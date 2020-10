Version

★★★

Missä? Unioninkatu 14, p. 029 314 1411, version.fi.

Koska? Ma–ti 11.30–14, ke–pe 11.30–22 ja la 14–22.

Paljonko? Alkuruuat 11–17 e, pääruuat 15–32 e ja jälkiruuat 5–10 e. Menut 42–59 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Kaartin kaupunginosan Version ehti olla keväällä auki pari päivää, kunnes koronaviruspandemia sulki sen. Ravintola on taas auki, ja asiakkaat ovat löytäneet sen varsin hyvin, vaikka se sijaitsee Unioninkadun perukoilla.

Ravintolan vetonaula numero yksi on Kari ”Kape” Aihinen, joka nykyään tunnetaan ennen kaikkea tv-kokkina, vaikka Aihisen työuralle kuuluu kovan tason paikkoja kuten Savoy. Aihisen lisäksi ravintolan toiminnasta vastaavat Olli Kolu ja Arttu Salovaara. Kolmikolla on KKS Restaurants -yhtiö, jonka toinen ravintola on turkulainen Roster.

Version mainostaa itseään sanoilla vastuullisuus, kestävä kehitys, kierrätys ja rentous. Kunnioitettavia pyrkimyksiä, mutta vain rentouden todenperäisyyden asiakas voi todentaa.

Versionin kokit kertovat hakeneensa inspiraatiota kalifornialaisesta keittiöstä, mikä tosin ei tule heti mieleen, kun menua ensi kertaa selailee. Kalifornialaisia viinejä on pitkä lista, mutta vain muutamia saa laseittain.

Ruokalista on jokseenkin sama lounaalla ja illallisella. Menun perusteella annokset vaikuttavat kovin tavanomaisilta. Tarjolla on muun muassa sienileipää, katkarapusalaattia, tartaria, siikaa, pihviä ja hampurilaista.

Ensimmäisenä haukkaan palasen metsäsienileivästä (12 e). Kalifornia ei ole varsinaisesti kuuluisa ainakaan ruokailuun tarkoitetuista sienistä, mutta leipä on yksinkertaisuudessaan onnistunut. Leipäviipaleeseen on grillattu paahteinen pinta. Kotimaisia kantarelleja ja suppilovahveroita on paistettu riittävästi, joten niiden maut ovat tiivistyneet ja hienostuneet. Päälle on raastettu ilmava parmesaanihuntu.

Sienileivän vegaaniversiossa parmesaani on korvattu eksoottisella yrttiyhdistelmällä, jossa on muun muassa kirjorevonhäntää, retiisinversoja ja sangoa. Ne tuovat leipään moninaisia vivahteita ja korvaavat hyvin juuston.

Kalifornialaisessa keittiössä eurooppalais-amerikkalaiseen ruokaan on otettu usein vivahteita Meksikosta ja Aasiasta.

Salmon crudoksi (14 e) kutsuttu alkupala edustaa menun antimista ehkä puhtaimmillaan Kalifornian auringossa syötävää ruokaa. Kyseessä on raaka lohi, jota on marinoitu ponzu-nimisessä soijamaisessa sitruunakastikkeessa. Pienet greipinpalaset lisäävät happamuutta, ja mainio kokonaisuus on viimeistelty lempeillä jalapenoilla.

Peruslistan ”salmon bowlin” lisäksi tarjolla on vaihtuva lounaskulho. Muodikkaat ”bowlit” eli kulhoruuat ovat suosittuja Aasiassa, sillä ne toimivat näppärästi katuruokailussa.

Lounaan porsaanposkikulhossa (15 e) maut ovat kunnossa. Possu on hurmaavan pehmeää ja mehevää. Lisukkeena on tattaria ja ohuita omenasiivuja sekä erinomainen possu-omenaliemi.

Paistetussa siiassa (27 e) keskeisessä roolissa on sitruunainen vatkattu ranskankerma. Siika on tuore, mutta paisto on pielessä, sillä nahka on rasvaisen sitkeää. Lisukkeena on hyvin valmistettu kyssä- ja lehtikaalisalaatti.

Jälkiruuat yllättävät iloisesti.

Omenapiirakassa (10 e) on haudutettua omenaa valtavasti, oikein Amerikan-malliin. Piirakka ei ole hirmuisen makea, mutta reippailla kanelitujauksilla maustettu herkku on kympin arvoista nannaa, ja nättikin vielä.

Piirakassa oli reilusti omenaa.­

Ihana on myös avomaamustikoista tehty sorbetti ilmavan kookosvanukkaan kanssa (10 e). Mustikka ja kookos ovat loistava yhdistelmä, ja tämä jälkiruoka saa makuparista kaiken irti.

Toinen käynti alkaa oivaltavalla tartarilla (16 e), joka on raakaa Meri-Lapin lammasta. Liha on piilotettu omenaviipaleiden alle. Mukana on raikastukseksi fenkolia, terää antaa kirpakka kokojyväsinappinen majoneesikastike.

Vegaanille on tarjolla pää­ruuaksi vain grillattua kukkakaalia (19 e), jonka kypsyys on kohdallaan ja pinta kuuman grillin tummentama. Tarpeellinen lisä ovat voipavut sekä käsittämättömän hyvät marinoidut tomaatit.

Tarjoilijan mukaan kukkakaalia on maustettu ”noin sadalla mausteella”. Niiden yhdistelmä jää kuitenkin vaimeaksi. Kastike on tehty emulgoimalla tomaattia, etikkaa ja öljyä, mutta siinäkään ei ole kylliksi ytyä.

Reuben-leipiä (19 e) ei kovin usein Helsingissä saa. Eurooppalaisten siirtolaisten Yhdysvalloissa kehittämä reuben on ollut erityisen suosittu New Yorkin juutalaisväestön keskuudessa. Siellä leipänä on vaaleahko ruisleipä ja täytteenä muun muassa juustoa, majoneesia ja paksu lihakönttä, usein ohueksi leikattua punertavaa pastramia tai suolalihaa.

Versionin reubenissa leipä on valkoista ja liian paksua. Hapankaali ajaa asiansa, mutta Ruotsissa valmistetut paksut lihaviipaleet jäävät maultaan kesyiksi.

Mitään ihmeellisiä temppuja tai silmiinpistävän kalifornialaista Versionin ruuissa ei ole, mutta annoksista löytyy harmoniaa ja ajatusta. Palvelukin on mutkatonta, miellyttävää ja osaavaa.

Vetonaula Aihinen seurustelee asiakkaiden kanssa, mutta keit­tiössä hän ei ainakaan arviokäyntiemme aikana työskennellyt.