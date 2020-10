Lapsena Fatima Verwijnen halusi olla Jenni, mutta hänestä tulikin diversiteettikonsultti ja aktivisti. Esimerkiksi rasismista hän puhuu niin tiukasti, että joutuu puolen vuoden välein sulkemaan sometilinsä vihaviestien vuoksi.

Fatima Verwijnen on suomalainen nettiaktivisti. Hän puhuu tiukasti rasismista, feminismistä ja vähemmistöjen oikeuksista. Politiikkaan hän sanoo olevansa ”liian radikaali”.

Rasismin vastaisesta toiminnasta hän on kertonut esimerkiksi Ylen ja Lapin Kansan haastatteluissa. Fatimointi-nimisellä Instagram-tilillä sekä Twitterissä hänellä on tuhansia seuraajia.

Lokakuun ensimmäisellä viikolla etsin tilejä sosiaalisesta mediasta, mutta en löydä niitä. Soitan Verwijselle.

Hän kertoo sulkeneensa tilit. Syynä ovat lukuisat vihaviestit ja uhkaukset, joita hänelle oli alkanut vyöryä somessa ja sähköpostissa.

”Kohut aina synnyttävät tällaisia lieveilmiöitä”, Verwijnen sanoo puhelimessa.

Viestit olivat seurausta perussuomalaisia koskevasta päivityksestä. Verwijnen perusteli kirjoituksessaan, miksi puolue ei hänen mukaansa ole köyhien, naisten, seksuaalivähemmistöjen tai integraation asialla.

Julkaisulle kertyi nopeasti yli 14 000 tykkäystä. Sitten uhkaaviakin viestejä alkoi kolahdella yksityisviesteihin ja sähköpostiin. Niissä muun muassa puhuttiin hänen näköistensä ”laittamisesta suoraan uuniin” ja varoitettiin ”ettei auto osu joskus kun kadulla meet”.

Verwijnen teki viesteistä rikosilmoituksen ja piilotti sosiaalisen median tilinsä.

”Odotan vähän, että tilanne rauhoittuu.”

Verwijsen mukaan uhkailuviesteissä on kyse hiljentämistaktiikasta, joka on hänelle ennestään tuttu. Volyymi oli tällä kertaa kuitenkin aikaisempaa suurempi.

Viikkoa ennen päivitystä ja siitä seuranneita vihaviestejä tapaamme helsinkiläisessä kahvilassa Mannerheimintien varrella.

Syyskuun harmaa valo heijastelee kiiltävänmustan takin helmasta, kun Verwijnen astelee sisään. Ennen kuin takki on ehtinyt tuolin selkään roikkumaan ja Verwijnen tuolille istumaan keskustelu on sivunnut jo uiguurimuslimien tilannetta, ilmastoaktivismia sekä intersektionaalisen feminismin ja liberaalifeminismin eroja.

Verwijnen sulkee sometilinsä vihaviestien ja uhkailevien kommenttien vuoksi noin kerran puolessa vuodessa. Hiljentämistaktiikka on ennestään tuttu.­

Verwijnen kuvailee Instagram-profiilissaan olevansa ”Politics, but make it John Oliver”.

John Oliver on amerikkalais-brittiläinen koomikko, jonka HBO:lla esitettävä ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä puheohjelma Last Week Tonight with John Oliver on niin suosittu, että se on synnyttänyt kokonaisen ”John Oliver -vaikutukseksi” kutsutun ilmiön.

Jaksoilla on alusta saakka vaikutettu konkreettisesti amerikkalaiseen päätöksentekoon. Esimerkiksi jo vuonna 2014 esitetty ohjelman viides jakso käsitteli Yhdysvaltain verkkoliikenteen tasa-arvoisuutta niin nokkelasti, että se sai katsojat ottamaan kantaa ja eriarvoistavat säädökset jäivät toteuttamatta.

Oliverin voi sanoa onnistuneen siinä, mihin Verwijnen pyrkii: Hän haluaa madaltaa kynnystä, joka ihmisillä on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Verwijnen ei edusta mitään puoluetta. Ammatiltaan hän on diversiteettikonsultti ja työelämävalmentaja.

Yrityksille Verwijnen opettaa siitä, miten työelämästä tehdään vähemmistöille avointa. Oppilaitoksissa hän luennoi maahanmuuttajataustaisille nuorille muun muassa siitä, ettei ole heidän vastuullaan tekeytyä valkoisiksi sopiakseen suomalaisille työmarkkinoille.

”Eihän se nyt voi olla niin, että mun ystävät pääsevät työhaastatteluun vain silloin, kun ovat muuttaneet hakemukseen suomalaisen nimen”, Verwijnen parahtaa.

Hän viittaa sosiologi Akhlaq Ahmadin viime vuonna julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan työnhakijan nimi vaikuttaa hyvin todennäköisesti siihen, saako hakija kutsua haastatteluun. Tutkimuksen mukaan suomalainen nimi oli työnhaussa valtava etu.

Verwijsen pitämissä koulutuksissa käydään läpi esimerkiksi sitä, että työn epääminen etnisyyden perusteella on laitonta.

”Monelle koulutustilanne saattaa olla ensimmäinen kerta, kun joku sanoo, että yhteiskunnassa on vikaa, eikä sinussa.”

Lapsuudessaan Verwijnen oli usein lähipiirinsä ainut ei-valkoinen.

Kun hän oli yhdeksänvuotias, opettaja pyysi hänet luokan eteen.

”Fatima voi varmaan kertoa meille lisää’”, Verwijnen muistelee opettajan sanoja.

Oppilaat olivat juuri katsoneet dokumentin pienestä eteläafrikkalaisesta kylästä, ja opettaja toivoi, että Tampereella syntynyt Verwijnen voisi kertoa luokkalaisilleen jotain lisää Afrikasta. Verwijnen oli hämillään. Hän ei ollut koskaan käynyt mantereella.

Isä on kotoisin Somaliasta, mutta Verwijnen on syntynyt ja asunut koko ikänsä Suomessa. Ensin äidin kanssa Tampereella, sitten Helsingissä oman perheensä kanssa.

” Tuntui siltä, etten ollut aikuisten silmissä lapsi, vaan ainoastaan maahanmuuttaja.

Kun Verwijnen toisella luokalla sai matematiikan kokeesta erinomaisen arvosanan, opettaja pyysi hänet sivummalle ja sanoi, ettei koetuloksesta kannata innostua. Opettajan mukaan hyvä matematiikan numero ei tarkoittaisi mitään, sillä maahanmuuttajataustaisena hänen pitäisi aina tehdä enemmän töitä kuin muiden.

”Tuntui siltä, etten ollut aikuisten silmissä lapsi, vaan ainoastaan maahanmuuttaja”, Verwijnen sanoo.

Hänen mukaansa kyse on laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, jossa maahanmuuttajataustaiset lapset ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat suomalaiset tulevat kohdatuksi ensi sijassa ulkoisten olemustensa perusteella. Yksilöllisyys peittyy ulkoisen identiteetin alle.

Teini-ikäisenä Verwijnen pukeutui emo-tyyliin, mustaan ja niitteihin, ja halusi vaihtaa nimekseen Jenni. Hän ajatteli oikeasti olevansa muita tyhmempi, koska tuli jatkuvasti kohdatuksi eri tavalla.

Fatima Verwijnen haluaa madaltaa kynnystä, joka ihmisillä on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.­

Nyt Verwijnen tietää, että negatiiviset kokemukset synnyttävät syrjinnän ja syrjäytymisen kehän. Jos kohtaa jatkuvasti negatiivista palautetta, sitä identiteettiä alkaa omaksua, Verwijnen sanoo.

Verwijnen puhuu raskaista kokemuksista rauhallisesti ja purskahtaa toisinaan hölmistyneeseen nauruun. Hän kertoo kokemuksistaan esimerkinomaisesti viitaten aina rakenteelliseen rasismiin tai muuhun laajaan yhteiskunnalliseen ongelmaan. Aktivismissa ei ole kyse henkilökohtaisesta sankaritarinasta, hän sanoo.

Verwijnen myös toistelee olevansa etuoikeutettu.

Hän on kiitollinen siitä, että on ystäviensä kautta tutustunut yhteiskuntatieteisiin ja ymmärtänyt, että kyse on syvään juurtuneista rakenteista ja yhteiskunnallisista ongelmista. Vika ei ollutkaan hänessä.

Tästä hän haluaa kertoa myös muille vähemmistöön kuuluville.

Aktivismi on nyt muotia, Verwijnen sanoo.

Marginaalisiakin aiheita koskevissa mielenosoituksissa on nyt enemmän osallistujia kuin Verwijnen on koskaan aikaisemmin nähnyt. Nuoria liikuttavat ilmastoaktivismi sekä ihmisoikeudet. Myös monet sosiaalisen median vaikuttajat kuvailevat profiileissaan olevansa aktivisteja.

” Aktivismi on nyt muotia.

Verwijnen on kiitollinen siitä, mutta suhtautuu trendiin myös skeptisesti.

Hänen mukaansa sosiaalinen media saattaa romantisoida aktivismia ja etäännyttää siitä kiinnostuneita todellisuudesta.

Somessa saattaa unohtua, että kyse on toiminnasta, jonka vuoksi joissain maissa ihmisiä myrkytetään, Verwijnen sanoo viitaten Valko-Venäjän oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tapaukseen.

”Tekisinkö tätä, jos kukaan ei näkisi?”

Viime keväänä, eräänä toukokuun valoisana iltana Verwijsen kännykkä alkoi täristä ja vilkkua. Aviomies pyysi katsomaan, mitä viestit koskevat, mutta hän tiesi katsomattakin.

Samalla viikolla, 25. päivä toukokuuta afroamerikkalainen George Floyd kuoli, kun valkoinen poliisi Derek Chauvin piti polveaan hänen niskallaan yli kahdeksan minuutin ajan. Silminnäkijät kuvasivat tapahtuman ja jakoivat videoita sosiaalisessa mediassa.

Ihmiset kokoontuivat mielenosoituksiin. Yhtäkkiä kaikki puhuivat somessa siitä, että mustilla elämillä on väliä, black lives matter. Seuraajat jakoivat Verwijsen maaliskuussa tekemää päivitystä rasismin vastaisesta toiminnasta, siksi puhelin vilkkui.

”Mun ensimmäinen reaktio oli, että mua ärsyttää tämä yhtäkkinen huoli.”

Ihmiset tuntuivat sisäistävän yhdessä viikossa käsitteitä, joista Verwijnen oli yrittänyt kertoa vuosien ajan.

”Yhtäkkiä, kun joku Jennifer Lopez kirjoittaa että white privilege, niin ihmiset ymmärsivät”, Verwijnen sanoo.

Sosiaalisen median aktivismiliikkeistä kenties merkittävin tähänastinen alkoi syksyllä 2017, kun amerikkalaisnäyttelijä Alyssa Milano kirjoitti Twitter-sivulleen #metoo.

Seksuaalista häirintää kritisoiva liike on vuosien aikana kasvanut väkivaltaisia johtamisen muotoja ja hyväksikäyttöä kitkeväksi vaikuttavaksi toiminnaksi.

Myös #metoo-liikkeen takana oli alun perin suurelle yleisölle Milanoa tuntemattomampi aktivisti Tarana Burke.

Vaikka aktivismissa ei Verwijsen mukaan pitäisi olla kyse oman egon pönkittämisestä, on liikehdintä ollut aina jollain tavalla performatiivista.

”Kuuskytluvullakin kyse oli siitä, että me ollaan hippejä ja tää on meidän yhteinen tyyli, ehkä someaktivismi on vain tämän ajan muoto”.

Performatiivisuus siis ärsyttää häntä, mutta lopulta tärkeintä on, että ihmiset osallistuvat ja korottavat ääntään yhteisen asian vuoksi.

Vaikka someaktivismin performatiivisuus ärsyttää, lopulta tärkeintä on, että ihmiset korottavat ääntään yhteisen asian vuoksi.­

Hieman ennen tämän jutun julkaisua Verwijnen avasi taas sometilinsä. Ne olivat kiinni kolmen päivän ajan.

”Niin kauan, että sain rikosilmoitukset tehtyä”, hän sanoo.

Verwijnen kertoo sulkevansa tilinsä noin puolen vuoden välein. Yleensä vihapuhe yltyy, jos hän puhuu päivityksissään puoluepolitiikasta.

”Välillä käy tiättekö mielessä, että hitto kun olis vaikka tosi hyvä ruokabloggaaja. Olis varmaan helpompaa”, hän kirjoittaa Instagram-päivityksessään.

Ääntä pitää kuitenkin korottaa jatkossakin lieveilmiöistä huolimatta.