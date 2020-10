The Other One Thai Kitchen

Pikatesti

Missä? Aleksanterinkatu 9 (Kluuvin kauppakeskus, 2. krs), p. 010 200 2040, theotherone.fi.

Koska? Ma 11–18, ti–to 11–21, pe 11–22, la 12–22 ja su 12–19.

Paljonko? Alkuruuat 6,90–16,90 e ja pääruuat 14,70–39,90 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Vantaan Tikkurilassa toimiva The One Thai Kitchen -ravintola avasi kesäkuun alussa uuden paikan Helsingin keskustaan. The Other One Thai Kitcheniksi ristitty ravintola leikittelee nimensä puolesta ketjun laajentumisella.

”Toinen thaikeittiö” sijaitsee kauppakeskus Kluuvin toisessa kerroksessa osana kauppakeskuksen ravintolakeskittymää.

Modernia sisustusta virkistävät viherkasvit. Vastaanotto on ystävällinen ja huomaavainen. Palvelu on kiireetöntä, vaikka ravintolassa riittää asiakkaita näin tiistai-iltanakin.

Tilaamme alkumaljat, sillä juomalista vaikuttaa harkitulta. Tarjoilija suosittelee talon omia drinkkejä. Molemmat juomat osoittautuvat raikkaiksi. Ananaksinen Jungle Bird on kirpeä, kun taas Kluuvi Cocktailia hallitsevat gini ja kurkku ensi hörppäyksestä lähtien. Virkistävää!

Ruokalista on laaja ja monipuolinen. On keittoja, salaatteja, curryja sekä wokkeja.

Kielellinen leikittely jatkuu annosten nimissä. Esimerkiksi katuruoka-annokset on nimetty Marvelin supersankarimaailmaa kunnioittaen: Avengers, Thanos, Ragnarök, Asgard ja Tony Stark.

Pöytään saapuvat alkuruuat enteilevät hyvää. Annokset ovat kauniita ja värikkäitä. Raaka-aineet vaikuttavat tuoreilta.

Kolmesta alkuruuasta paras on poopia, jossa kasviskevätkääryleen rapean kuoren alta paljastuu tuoretta siitakesientä, jonka makua korianterinjuuri korostaa. Kääryleiden kaverina tulee kipollinen makeaa chilikastiketta.

Miengkam salmon -annoksessa höyrytetty lohi on kääritty Kaakkois-Aasiassa suositun cha plu -pippurin lehteen yhdessä tuoreen inkiväärin ja kookoksen kanssa. Raikasta sormiruokaa.

Prawn-me-up on alkuruuista vaisuin, vaikka siipipavuista, jättikatkaravuista ja uppomunasta rakennettu salaatti näyttävä onkin. Pääraaka-aineet ovat makunsa puolesta mietoja, eivätkä chilitahna ja kalakastike riitä antamaan luonnetta salaatille.

Äkkiä pieni kahden hengen pöytämme täyttyy lautasista, sillä tarjoilija tuo pääruokamme ennen kuin olemme ehtineet syödä alkupalat. Skarppi tarjoilija havahtuu ongelmaan, pahoittelee ja yhdistää viereisen tyhjän pöydän omamme jatkeeksi, että tila ei lopu kesken. Ripeän operaation ansiosta pääruuat ovat vielä kuumia, kun pääsemme niiden kimppuun.

Tony Starkin tulisuus yllätti.­

Iron Man -elokuvasarjan sankarin Tony Starkin mukaan nimetty wokki sisältää pikapaistettuja jättikatkarapuja, vesipinaattia ja paksoita. Lisukkeena saa riisiä. Liemi on mausteinen, ja siitä erottaa selvästi listalla luvatun valkosipulin ja osterikastikkeen. Pian kitalakeen leviää voimakas chilin maku – tulisuus yllättää. Annoksessa on kuin onkin jotakin samaa kuin Marvelin karismaattisessa mutta äkkipikaisessa supersankarissa. Listalla annos on yhden chilin vahvuinen eli ”hieman tulinen”.

Toinen pääruoka on thaiklassikko pad thain vegaaninen versio. Riisinuudelit ovat kauniin kullanruskeita, mutta pehmeä silken tofu kärsii laiskasta paistosta, ja sen pinnasta puuttuu rapeus. Makea chilikastike on hyvässä harmoniassa suolaisten nuudeleiden kanssa. Päällä on rousketta antavia ituja ja kevätsipulia, sekä tietenkin rouhittua maapähkinää, jota saa annostella halutessaan vielä lisää erillisestä kiposta.

The Other One Thai Kitchen kävisi mainiosti alkuillan aloittelupaikaksi, sillä sijainti on keskeinen, drinkit raikkaita ja alkuruuat kiinnostavia.

Laaja ja varsin kohtuuhintainen lista tarjoaa syötävää niin perinteisen thairuuan ystävälle kuin kokeilunhaluisemmallekin ruokailijalle.

Tulisen ruuan ystävän kannattaa pyytää pöytäseuraksi vaikkapa kiivaan polttava Tony Stark.