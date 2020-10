53 prosenttia kyselyyn osallistuneista vastasi ”oletko ollut etätöissä” -kysymykseen kyllä ja 46 prosenttia vastasi ei. Yksi prosentti vastasi ”en osaa sanoa”.

Suomen Yrittäjät julkaisi viime perjantaina gallupin, jossa selvitetään yritysten etätyökäytäntöjä ja suomalaisten kokemuksia siitä. Etätöihin siirryttiin keväällä koronapandemian levitessä suurin piirtein kaikissa työpaikoissa, joissa se ylipäätään oli mahdollista.

Gallupin teki syyskuussa Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä, ja siihen vastasi 1 039 Suomessa asuvaa työllistä.

Selvin asia, mikä kyselyn tuloksista selviää, on se, että etätyöt ovat lisänneet työtyytyväisyyttä. 46 prosenttia vastaajista kertoo tehneensä etätöitä ja puolet etätyötä tehneistä vastaajista kertoo työtyytyväisyyden lisääntyneen selvästi tai jonkin verran.

Me kiinnitimme huomiota myös erääseen pienempään gallupista havaittavaan seikkaan.

Kuten ylläolevasta kuvasta näkyy, yksi prosentti ”oletko ollut etätöissä” -kysymykseen vastanneista on vastannut ”en osaa sanoa”.

Eli he eivät tiedä, ovatko olleet etätöissä vai eivät.

Mistä tämä mahtaa kertoa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen?

”Se voi johtua siitä, että joku tekee koko ajan ikään kuin liikkuvaa työtä eikä hänellä esimerkiksi ole omaa toimistoa. Duunit kulkevat läppärissä ja hän tekee työtä missä vaan. Yrittäjissä on tällaisia hyvinkin paljon.”

Mikael Pentikäinen­

”Se kuvastaa työelämän muutosta. Ennen oli selvää, että kun menee töihin, menee työpaikalle. Tänä päivänä se ei ole välttämättä näin. Työn tekeminen voi olla enemmänkin tämmöinen mielentila kuin fyysinen paikka.”

Pentikäinen sanoo, että kyse voi olla myös määritelmällisestä epäselvyydestä sen suhteen, mitä etätyö on.

”Sitähän ei tutkimuksessa sinänsä avattu.”

Gallupiin vastanneesta yli tuhannesta ihmisestä yksi prosentti vastaa noin kymmentä ihmistä. Mutta jos tilanne koskee isompaakin joukkoa työntekijöitä, niin onko Pentikäisen mielestä työelämän kannalta hyvä vai huono asia?

”Onhan tässä tapahtunut radikaali muutos, kun monenlaista työtä voi nykyään tehdä missä vain. Monessa ammatissa raja sen suhteen, missä ja milloin on töissä, on hämärtynyt voimakkaasti. Etätyö on korostanut varmasti sitä entisestään, että työn ja vapaa-ajan raja on tullut todella häilyväksi. Vielä siksikin, kun etätyötä tehdään usein omassa kodissa.”

Työntekijöiden jaksamiseen sillä voi olla huonoja seurauksia – esimerkiksi siinä tapauksessa, kun palkansaajalla pitäisi olla selvästi määritellyt työajat, mutta hän ei enää tiedäkään, onko etätöissä vai vapaa-ajalla.

”Kyllä siinä on riskinsä, se voi johtaa voimien loppumiseen ja uupumiseen. On epäterve tilanne, mikäli ihminen ei koskaan pysty irrottautumaan töistä. Työstä voi tulla niin yrittäjämäistä, että siinä on ikään kuin koko ajan”, Pentikäinen sanoo.

”Sitten kun ihmiset ovat pääsääntöisesti hirveän vastuuntuntoisia – mikä on tietysti hyvä asia. Ja nyt etätyöt ovat vielä lisänneet oman työn hallinnan kokemusta, kuten kyselytutkimus osoittaa. Sen seurauksena ihmiset tietysti ottavat entistä enemmän vastuuta töistään, ja siitä irti pääseminen voi olla vaikeampaa.”

Pentikäinen toteaa, että työyhteisöillä ja esimiehillä onkin myös etätyötilanteessa vastuu varmistaa, että työntekijät pitävät vapaitaan.

Yllättikö Suomen Yrittäjiä se, että osa etätyögallupiin vastanneista ihmisistä ei tiennyt, ovatko he olleet etätöissä?

”Tähän pieneen osuuteen en kiinnittänyt huomiota, mutta se yllätti, että ihmiset ovat olleet niin laajalti tyytyväisiä ja haluavat tehdä etätyötä”, Pentikäinen sanoo.