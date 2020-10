Kärpänen viihtyi republikaanien varapresidenttiehdokkaan Mike Pencen päälaella noin kahden minuutin ajan.

Yhdysvaltain presidentinvaalien varapresidenttiehdokkaat, republikaanien Mike Pence ja demokraattien Kamala Harris, kohtasivat Salt Lake Cityssä järjestetyssä väittelyssä aamuyöllä Suomen aikaa. HS seurasi väittelyä hetki hetkeltä.

Pencen ja Harrisin kohtaaminen oli tunnelmaltaan viimeviikkoista Donald Trumpin ja Joe Bidenin väittelyä huomattavasti rauhallisempi.

Itse asiassa niin rauhallinen, että väittelyn kenties suurimmaksi puheenaiheeksi nousi kärpänen.

Kärpänen laskeutui Mike Pencen päähän, kun 90 minuuttia kestänyttä väittelyä oli käyty tunnin ja 13 minuutin ajan, ja ehdokkaat olivat puhumassa poliisiväkivallasta.

Kärpänen näkyi videoidussa väittelyssä selkeästi, tummana pienenä täplänä Pencen valkoisissa hiuksissa. Se viihtyi Pencen päässä karvan verran yli kaksi minuuttia ennen kuin pörräsi pois.

Kärpäsen tähtihetken voi katsoa tältä videolta:

Kärpäsen väittelyvierailusta kirjoittivat lukuisat suuret yhdysvaltalaismediat, kuten The New York Times. Slate-verkkolehdessä hupailtiin julkaisemalla kärpäsen ”kirjoittama” artikkeli.

Myös somekommenttien perusteella kärpänen oli viedä huomion poliittiselta puheelta. Tai oikeastaan kärpäsestä tuli poliittinen puheenaihe.

Englannin kielen kärpästä tarkoittava sana ”fly” trendasi Twitterissä ja nopeasti Twitteriin ilmestyi myös kärpäsen oma profiili ”Mike Pence’s Fly”.

Tilille oli tämän jutun julkaisun aikaan kertynyt jo yli 92 000 seuraajaa. Sen profiilikuvassa Pencen päälaella istuva kärpänen pitelee Bidenin vaalimainosta.

Profiilin perustajaa ei ole varmistettu, mutta sivulla on linkki presidentti Trumpia vastustavan The Lincoln Projectin tiedottajan Keith Edwarsin profiiliin. Rebuplikaanivaikuttajien perustama poliittinen komitea The Lincoln Project on parhaiten tunnettu presidentti Trumpin uudelleenvalintaa vastustavasta kampanjoinnista sosiaalisessa mediassa.

Demokraattien presidenttiehdokas Biden oli tietysti ajan hermolla, ja twiittasi kuvan itsestään pitelemässä kärpäslätkää. Hän pyysi seuraajiaan rahoittamaan vaalikampanjansa, jotta se ”lähtisi lentoon”.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1314031047013732352

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kärpänen yrittää ottaa osaa Yhdysvaltain politiikkaan. Vuonna 2009 hyönteinen koki kovan kohtalon häiritessään presidentti Barack Obamaa CNBC-kanavan haastattelun aikana. Pencestä poiketen Obama huomasi kärpäsen, sulki hetkeksi silmänsä ja onnistui nappaamaan sen.