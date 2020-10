Netissä on nyt oma sana Twitterin huonojen uutisten loputtomalle selailulle – Se on ”doomscrolling” ja sinunkin tulisi ehkä lopettaa se

Doomscrolling eli ”tuomioselailu” ei pelkästään vie paljon aikaa. Se voi myös heikentää mielenterveyttä, sanovat asiantuntijat.

Tilanne on varmasti monelle tuttu.

Päätät vilkaista puhelinta vielä kerran ennen nukkumaan menoa. Vahingossa unohdut selaamaan somekanavien loputonta uutisvirtaa, jonka sisältö on lähinnä synkkää. Koronavirustartunnat ovat kasvussa, yt-neuvotteluita, väkivaltaa ja vihanpitoa...

Kun lopetat päämäärättömän selailun, olosi on ahdistuneempi kuin aiemmin.

Internetissä on nyt uusi termi tälle internetin loputtomalle selailulle, joka vie mielesi kohti synkkyyttä: Doomscrolling.

”Tuomioselailuksi” vapaasti kääntyvällä doomscrollingilla tarkoitetaan ihmisten tapaa, jossa selataan (eng. scroll) loputtomasti uutissovelluksia, Twitteriä ja muuta sosiaalista mediaa ja luetaan huonoja uutisia.

Synkkien uutisten selailun jälkeen olo on ahdistunut, mihin viitataan termin ”doom” alkuosalla eli tuholla tai tuomiolla. Tuomioselailu ei pelkästään vie paljon aikaa vaan voi myös heikentää mielenterveyttä, sanovat asiantuntijat.

Termi on tullut tutuksi varsinkin kansainvälisessä mediassa. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa The New York Times ja The Washington Post. Siitä on tullut myös vakisanastoa Twitterissä.

”Valitkaa Joe Biden, jotta voitte jatkossa lukea iltaisin kirjaa, ettekä doomscrollata Twitteriä”, muun muassa Yhdysvaltojen oikeusministeriössä työskennellyt Matthew Miller kirjoitti maanantaina Twitterissä.

”Ruutuaikani on korkea. Voin nähdä ja tuntea, kuinka se vaikuttaa minuun negatiivisesti, mutta en voi katsoa pois päin katastrofeista, jotka avautuvat kädessäni olevassa pikku laatikossa”, BuzzFeedin tuottaja Hayes Brown kirjoitti Twitterissä tiistaina ja sai useita vastauksia, joissa puhutaan tuomioselailusta.

”Doomscrolling ja epätoivo on, mitä he haluavat. Tässä vilpitön mielenterveysvinkki: rupea hommiin. Sitä voit tehdä muutoksen ja tuntea olosi paremmaksi, ja me voimme ottaa maamme takaisin”, laulaja–laulunkirjoittaja Jonathan Coulton kirjoitti twiitissään.

Miksi tuomioselailu ei ole meille hyväksi?

”Se pitää mielemme loukussa julmassa negatiivisuuden kuplassa” psykologi Amelia Aldao sanoo radioverkosto NPR:n haastattelussa.

”Kun kulutat sisältöä, joka tekee sinut surulliseksi ja ahdistuneeksi, se alkaa vaikuttaa tapaasi katsoa maailmaa. Katsot ympärillesi ja kaikki saa sinut entistä ahdistuneemmaksi, joten menet etsimään lisää tietoa, mikä taas tekee sinusta entistä ahdistuneemman.”

Termi on noteerattu myös englanninkielen slangisanoja netissä selittävässä Urbaanissa sanakirjassa (eng. Urban Dictionary). Sen mukaan uutissovellusten ja somekanavien selailuun käytetty aika on suoraan verrannollinen sille, kuinka paljon pahempi olo sinulla on, kun lopetat.

Tuomioselailua voi tapahtua myös muita vuorokauden aikoina kuin iltaisin. Päätät vilkaista aamun uutisaiheet juuri herättyäsi, jonka jälkeen levollinen olo on tiessään tai lounastauolla avaat Facebookin ja seuraavaksi huomaat taukosi olevan ohi, mutta olosi huonompi kuin ennen sitä.

Pahinta tuomioselailu tuntuu kuitenkin olevan juuri iltaisin. Sitä vastaan taistelee myös uutissivusto Quartzin toimittaja Karen Ho, joka tunnetaan nykyään Twitterissä myös nimellä ”Doomscrolling Reminder Lady” eli tuomioselailusta muistuttava nainen.

Hän twiittaa tuomioselailusta tilillään lähes joka ilta ja muistuttaa ihmisiä muun muassa nukkumaan tarpeeksi, pitämään taukoja ja muistamaan juoda vettä.

Sunnuntai-iltana hän twiittasi:

”Hei, oletko doomscrollaamassa? Tämä viikonloppu oli monin tavoin uuvuttava ja tuntuu, että uusia, isoja uutisia tuli jatkuvasti. Entä jos asettaisit fyysisen palautumisen ja mielenterveytesi etusijalle kirjautumalla ulos ja menemällä ajoissa nukkumaan?”

Doomscrolling on yhdistetty erityisesti koronaviruspandemiaan. Dictionary.com-sivusto nosti sen yhdeksi sanoista, jotka syntyivät koronaviruksen takia. Sivuston mukaan koronapandemian koko ajan päivittyvä tilanne on saanut ihmiset kyttäämään uutissivustoja ja somea entistä tarkemmin, koska pandemian uusimmista käänteistä halutaan pysyä kartalla.

Tuomioselailusta irti pääsemiseen ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Psykologi Amelia Aldao ehdottaa NPR:n haastattelussa aikarajan asettamista omalle selailulle, jolloin tuomioselailun voisi edes lopettaa ajoissa.

”Aseta ajastin. Haluat tietää, mitä maailmassa tapahtuu, joten ei ole ratkaisu olla koskaan menemättä verkkoon uudelleen, vaan löytää rajat.”