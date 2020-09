Ulvilalainen Tuomas Ristakoski tienaa huvittavilla Instagram-kuvilla 1 000–2 000 euroa kuukaudessa. Aihetilit ovat viime vuosina yleistyneet, ja niistä on tullut nuorille tapa tienata.

Instagramissa on satoja aihetilejä, jotka jakavat esimerkiksi meemikuvia, uutisia tai huvittavia ja helposti uudelleenjaettavia julkaisuja. Niiden kohdeyleisö on varsin nuorta: monilla suurimman ryhmän muodostavat 13–18-vuotiaat, joillakin 18–24-vuotiaat.

Tilien takana on joukko nuoria, usein 12–20-vuotiaita ihmisiä. Heillä on omat Whatsapp- tai Instagram-ryhmäkeskustelunsa, joissa he keskustelevat viikottain, jotkut jopa päivittäin. Yhdellä henkilöllä voi olla useampikin Instagram-aihetili.

Ulvilalainen Tuomas Ristakoski, 19, on ollut tällainen Instagram-vaikuttaja jo kolme ja puoli vuotta. Hän ylläpitää kolmea tiliä, joilla on yhteensä runsaat 125 000 seuraajaa.

Suurin tileistä on @koevastauksia, jonne Ristakoski julkaisee seuraajiensa lähettämiä kuvia huvittavista koevastauksista. Tilillä on noin 65 000 seuraajaa. 42 000 seuraajan @vainkaksimieliset-tilillä Ristakoski taas julkaisee pikkutuhmia huumorikuvia. @kauppalaput-tilillä taas on kuvia huvittavista ostoslistoista.

Ristakoski käyttää julkaisuihin parikymmentä tuntia kuukaudessa. Prosessi on yksinkertainen. Hän etsii inspiraatiota meemikuville internetistä tai englanninkielisiltä meemitileiltä, kopioi kuvat, lisää kuvaan Instagram-tilinsä vesileiman ja keksii kuvatekstit. Yhteen kuvaan ei usein mene kauaa, vaikka poikkeuksiakin on.

Hyvä julkaisutahti on Ristakosken mukaan noin 4–5 kuvaa viikossa.

”Yhteen postaukseen voi mennä parikin tuntia, jos ei tule mitään mieleen”, Ristakoski kertoo.

@koevastaukset-tilin sisältö syntyy helpommin: hän saa seuraajiltaan kuvia koevastauksista, rajaa kuvat, lisää vesileimansa ja julkaisee.

“Siinä se on, ei siinä oikein mitään ihmeellistä ole. @Koevastaukset on aika helppo, kun seuraajat lähettävät kuvia. Se on niin sanotusti helppoa sisältöä.”

Vaivannäkö meemi- ja muiden aihetilien päivittämisessä palkitsee. Kun seuraajia on riittävästi, avautuu mahdollisuus kaupallisiin yhteistyökuvioihin eri yritysten kanssa.

Ristakosken mukaan pieniä rahasummia yhteistöistä voi alkaa saada noin 10 000 seuraajan rajapyykin saavutettuaan. Kun seuraajia on jo yli 30 000, säännöllisesti ja usein julkaiseva Instagram-tili voi päästä jo nelinumeroisiin tienesteihin.

Ristakoski on saanut yleensä 1 000–2 000 euroa kuukaudessa. Hän perusti rahasummien kasvettua toiminimen meemitienestejä varten maaliskuussa 2019. Hän arvioi, että Suomen suurimmat tilit saattavat saada neljäkin tuhatta euroa kuukaudessa.

“Hirveästi ei löydy niitä, jotka ovat päässeet yli 60 000 seuraajan. Tällaisia meemiukkoja löytyy kymmenisen. Kasvu töppää yleensä 50 000 seuraajaan”, Ristakoski kertoo.

Rahakkaimmat yhteistyöt tehdään affiliaattiverkostojen kautta. Ne ovat yrityksiä, jotka yhdistävät mainostusta kaipaavat yhtiöt ja yleisön tarjoavat somevaikuttajat. Suomen suurimpia affiliaattiverkostoja ovat Adservice ja Adtraction.

Meemi- tai muiden aihetilien pitäjät voivat hakea julkaisijaksi affiliaattiverkostoon. Esimerkiksi Adservicellä julkaisija jättää hakemuksen, johon täyttää yhteystietonsa ja linkin mediaansa.

Jos meemitilipitäjä hyväksytään järjestelmään, hän voi hakea tai ilmoittautua erilaisiin kampanjoihin, joista mainostusta tarvitsevat yritykset ovat affiliaattiverkoston kanssa sopineet.

Kun aihetilien ylläpitäjä on ilmoittautunut kampanjaan, hän saa oman linkin, jota hän käyttää mainostaessaan tuotteita tai palveluita julkaisuissaan.

Julkaisija ja affiliaattiverkosto pystyvät seuraamaan somevaikuttajan tileiltä saapuvaa kävijäliikennettä, linkkiklikkauksia, ostettuja tuotteita tai palveluita reaaliaikaisesti. Se, paljonko rahaa meemitilin pitäjä saa ja minkälaisista suorituksista, vaihtelee kampanjoittain.

“Määrittelemme asiakkaiden kanssa erikseen sen, onko se ostoskorin arvosta, kilpailuun osallistumisesta, puhelinliittymän ottamisesta vai mistä”, Adservicen maajohtaja Lotta Ahlstedt kertoo.

“Summa voi olla esimerkiksi euro per liittynyt tai osallistunut henkilö. Komissio riippuu siitä, kuinka paljon ihminen sitoutuu, paljonko jättää tietoa asiakkaalle ja joutuuko esimerkiksi vahvistamaan osallistumisensa. Kampanjatyypistä riippuen summa voi olla esimerkiksi muutamasta eurosta kymmeniin euroihin.”

Tuomas Ristakoski on saanut vastaavanlaisia summia. Hän kertoo tienanneensa monissa kampanjoissa 1,80–4 euroa per kirjautuja. Kesätyöilmoitusta mainostaessaan hän sai noin 20 euroa kirjautujaa kohti.

Ahlstedtin mukaan suurimmassa osassa Instagram-aihetilipitäjien kampanjoista mainostetaan erilaisia kyselyitä, mielipidepaneeleja ja kesätyöhakuja.

Yhteistyökuvioita saa myös ilman affiliaattiverkostoja. Aloite voi tulla kummalta tahansa, Instagram-vaikuttajalta tai mainostavalta yritykseltä. On täysin tapauskohtaista, mitä julkaisija näissä yhteistöissä saa palkaksi mainoksista.

Kolmas tapa saada rahaa on myydä tilejä.

Ristakoski kertoo Instagram-uransa alkuvaiheessa ostaneensa ja myyneensä noin 19 000 seuraajan tilin noin 500 eurolla.

Hänen mukaansa myyntihinnat kasvavat nopeasti seuraajamäärien kasvaessa.

“Jos olisi 100 000 seuraajaa, puhutaan jo tosi isoista summista. Jos olisi vaikkapa 60 000 seuraajaa, luulisin, että siitä saisi jo pari tonnia. Tileillä saa kuitenkin tehtyä rahaa parikin tonnia kuukaudessa, jos tietää mitä tekee.”

Aihetilien menestys on houkutellut alalle lukuisia kokeilijoita. Ristakosken mukaan vuonna 2017 suomalaisia tekijöitä oli vain muutamia. Nyt pelkästään yli 10 000 seuraajan suomalaistilejä on noin 80. Jos mukaan lasketaan myös pienemmät aihetilit, puhutaan sadoista, ellei jopa yli tuhannesta Instagram-tilistä.

15-vuotiaat Simon Laakso ja Roni Makkonen ystävystyivät meemitiliyhteisön kautta. Laakso aloitti Instagram-uransa runsas vuosi sitten, Makkonen pari vuotta sitten.

Laaksolla on kaksi aihetiliä: @vaindankmeemi-meemitili ja @uutistietoaa-uutistili. Ensin mainitun hän perusti viime vuoden elokuussa, jälkimmäisen loppukeväästä.

”Idea lähti siitä, kun näin, miten muut menestyvät aika hyvin. Halusin itsekin kokeilla”, Laakso kertoo.

Makkosen tarina on samankaltainen. Hän aloitti @kummanvalitset-tilistä, jonka tosin myöhemmin vaihtoi toiseen tiliin. Sittemmin hän on luonut tilin @valitsenappi, jolla hän pyytää seuraajiaan valitsemaan kahdesta kuvitteellisesta vaihtoehdosta mieluisamman.

Heille Instagramin avulla tienaaminen on vielä varsin uutta. Makkosella on ollut yhteistyökuvioita vasta kymmenisen, Laaksolla kolmisenkymmentä. Laakso sai elokuussa ensimmäisen kerran yhteistyöstä rahaa, 200 euroa. Muista kampanjoista kaksikko on saanut vastineeksi yritysten tuotteita, kuten virvoitusjuomia, patukoita tai kuulokkeet.

Kaksikko antaa tekemisen kulkea omalla painollaan, eikä tienaaminen ole Laakson mukaan vielä ajankohtaista.

”Sitten kun on seuraajia, olisi kiva saada rahaakin. Joku satanen jos tulisi”, Makkonen pohtii.

Muunlaisia tavoitteita sen sijaan on. Laakso kertoo yrittäneensä aloittaa Youtube-uraa pari vuotta sitten perustamalla oman kanavan. Hän ihailee muun muassa suomalaisia tubettajia Roni Backia, Eric Savolaista eli Lakkoa ja Jaakko Parkkalia.

Laakson kanava ei menestynyt halutulla tavalla.

”Kanava ei kerännyt seuraajia. Halusin nousta isoksi tekijäksi, kun katsoin tubettajia ja jenkeistä olevia lapsia, jotka ovat nousseet isoiksi”, Laakso sanoo viitaten esimerkiksi 16-vuotiaaseen Tiktok-kuuluisuuteen Charli D’Amelioon, jolla on yli 80 miljoonaa seuraajaa sovelluksessa.

Laakso päätti, että on parempi kasvattaa omaa seuraajamääräänsä aihetilien avulla. Haaveissa on kokeilla Youtube-uran aloittamista vielä joskus uudelleen, kun seuraajapohja on laajempi.

Aihetilit ovat kaksikon mukaan myös hyvä tapa tutustua muihin samoista asioista kiinnostuneisiin. Nuorten aihetilipitäjien yhteisö on tiivis. Instagramin aihetiliryhmissä ylläpitäjät keskustelevat milloin mistäkin.

”Olen kolmessa eri ryhmässä. Yhdessä on minun lisäkseni Ronin tili, yksi meemitili, uutistilejä ja mopotilejä. Siellä vaihdamme kuulumiset, sovimme S4S-kuvioita, tai mopotilit kyselevät, milloin järjestetään meet & greet (tapaaminen).”

S4S-kuvioilla Laakso tarkoittaa ”shout for shout”-tapaa, jolla aihetilit mainostavat toisiaan toistensa sisällöillä.

”Jos teen Ronin aihetilin kanssa S4S:n, Roni antaa minulle kuvan julkaistavaksi ja minä mainostan hänen tiliään. Teemme sitten saman toisinpäin. Tämä on aika yleistä.”

Aihetileillä tienaaminen ei aina ole täysin ongelmatonta.

Esimerkiksi tekijänoikeuksien ja hyvän maun noudattaminen on julkaisijoiden vastuulla, eikä tekijöillä ole nuorten mukaan usein tietoa siitä, mikä on laillista tai luvallista ja mikä ei.

Ongelma näkyy erityisesti uutistileillä. Ne noudattavat pitkälti samaa kaavaa: ylläpitäjä etsii mielestään kiinnostavan uutisen Iltalehden, Ilta-Sanomien, MTV:n tai Ylen sivuilta, ottaa kuvakaappauksen jutun pääkuvasta sekä kopioi jutun leipätekstin sanasta sanaan Instagram-julkaisuunsa. Kuvan ottajaa ei kreditoida, vaan kuvaan lisätään uutistilin oma vesileima.

Sisältö siis kopioidaan luvatta ja räikeimmillään esitetään omana sisältönä. Jotkut toki mainitsevat kuvatekstin lopussa lähteen, mutta teksti on jo kokonaisuudessaan kopioitu luvatta.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) kertoo sivuillaan tekijänoikeuksista ja sitaateista seuraavanlaisesti: ”Koko teoksen lainaaminen ei yleensä mene sallitun sitaatin piiriin. Jonkinlaisena lähtökohtana voidaan pitää sitä, että lainattava teos ei saa muodostaa merkittävää osaa lainaavan teoksen kokonaisuudessa.”

Esimerkiksi Faktoja maailmasta -tili julkaisi 11. elokuuta kuvan, jonka teksti on sanasta sanaan Ilta-Sanomien uutisesta. Ilta-Sanomia ei kreditoida mitenkään.

”Alan tapa” on tekijöiden mukaan varsin vakiintunut, ja harva haluaa käyttää ylimääräistä aikaa työhön, jota muutkaan eivät tee.

Tuomas Ristakosken mukaan tilit ovat hänen uransa aikana yleistyneet, mutta hän ei ole halunnut ylläpitää uutistiliä nimenomaan tekijänoikeushaasteiden vuoksi.

”En tiedä, kuinka laillista se on postailla uutisia niin. Ei ole oikein mitään paikkaa, mistä saisi informaatiota.”

Kun alaikäisten Instagram-ylläpitäjien määrä kasvoi vuosi-kaksi vuotta sitten, moni affiliaattiverkosto tiukensi yhteistyökriteerejään. Lotta Ahlstedtin mukaan Adservice lisäsi vaikuttajilleen 18 vuoden ikärajan puolitoista vuotta sitten, jotta mahdollisilta ylilyönneiltä, kuten epäkorrekteilta postauksilta, vältyttäisiin.

Hän myös kertoo, että täysi-ikäiset julkaisijat osaavat alaikäisiä todennäköisemmin hoitaa veroseuraamukset ongelmitta.

Meemi- ja muut aihetilit eivät ole toistaiseksi nousseet julkiseen keskusteluun Suomessa. Toisin on esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa niitä on valjastettu myös poliittiseen toimintaan.

Demokraattipuolueen presidenttiehdokas Mike Bloomberg osti alkuvuodesta puolueen esivaalien aikana mainostilaa suurilta meemitileiltä, kuten 5,9 miljoonan seuraajan Shitheadsteveltä, 3,1 miljoonan seuraajan Grape Juice Boysiltä ja 2,7 miljoonan seuraajan Tank.Sinatralta.

Lisäksi Bloomberg kokosi ryhmän meemitekijöitä Meme 2020 -kampanjaprojektiinsa. Ryhmää johti Mick Purzycki, Jerry Median toimitusjohtaja. Kyseinen mediamarkkinointiyhtiö on esimerkiksi 15,5 miljoonan seuraajan Fuckjerry-tilin takana.

Nuoren kohdeyleisön huomio oli taattu. Esimerkiksi Tank.Sinatran ylläpitäjä kertoi keväällä New York Timesille, ettei mikään hänen aiemmista mainosjulkaisuistaan ollut kerännyt yhtä paljon reaktioita kuin Bloomberg-julkaisu.

Suomessa vastaavaa ei ole nähty. Joillakin tileillä näkyy toisinaan julkaisuja, jotka käsittelevät tai kommentoivat ajankohtaisia poliittisia aiheita, mutta suoraa yhteyttä puolueisiin ei ole ainakaan julkisesti kerrottu olevan. Samaten poliittisesti kantaa ottavia meemikuvia voi jakaa kuka tahansa.

Toistaiseksi Suomessa meemitilit ovat olleet lähinnä hauskanpitoa nuorilta nuorille. Tuomas Ristakoski kertoo, että vaikka hän tienaa rahaa Instagramissa, hän ei aio tehdä siitä elämäntyötään. Nytkin hän on töissä kahvilassa, ja meemitilien ylläpitäminen on sivutoimista työtä.

”Olisi aika stressaavaa, jos tätä rupeaisi tekemään kokopäiväisesti. On helpompaa mennä oikeisiin töihin.”