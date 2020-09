Never Rarely Sometimes Always -elokuvassa päähenkilö Autumn matkustaa New Yorkiin tekemään abortin.

Näyttelijä Sidney Flaniganin (oik.) esittämä Autumn matkustaa serkkunsa Skylarin (Talia Ryder) kanssa New Yorkiin.­

Amerikkalaiselokuva Never Rarely Sometimes Always (2020) sai maailmanensi-iltansa 24. tammikuuta Sundance-elokuvafestivaalilla, ja siitä on tullut yksi vuoden kehutuimmista indie-elokuvista.

Elokuva palkittiin sekä Sundancessa että Berliinin elokuvajuhlilla juryn erikoispalkinnoilla. Se kuuluu myös tänä viikonloppuna päättyvän Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmistoon.

Elokuvassa teini-ikäinen Autumn (Sidney Flanigan) matkustaa serkkunsa kanssa New Yorkiin tekemään abortin, koska raskauden keskeytys ei olisi ollut mahdollista ilman huoltajan suostumusta hänen kotiosavaltiossa Pennsylvaniassa.

Abortti on nostettu puheenaiheeksi yhä useammassa nuortensarjassa ja -elokuvassa. Esimerkiksi tänä syksynä julkaistu HBO:n UnPregnant (2020) -elokuva kuvaa kahden teini-ikäisen matkaa Missourista New Mexicon osavaltioon tekemään aborttia.

Myös viime vuosien nuorten hittisarjat Netflixin SexEducation (2019-) ja HBO:n Euphoria (2019-) kuvaavat sarjan teini-ikäisten hahmojen abortit kauhistelematta. Kohtauksien kuvasto on samantyylistä: aborttiklinikan vastaanotto, operaatiohuone ja heräämö.

Edellä mainitut eivät kuitenkaan onnistu tuomaan osavaltioiden ja maiden välisiä eroja yhtä hyvin esille kuin Never Rarely Sometimes Always.

Elokuvan alussa koulussa käyvä ja supermarketin kassalla työskentelevä Autumn saa selville olevansa raskaana. Ei-toivottu raskaus kauhistuttaa 17-vuotiasta silminnähden, mutta raskausklinikan työntekijä vakuuttelee, että huolet unohtuvat, kun äiti saa oman lapsen saa syliinsä ja näyttää abortinvastaisen videon. Autumn ei näytä vakuuttuneelta.

Kun Skylar (Talia Ryder) kuulee serkkunsa raskaudesta, hän varastaa töistä rahaa ja he lähtevät yhdessä bussilla kohti New Yorkia. Edessä on otettua pidempi reissu, kun selviää, että Autumnin raskaus onkin odotettu pidemmällä eikä klinikka voi ottaa häntä vastaan.

Toisella klinikalla hänet otetaan vastaan, mutta toimenpide vaatii kaksi päivää. Klinikkavisiittien välissä rahattomat Autumn ja Skylar harhailevat tuntemattomassa suurkaupungissa, nukkuvat metroissa ja yrittävät pysyä turvassa.

Ohjaaja–käsikirjoittaja Eliza Hittman on kertonut saaneensa idean nuorten naisten matkasta tekemään aborttia jo vuonna 2013. Silloin hän kuuli edellisenä vuonna Irlannissa keskenmenoon menehtyneestä Savita Halappanavarista, jolle ei ei myönnetty aborttia hengenvaarallisesta raskaudesta huolimatta.

Halappanavarin kuolema johti Irlannissa mielenosoituksiin ja herätti kansainvälisesti keskustelua maan tiukasta aborttilaista.

”Aloin selvittää, kuinka kauaksi hänen olisi pitänyt matkustaa pelastaakseen henkensä. Tämä vaiettu matka, jonka monet naiset tekevät, on kansainvälinen ilmiö”, Hittman kertoo Varietyn haastattelussa.

Elokuva onnistuu kuvastamaan raskauden keskeytystä totuudenmukaisimmin kuin edeltäjänsä tuomalla esille muun muassa sairaalakulut, jotka tuottavat vähävaraisesta perheestä tulevalle Autumnille päänvaivaa.

Käsikirjoitusta tehdessään Hittman puhui nuorille naisille, joilla oli vastaavia kokemuksia kuin elokuvan päähenkilöllä, vieraili aborttiklinikoilla sekä abortinvastaisen liikkeen raskausklinikoilla.

Tällä viikolla abortti on puhuttanut myös Suomessa. Keskiviikkona aloitettu OmaTahto2020-kansalaisaloite vaati, että jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan ei tarvitse esittää erityisiä perusteita ja että kahden lääkärin lausunnon vaatimisesta luovutaan.

Tällä hetkellä Suomen aborttilaissa raskauden keskeytys pitää perustella esimerkiksi taloudellisella tai sosiaalisella elämäntilanteella. Kansalaisaloite on kerännyt muutamassa päivässä lähes 30 000 allekirjoitusta.

Aborttilaki on aiheuttanut kuohuntaa Yhdysvalloissa viime vuosina. Maassa liittovaltio on määrännyt, että abortti on laillinen. Päätöksen teki korkein oikeus vuonna 1973. Kuitenkin monissa asioissa osavaltiot saavat päättää vapaasti, miten lakia toteutetaan liittovaltion asettamissa rajoissa.

Esimerkiksi viime vuonna Georgia, Kentucky, Mississippi ja Ohio säätivät niin sanotun sydämenlyöntilain, joka kieltää abortit kuudennen raskausviikon jälkeen. Tässä vaiheessa moni nainen ei vielä tiedä olevansa raskaana. Alabaman osavaltio yritti muuttaa abortin mahdolliseksi vain, jos äiti tai sikiö on vakavassa vaarassa.

Hittman halusi, että elokuva julkaistaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla. Presidentti Donald Trump on kertonut aiemmin vastustavansa abortteja, muutamaa poikkeustapausta lukuunottamatta. Vuonna 2017 hän allekirjoitti määräyksen, joka kielsi yhdysvaltalaisrahoitteisilta kansalaisjärjestöiltä aborttineuvonnan ja aborttien tekemisen maailmalla.

Never Rarely Sometimes Alwaysin Autumn on näyttelijä Sidney Flaniganin ensimmäinen roolisuoritus elokuvassa.­

Päästyään newyorkilaiselle aborttiklinikalle Autumnin päätöstä raskaudenkeskeytykseen ei elokuvassa kyseenalaisteta eikä häntä yritetä ylipuhua muuttamaan mieltään.

Se ole myöskään tarpeen, sillä päähenkilö on päätöksestään varma. Vuonna 2015 monitieteellisen Plos One -verkkojulkaisun tutkimuksen mukaan abortin tehneistä 95 prosenttia ei kadu päätöstään.

Elokuvassa itse abortista ei kuitenkaan tehdä hirviötä vaan lääketieteellinen toimenpide, johon raskaanaolevilla henkilöillä kuuluu olla oikeus. Hirviö on ympäröivä yhteiskunta, joka ajaa nuoret naiset ahtaalle.

Elokuva ei keskity vain käsittelemään aborttia vaan ottaa kantaa myös seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön sekä vaikenemisen kulttuuriin. Elokuvassa jokainen mies on uhka.

Työpaikalla päähenkilöt vaihtavat merkittäviä katseita, kun esimies ahdistelee. Kotona Autumnin isäpuolen mielestä tytön pitäisi korjauttaa päänsä. Bussissa nuori mies ei jätä rauhaan ja metrossa keski-ikäinen mies tuijottaa ja koskettelee itseään.

Päähenkilöt eivät puhu kokemuksistaan edes keskenään. Kamera kuitenkin viipyilee pitkään juron ja vähäsanaisen Autumnin kasvoilla läpi elokuvan ja paljastaa pelon, ahdistuksen ja vihan, joita hän yrittää kaikin voimin peitellä.

Siksi elokuvan vaikuttavin kohtaus tapahtuukin newyorkkilaisen aborttiklinikan terveystarkastuksessa. Siellä terveysalan työntekijä esittää Autumnille kysymyksiä, joita kukaan ei luultavasti ole kysynyt häneltä aiemmin. Hänen täytyy vastata kysymyksiin elokuvan nimen mukaisesti ”ei koskaan, harvoin, joskus tai aina”.

Onko kukaan kumppaneistasi uhannut sinua? Onko kukaan satuttanut sinua? Onko kukaan pakottanut sinua seksiin tai seksuaaliseen tekoon?

Autumn ei pysty vastaamaan. Hän nieleskelee kyyneliä.

Never Rarely Sometimes Always esitetään Helsingissä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla vielä lauantaina 26.9. sekä sunnuntaina 27.9. Näytösajat ja -paikat löytyvät festivaalin nettisivuilta.