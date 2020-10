Conan O’Brien Needs A Friend -podcastin uusimmassa jaksossa luettiin ääneen käännösversiota HS:n toimittajan kolumnista. Sen ymmärtäminen ei sujunut ongelmitta.

Vuonna 2018 aloitettu Conan O’Brien Needs A Friend -podcast löytyy kaikista suurimmista podcast-palveluista.­

Kirjoitamme usein artikkeleita tapauksista, joissa Suomi on mainittu maailmalla. Tällä kertaa mainittiin - tavallaan - suomalainen kolumni.

Syyskuussa Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissa kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen kirjoittaa tv-juontajana tunnetun yhdysvaltalaisen Conan O’Brienin tekevän nykyään yhtä maailman parhaista podcasteista.

”Henkilökohtaisesti olen jättänyt mediamaisemaani vain yhden podcastin, jota kuuntelen säännöllisesti. Se on Conan O’Brien Needs A Friend”, Torvinen kirjoittaa kolumnissaan.

Lue lisää: Conan O’Brienin uran huippu onkin ihan muualla kuin televisiossa

Conan O’Brien Needs A Friend (2018–) on kerran viikossa ilmestyvä hieman yli tunnin mittainen podcast, jossa O’Brien puhuu vieraidensa kanssa ystävyydestä ja hassuttelee ”avustajansa” eli toisen juontajan Sona Movsesianin kanssa.

Kolumnin kehut ovat kantautuneet pitkälle, nimittäin aina Conan O’Brienille saakka. Palautetta käsitellään, missäs muuallakaan, Conan O’Brien Needs a Friend -podcastissa.

Maanantaina 5. lokakuuta julkaistussa jaksossa vieraana on koomikko Colin Quinn. Haastattelun jälkeen podcastin tuottaja Matt Gourley lukee ääneen artikkelia, jonka on löytänyt Pledge Times -sivustolta.

Kyseessä on kolumni, joka on käännetty sivustolle englanniksi ilmeisesti Google-kääntäjän avulla.

Yhteneväisyyksien perusteella artikkeli on käännös Pekka Torvisen HS-kolumnista.

Pledge Times -sivustolta löytyy useita HS:n uutisista tehtyjä käännösartikkeleita, joista kaikkiin on ainakin etusivulla merkitty kirjoittajaksi Bhavi Mandalia.

Kolumnin alkuperä ei ole tiedossa myöskään podcastissa käännösversiota ääneen lukevalla Matt Gourleylla. Näin ollen Suomea ei ole mainittu, eikä kirjoittaja Torvisen nimeä.

”Luulen, että tämä artikkeli oli alun perin kirjoitettu toisella kielellä, mutta jokin sivusto on yrittänyt kääntää sen englanniksi. Kun alan lukea tätä, ymmärrätte mitä tarkoitan” Gourley sanoo.

Monessa käännösversion kohdassa ei olekaan järkeä.

Esimerkiksi ”keskusteluohjelma” on kääntynyt ”tv speak present” ja ”showbisnespamput” taas ”enterprise pamphlets”. Sen sijaan sana ”mediamaisema” ei ole kääntynyt tekstissä ollenkaan. Ohjelman nimi taas on muuttunut käännöskoneen läpi ”wants a buddy” -muotoon alkuperäisestä ”needs a friend” muodosta.

Eniten käännösartikkelissa podcastaajia naurattaa kohta, jossa toisen juontajan Sona Movsesianin kirjoitetaan ”normally usually going through stink” eli vapaasti suomennettuna menevän yleensä hajun läpi.

Alkuperäisessä kolumnissa kirjoitetaan, että O’Brienin ja Movsesianin podcastissa ääneen lukemat mainokset menevät ”yleensä aivan päin prinkkalaa”.

Alkuperäisen tekstin sanoma ei siis käännöksestä välity ongelmitta. Oudoista käännöksistä huolimatta juontajat kuitenkin ymmärtävät kolumnista kohdan, jossa käsitellään O’Brienin tv-juontajan uran ja televisio-ohjelman suosion laskua.

Kolumnissa kirjoitetaan seuraavasti:

”Conanin talk show -ura on kääntynyt ehtoon puolelle. Hän oli pitkään huipun läheisyydessä, piipahti aivan huipulla ja putosi sieltä nopeasti pois, kiitos showbisnespamppujen loputtoman typeryyden.”

”Olit huipulla ja sitten putosit”, Sona Movsesianin sanoo.

”Me kaikki tiedämme sen jo!” Conan O’Brien vastaa.

Tuottaja Matt Gourley varoittaa, että seuraavaksi artikkeli muuttuu filosofiseksi. Hän lukee suhteellisen hyvin englanniksi kääntyneen kohdan, joka menee alkuperäisessä kolumnissa seuraavasti:

”Ilmeisesti jokainen seinä kuitenkin todella on ovi, sillä nyt Conan tekee yhtä maailman parhaista podcasteista.”

”Okei eli minä tipuin, mutta kohtasin seinän, jossa olikin ovi ja minusta tuli podcastaaja, mikä nosti minut takaisin huipulle. Olen tähän asti ok. Tämä on varmaan yksi mukavimmista arvioista, joita minusta on tehty”, O’Brien sanoo.

Myös kolumnin loppupuolen kehut O’Brienin omalaatuisuudesta, avoimuudesta mielenterveysasioissa, koomisesta kielentajusta, improvisointikyvyistä sekä loistavista vieraista kääntyvät ymmärrettävälle englanninkielelle.

”Tuo oli fantastista. Hetken ajan tietokoneesta tuli elävä, koska olen niin hyvä” O’Brien kommentoi käännöstä.

”Minusta on hauskaa, että kaikki ominaisuutesi tulevat esille, vaikka en tiedä, miten hyvin he ymmärtävät englantia. Sinun itseironinen huumorisi, improvisaatiotaidot... Se on mukavaa” Movsesianin sanoo.

Erityisen O’Brien on vaikuttunut tekstin englanniksi kääntäneestä tietokoneesta, ja hän toivoo sen tulevan lukemaan muistopuhe hänen hautajaisiin tulevaisuudessa.

”Eikö tämä kuulostakin vähän kuin E. E. Cummingsilta? Siinä on outoa modernia runoutta, kuten Joycea.”