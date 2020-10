Baobao

Pikatesti

Missä? Kasarmikatu 44, p. 010 411 7837, foodolo.fi.

Koska? Ti–pe 11–14 ja 17–23 ja la 16–23.

Paljonko? Pikkupurtavat 4,50–7,50 e, baot 5,80–7,50 e ja cocktailit 12 e. Iltamenu 29 e ja lounasmenu 14,90 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Etenkin Michelin-ravintola Olosta tunnettu Olo Group on lähtenyt mukaan matalan kynnyksen ravintolaelämyksiin.

Kasarmikadulle avatussa Baobaossa testataan nyt keittiömestari Janne Herpolan höyrytettyjä bao-sämpylöitä. Jatkossa samassa ravintolatilassa on tarkoitus kehittää asiakaspalautteen pohjalta muitakin konsepteja. Nykyisessä tilassaan Baobao toimii vuoden loppuun saakka.

Michelin-tasoa rennompi ote käy selväksi jo ovella. Tarjoilijan vastaanotto on kiireetön, ja toinen kokkikin huikkaa keittiöstä tervehdyksen. Kokkikaksikon meininki on sympaattista seurattavaa, ja Baobaon tunnelmassa on jotain todella lämminhenkistä. Paikka on helposti lähestyttävä mutta arvokas.

Testi-iltana viereisessä toimitilassa on muotinäytös. Tunnelma välittyy seinän toiselle puolelle, sillä ravintolan soittolistan U2 jää auttamatta muotinäytöksen house-musiikin jalkoihin, mutta se ei haittaa. Fiilistelemme yhdessä tarjoilijan kanssa.

Listalla on muutama alkuruoka, neljä baoa ja yksi jälkiruoka. Otamme ”combot”, joihin kuuluu kolme alkuruokaa, kaksi bao-sämpylää ja jälkiruoka.

Keittiön tervehdykseksi ristitty meang kum syödään kuin taco. Shisolehteen käärityt tulitikun pään kokoiset inkiväärin, salottisipulin ja limetin palat herättävät makuaistin, etenkin talon fermentoidun chilikastikkeen kanssa. Kastike on vihreän chilin ansiosta monitahoinen, ei vain poltteleva.

Makealla ja karvaalla leikittelevä varsiparsakaali seesamimajoneesilla ja yuzusoijalla on annos, jota mieli syödä kauhallinen. Seuralaiseni kanankoipi massaman-kastikkeessa paistettujen perunasuikaleiden kanssa on leikkisä viittaus thairuuan ystäville tuttuun massaman curry -annokseen, joka yleensä valmistetaan perunoista ja kanasta. Liekitetty siika makean punakaalin, merilevämajoneesin ja runsaan soijan kera puolestaan kallistuu japanilaiseen makumaailmaan. Meri maistuu.

Saamme drinkkimme. Shiso collins on lyhyt ja ytimekäs, gini ja sake pelaavat moitteettomasti yhdessä. Hard lemonade on pitkä ja kevyt. Juoman pohjana toimiva mango-greippijäätee on maltillinen ja herkkä.

Kukkakaali-baossa anismaiset vivahteet kohtasivat chilikastikkeen.­

Baot ovat rakenteeltaan lohturuokaa parhaimmillaan. Pullavat mutta purtavat sämpylät tulevat Taiwanista Vii-voan-kaupan kautta, ja ne höyrytetään ravintolassa. Turskanposki etikkakurkuilla on makumaailmaltaan tuttu ja tyydyttävä. Kukkakaali-bao thaibasilikalla herättää enemmän kiinnostusta: aniksen vivahteet yhdistettynä chilikastikkeeseen on koukuttava yhdistelmä. Kastikkeen maittavuuden on ymmärtänyt myös keittiö. Ulosmyyntiä on pohdittu.

Paahdettu valkosuklaamousse chilillä, valkosuklaapaloilla ja kuningatarkastikkeella on herkullinen ja hilpeä. Suomen metsä kohtaa Kaakkois-Aasian poltteen onnistuneesti. Pyydän seuraksi japanilaista umeshu-luumulikööriä. Liitto jälkiruuan ja liköörin välillä on pettämätön.

Baobao osoittaa, että arjesta ylevöittävän ja inspiroivan ravintolakokemuksen voi saada Helsingin keskustassa kohtuuhintaan. Myös palvelu teki vaikutuksen, sillä asiakkaalle oltiin vilpittömästi läsnä.