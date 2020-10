Tutkimus: Donald Trump on suurin yksittäinen tekijä, jonka kautta koronaviruksesta on levinnyt virheellistä tietoa

Cornell-yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 38 prosentissa artikkeleista, joissa oli virheellistä tietoa koronavuiruspandemiasta, mainittiin myös Donald Trump.

New Yorkin Cornellin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on suurin yksittäinen tekijä (”driver”), jonka kautta koronavirukseen liittyvä ”infodemia” eli väärä tieto on päässyt leviämään. Asiasta kertoo The New York Times.

Tutkimus tarkastelee laajasti, kuinka virheellistä tietoa on päässyt leviämään mediassa koronaviruspandemian aikana. Tutkimuksesta uutisoivat myös monet muut yhdysvaltalaismediat, kuten Forbes ja Washington Post.

Trump kertoi perjantaiaamuna Suomen aikaan Twitterissä saaneensa koronavirustartunnan ja menevänsä karanteeniin.

Torstaina julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin 38 miljoonaa englanninkielisessä mediassa julkaistua artikkelia, jotka käsittelivät koronaviruspandemiaa. Virheellistä tietoa löytyi yhteensä 1,1 miljoonasta artikkelista eli vajaasta kolmesta prosentista tutkimusaineistoa.

Suurimman osan disinformaatiosta muodostivat artikkelit, joiden yhteydessä oli mainittu Trump. Hänet mainittiin 38 prosentissa artikkeleista, joista löytyi virheellistä tietoa. Virheellinen tieto ei siis välttämättä esiintynyt juuri Trumpin sanomana, mutta hänet mainittiin kyseisissä artikkeleissa.

Tutkimuksen artikkelit on julkaistu 1. tammikuuta ja 26. toukokuuta välisenä aikana.

Trumpia kannattavat mielenosoittajat osallistuvat ”ei pakollista koronarokotetta" -tapahtumaan 30. elokuuta Bostonissa.­

Tutkimuksessa eriteltiin 11 aihetta, joista väärää tietoa levisi eniten. Listalta löytyy muun muassa salaliittoteorioita, kuten että koronavirus olisi alkanut levitä lepakkokeiton syömisestä Kiinassa, joka mainittiin 6 000 artikkelissa. Noin 40 000 artikkelissa taas mainittiin, että pandemia olisi demokraattien salajuoni.

Kaikkein eniten virheellistä tietoa levisi kuitenkin koronaviruksen ”parannuskeinoista”, joita myös Trump on mainostanut. Yhdysvaltain presidentti on ehtinyt koronapandemian aikana muun muassa suositella hoidoksi malarialääkettä ja desinfiointiaineen pistämistä rokotteena.

Lue lisää: ”Ehkä se katoaa huhtikuuhun mennessä” – Video näyttää, kuinka presidentti Trumpin puheet koronaviruksesta ovat muuttuneet

Tutkijoiden mukaan ”parannuskeinoista” liikkui enemmän virheellistä tietoa kuin muista kymmenestä aiheesta yhteensä. Yhteensä aihetta käsiteltiin yli 295 000 artikkelissa.

Esimerkiksi 24. huhtikuuta eli päivä sen jälkeen, kun Trump oli puhunut ideastaan desinfiointiaineen käyttämisestä rokotteena, ”parannuskeinoja” käsittelevien artikkelien määrä nousi yli 30 000:een vajaasta 10 000:sta. Näin ollen tutkimus katsoi Trumpin puheiden vaikuttaneen virheellisen tiedon määrän kasvuun.