyyspäivää.

Meksikolaisten Héctor Ortegan ja Luis Ricon Vuorimiehenkadulle perustama ensimmäinen El Rey -ravintola oli muutama vuosi sitten kuuma tulokas. Reilu vuosi sitten Annankadulle toisen paikan avannut ja Noho-ravintolayrityksen tukema El Rey on jo pieni ketju. Pitääkö laatu yhä?

El Rey osuu tyylillisesti katuruokahenkisen Lopez y Lopezin ja illallisvetoisen La Mesa de Mayan väliin. Ruokalistalta kuultaa selvä laadun tavoittelu. Sisustuksessa leijuu entisen trendiravintolan Sandron haamu.

Margarita on piristetty talon omalla hibiskussiirapilla. Drinkin seuraksi sopivat rapeiksi leivitetyt tiikeriravut, jotka tarjotaan limettiaiolin ja salsan kanssa.

Katuruokamaisista al pastor -tacoista maistan vegaanisen version. Tuplatortillojen sisällä on chilimarinoitua soijavalmistetta, ananasta ja korianteria. Salsa potkaisee kiitettävästi.

Micheladassa piisaa tomaatti-chilikastikkeen ansiosta makua, mutta tulisuutta jää kaipaamaan. Juomaa on kuulemma viilattu suomalaiseen makuun.

Enchiladat ovat varsinainen mättö, mutta tomaattikastikkeessa ja chipotle-salsassa uiva vetelä ja pliisu annos muistuttaa kouluruokalan tortillapäivästä. Määrä on päässyt korvaamaan laadun.

Kaiuttimista raikaa lattariversio Draken Hotline Blingistä. Naapuripöydän seurue innostuu heilumaan pinkin ”viva la vida” -neonvalon hohteessa.

Ruoka on täällä hauskaa, mutta illanvietto hauskempaa.

