Joe Rogan on yksi maailman suosituimmista podcastaajista, jonka Donald Trump haluaisi juontamaan vaaliväittelyitään – Nyt äärioikeiston äänitorvena pidetty Rogan on kiistellympi hahmo kuin koskaan ennen

Spotify hankki toukokuussa yksinoikeuden huippusuosittuun amerikkalaiseen The Joe Rogan Experience -podcastiin.

The Joe Rogan Experience alkoi vuonna 2009 ja nousi nopeasti yhdeksi maailman kuunnelluimmista podcasteista.­

Yksi maailman suosituimmista podcasteista, yhdysvaltalaisen Joe Roganin juontama The Joe Rogan Experience -podcast siirtyi syyskuun alussa suoratoistopalvelu Spotifyyn.

The Joe Rogan Experience on tuntien mittainen keskusteluohjelma, jossa hän kutsuu vieraakseen julkisuuden henkilöitä ja ystäviään. Kymmenen vuotta pyörinyt podcast on ollut alusta asti paitsi suosittu, myös kiistelty.

Rogania pidetään äärioikeiston äänitorvena, koska hän antaa sen edustajien puhua podcastissa vapaasti mielipiteistään. Rogan itse katsoo olevansa vain sananvapauden ja ”vapaan ajattelun” kannattaja.

Nyt Roganin herättämä kritiikki on rahakkaan Spotify-sopimuksen myötä noussut esille paljon laajemmin kuin ennen.

53-vuotias Rogan toiminut myös yhdysvaltalaisen UFC-vapaaottelun kommentaattorina ja asiantuntijana vuodesta 1997 alkaen sekä Pelkokerroin -ohjelman juontajana vuosina 2001–2006 sekä 2011–2012. Aiemmin hän on tehnyt uraa myös stand up -koomikkona.

Rogan perusti The Joe Rogan Experiencen yhdessä ystävänsä Brian Redbanin kanssa joulukuussa 2009.

Podcastista tuli heti hitti. Vain yhdeksän kuukautta sen ensimmäisen jakson jälkeen se listattiin Itunesin sadan parhaan podcastin joukkoon. Lokakuuhun 2015 mennessä podcast keräsi yhteensä 16 miljoonaa latausta kuukaudessa.

Roganin itse juontamassa audio- ja videopodcastissa hänen vieraakseen saapuu julkisuuden henkilöitä ja eri alojen asiantuntijoita. Syyskuun aikana podcastissa on vieraillut esimerkiki artisti Miley Cyrus, tietovuotaja Edward Snowden ja ex-nyrkkeilijä Mike Tyson.

Sarjaa on tehty yli 1 500 jaksoa ja ne keräävät keskimäärin noin seitsemästä kymmeneen miljoonaa kuuntelu- ja katselukertaa. Podcastin suosituimmassa jaksossa Roganin vieraana on Teslan perustaja Elon Musk. Syyskuussa 2018 julkaistu jakso on kerännyt Youtubessa yli 37 miljoonaa näyttökertaa.

Podcast jakaa mielipiteitä, sillä Rogan kannattaa sanojensa mukaan voimakasta sananvapautta ja ”vapaan ajattelun” ideologiaa.

Tämä tarkoittaa, että Rogan kutsuu vieraakseen ihmisiä laidasta laitaan ja antaa heidän puhua vapaasti mielipiteistään – vaikka he edustaisivat ääri-ideologioita.

Ohjelmassa on esimerkiksi vieraillut äärioikeistolainen salaliittoteorikko Alex Jones, joka tunnetaan valeuutisia levittävän Infowars-nettisivuston perustajana. Jones on saanut vihapuheen vuoksi porttikiellon esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin. Myös Spotify poisti Jonesin podcastit valikoimistaan 2018.

Toisaalta Rogan haastatteli keväällä esimerkiksi kolmea demokraattien presidenttiehdokasta: Tulsi Gabbardin, Bernie Sandersin and Andrew Yangin. Rogan on kertonut saaneensa pyyntöjä myös muilta ehdokkailta tulla vieraaksi, mutta hän ei ole hyväksynyt niitä.

Rogan ei sanojensa mukaan ole sidoksissa mihinkään poliittiseen puolueeseen. Hän kuvaa itseään libertaariksi, mutta kannattaa esimerkiksi Yhdysvaltojen aselakeja toisin kuin useimmat libertaarit.

Huhtikuussa Rogan kertoi äänestävänsä mieluummin Donald Trumpia jatkokaudelle kuin demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenia. Hän kommentoi asiaa sen jälkeen kun demokraattien Bernie Sanders jäi pois kisasta, kertoo The Guardian. Roganin mukaan hän olisi äänestänyt kaikkein mieluiten Sandersia.

Rogan ehdotti syyskuussa, että voisi moderoida Donald Trumpin ja Joe Bidenin välistä väittelyä. Ehdotus sai kannatusta itse Yhdysvaltain presidentiltä Twitterissä:

Twiitin perusteella voisi päätellä, että Trump näkee Roganin olevan ”hänen puolellaan”. Presidentti suhtautuu yleensä avoimen vihamielisesti kaikkiin toimittajiin, juontajiin ja medioihin, jotka kritisoivat häntä tai republikaaneja.

Roganin moderoiman väittelyn toteutuminen on silti epätodennäköistä. Trumpin ja Bidenin ensimmäinen väittely ennen marraskuun vaaleja pidettiin tänään aamuyöllä Suomen aikaan Fox Newsin uutisankkuri Chris Wallacen moderoimana.

Toukokuussa Rogan ilmoitti, että The Joe Rogan Experience julkaistaan syyskuusta alkaen yksinoikeudella suoratoistopalvelu Spotifyssa. The Wall Street Journal arvioi sopimuksen olevan 100 miljoonan dollarin arvoinen. Ilmoituksen jälkeen Spotifyn osakkeiden arvo nousi noin yhdeksän prosenttia.

Jatkossa podcast ilmestyy Spotifyyn sekä audiona että videona ja sen on määrä poistua muilta alustoilta muutaman kuukauden kuluessa. Syyskuun jaksot ovat ilmestyneet vielä tavallisesti myös Youtubeen, jonne on myöhemmin tarkoitus tulla enää lyhyitä klippejä jaksoista. Juontajan Youtube-tilillä on lähes 10 miljoonaa seuraajaa.

Syyskuussa podcastin ilmestyttyä Spotifyyn osan jaksoista huomattiin puuttuvan palvelusta. Karsinnassa oli poistunut muun muassa podcastin toiseksi suosituin jakso, jossa Rogan haastattelee Alex Jonesia. Youtubessa lähes viiden tunnin mittainen podcast-jakso on kerännyt yli 23 miljoonaa näyttökertaa.

Suoratoistopalveluista katosi myös jaksoja, joissa haastateltiin muita kiistanalaisia tai äärioikeistoa edustavia vieraita kuten Owen Benjaminia, Milo Yiannopoulosia ja Gavin McInnesia.

Spotify tai Rogan eivät ole kommentoineet kadonneita jaksoja, mikä on jättänyt podcastin fanit pohtimaan, oliko kyseessä suoratoistopalvelun vaatimus vai juontajan oma päätös poistaa useimmin kritisoituja jaksoja.

Yhteisen taipaleen alku suoratoistopalvelussa on herättänyt muutoinkin laajaa negatiivista huomiota.

Muutama viikkoa sitten Joe Roganin podcastissa vieraili brittiläinen konservatiivinen kommentaattori Douglas Murray, joka oli aiemmin puhunut salaliittoteoriasta, jonka mukaan vasemmiston kannattajia oli pidätetty Oregonin metsäpalojen tahallisesta sytyttämisestä.

Jakson aikana Rogan toisti virheelliseksi todistetun salaliittoteorian jakson aikana useita kertoja.

Virheellisen tiedon levittäminen herätti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Aiemmin podcastissa leviävä disinformaatio on ollut ennen kaikkea podcastia pitävän Roganin harteilla.

Nyt se on kuitenkin myös yksinoikeudella podcastia esittävän Spotifyn ongelma, sillä se maksaa jaksoista ja antaa niille kansainvälisen alustan.

Rogan pahoitteli myöhemmin Twitterissä jaksossa levinnyttä virheellistä tietoa: ”Sanoin podcastissa, että ihmisiä pidetetään Portlandissa tulipalojen sytyttämisestä. Se ei ole totta”, hän kirjoittaa twiiteissä.

Verkkojulkaisu Vulture pitää Roganin anteeksipyyntöä hänelle poikkeuksellisena. ”Mitä olisi tapahtunut, jos virheellistä tietoa leviäisi monimutkaisemmasta tapauksesta, jonka oikaisu olisi hankalaa? Ja jättäisikö Spotify jakson silti alustalleen?” artikkelissa pohditaan.

Toisin sanoen, vielä voi olla liian aikaista sanoa, tuleeko suoratoistopalveluun liittyminen muuttamaan Roganin tapaa tehdä podcastiaan.

Viikko ennen metsäpalopuheista noussutta kohua Rogan esitti podcastissaan transfobisia kommentteja urheilija ja reality-tähti Caitlyn Jenneristä. Hän kyseenalaisti ihmiset, joiden mukaan Caitlyn Jenner on syntynyt naiseksi ja väitti sukupuolen korjauttamisen olevan seuraus liian pitkään Kardashianien perheen kanssa asumisesta.

Hän myös viittasi Jenneriin jaksossa useita kertoja hänen vanhalla nimellään, jota ex-urheilija käytti ennen sukupuolen korjauttamista.

Jakson jälkeen osa Spotifyn työntekijöistä koki olevansa ei-tervetullut yhtiöön, jonka alustalla olevassa podcastissa esitetään sukupuolivähemmistöjä syrjiviä kommentteja, kertoo muun muassa Vice.

Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek vastasi Vicen mukaan työntekijöiden kysymyksiin aiheesta yhtiön sisäisessä kokouksessa. Roganin podcast jäi palveluun.

Ohjelmiensa sisällöstä huolimatta Rogan on saanut laajaa tunnustusta podcastien tuomisessa osaksi valtavirtaa. Sellaisiltakin medioilta, jotka häntä muuten kritisoivat.

Vulture kirjoitti, että vaikkei juontajapersoonan podcast ole ongelmaton, se on tuonut podcastien pariin ihmisiä, jotka eivät olisi muuten päätyneet kuuntelemaan niitä. The Verge taas kirjoitti, että Rogan auttoi tuomaan podcastit osaksi Youtubea.

Jää kuitenkin nähtäväksi, kuinka Roganin ohjelmien sisältö ja kansainvälisen suoratoistopalvelun näkemykset jatkossa kohtaavat – ja halutaanko häntä enää nostaa jalustalle podcastien urauurtajana.