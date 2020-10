Lily Lee

★★

Missä? Erottajankatu 4, p. 020 155 5900, lilylee.fi.

Koska? Ti–to 17–24 ja pe–la 17–2.

Paljonko? Alkuruuat ja pikkupurtavat 5–8 e, pääruuat 23–56 e, lisukkeet 3–14 e ja jälkiruuat 12–14 e. Menut 59–99 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Ei.

Ravintoloitsija Tomi Björck lienee Suomen tunnetuin julkkiskokki. Björck on perustanut kymmenkunta ravintolaa, Helsingin lisäksi paikkoja on Tukholmassa ja Sydneyssä. Hän on tehnyt ruokakirjoja ja esiintynyt televisiossa. ”Dressinki-äijä” on saanut myös internetin meeminikkarit innostumaan letkeällä ja tunnistettavalla olemuksellaan.

Viime vuodet Australiassa viihtynyt Björck palasi Suomeen vetämään uusinta ravintolaansa Lily Leetä, joka aukesi Erottajalle elokuussa. Ravintolan muut osakkaat ovat Minka Björck, Serko Rantanen, Ronny Malmberg ja Mika Ranin.

Minka Björckillä on yli vuosikymmenen kokemus ravintolabisneksestä, ja hän on Tomi Björckin puoliso. Rantanen on Björckin luottokeittiömestari. Malmberg on salityöskentelyn huippuja ja vuoden tarjoilija 2017, myös hänellä on takanaan pitkä yhteistyö Björckin kanssa. Ranin puolestaan on Björckin ystävä, jolla kokemusta ravintola-alasta esimerkiksi Australiasta.

Kun kovan luokan ravintola-ammattilaiset liittoutuvat, odotukset ja hype ovat korkealla. Minka Björckin mukaan Lily Lee sai 1 400 pöytävarausta jo ennen kuin ruokalista oli julkistettu. Molemmilla arviokäynneillä ovella oli jono, joka toi mieleen trendiyökerhojen imagojonot.

Klubimainen tunnelma jatkuu sisätiloissa, kun musiikki jumputtaa hämyisessä ravintolassa. Kenties se on nyökkäys menneisyyteen, sillä aiemmin tässä ovat toimineet drinkeistään tunnettu Pastor ja sitä ennen yökerho Cuba Cafe. Mojito kourassa huojuminen on vaihtunut illallisiin.

Neonvalot ja hämyisyys luovat klubimaista fiilistä.­

Lily Leen kulinaristinen linja on modernia aasialaista, mikä on Tomi Björckin tavaramerkki siinä missä tatuoinnitkin. Nyt inspiraatiota on etsitty muun muassa Taiwanista ja Hongkongista.

Linjasta on tosin vaikea saada otetta, sillä listalla on yli 50 annosta. Yhden haukun suupaloja lukuun ottamatta ruuat suositellaan jakamaan seurueen kesken.

Söimme eri puolilla Aasiaa asuneen seuralaisen kanssa kahdella arviokäynnillä kaksi eri menua, Lily Leen (74 e) ja ankkamenun (99 e), joten saimme maistettua parikymmentä annosta.

Kumpikin maistelumenu oli hintaansa nähden pettymys.

Lily Lee -menun alku lupasi vielä hyvää. Höyrytyskorista tarjottu kolmiomainen kampasimpukka-rapunyytti oli mallisuoritus. Herkät maut oli kääritty taidolla tehtyyn silkinpehmeään taikinakuoreen, ja tymäkkä lentokalan mäti muistutti merestä.

Merellinen nyytti oli mainio.­

Grillatulla ibericopossulla täytetty bao-sämpylä sai ryhtiä rapeasta kaalista ja fermentoidusta chilistä. Härkätartarissa liha jäi tilpehöörien, myslin, retikan ja mausteisen kreemin, jalkoihin.

Pääruuat olivat epämääräisiä ilmestyksiä.

Kylmässä kanasalaatissa pääsivät selkeästi esille maapähkinä, chili ja seesami, mutta salaattikeko pönötti laihassa kastikelitkussa, ja kokonaisuus oli kuin buffetin laarista kaapaistu.

Karamellipossu, Björckin tavaramerkki jo Farangista, on versioitu tännekin. Liha oli pehmeää ja sen pinta rätisevän rapea, mutta makuyhdistelmä uuvutti äitelyydellään, kun mukana oli vielä grillattua ananasta.

Höyrytetty siika oli mehevä mutta veltto esitys. ”Raikas” tuoretomaatti-chilikastike, jolla kalaparka oli valeltu, toi mieleen aloittelijan ketsuppikokeilut.

Wokatuissa vihreissä kasviksissa oli häivähdys mukavaa hiilen makua, mutta luvatusta valkosipulivoista ei ollut tietoakaan. Sokeriherneet, paksoi ja vesipinaatti olivat sentään napakoita.

Paremman päivän palapaistia muistuttava vasikanposki mustapippuri-konjakki-kermakastikkeessa oli kelvollinen, pilvenpehmeää ja voimakkaan lihaisaa.

Hymynkareen kirvoitti yuzu-sitruksella maustettu kiivisorbetti, jossa kiivi kutkutteli ronskisti ja aidosti. Mustilla seesaminsiemenillä pilkutettu vihreä matcha-marenki oli kujeileva lisä.

Kolmen maidon kakku oli kookoksinen ja karkkimaisen makea lukuun ottamatta suolakaramellin paahteista sävyä. Mukana tullut trooppinen hedelmäsalaatti oli kuin tölkistä lusikoitu.

Toisella arviokäynnillä tarjoilija kertoo, että Lily Lee -menu ei olekaan ravintolan nimikkomenu vaan edustaa ”yleisaasialaista” linjaa. Sen sijaan ankkamenu esittelisi nimenomaan Lily Leen omaa tyyliä. Viimeksi menuja ei esitelty.

Nyt pettivät alkuruuat, edelliskäynniltä tuttua ja edelleen mallikelpoista kampasimpukka-rapunyyttiä ja rapeaksi paistettua possunyyttiä lukuun ottamatta.

Piikikkääseen merisiilinkuoreen sullottu kampasimpukkasashimi katosi tympeän chilisen kastikkeen alle, joka muistutti kebabkioskin tulista soosivaihtoehtoa. Hunajaiseen seesami-soijakastikkeeseen hukkui myös partaveitsisimpukka, jonka tarjoilijan mukaan voisi syödä suoraan kuoresta. Ei kannata, kuori on nimensä mukaisesti terävä.

Jälkiruokamainen ankanmaksatartaletti oli tryffeliraasteella viimeistelty, mutta konvehtimaisen makeasta suupalasta erotti vain kirsikan ja hasselpähkinän.

Pääruokien kohdalla taso koheni. Hunajapaahdetut lihaisat ja rapeat ravunpaksukaiset olisivat kelpo myöhäisillan ryyppyruoka. Muodikas musta valkosipuli pääsi esille kivassa kastikkeessa.

Menu huipentui paahdettuun ankanpuolikkaaseen, joka tarjottiin paperinohuiden pannukakkujen, tulitikkumaisten purjo- ja kurkkusuikaleiden ja tyylikkäästi luumulla sävytetyn hoisinkastikkeen kanssa. Mehevä ja rasvainen ankka olisi kaivannut rapeaa nahkaa. Ankka-aterian mukana tuli pieni kippo kaviaaria, jota sai lusikoida pannukakkujen päälle, mutta eipä se ankan ja hoisinkastikkeen alta erottunut. Olo oli kuin elostelevalla jupilla.

Jälkiruokajäätelössä maistui kerrankin kunnolla luvattu sichuaninpippuri, mutta jäätelö oli peitelty pahvimaisella kuorella, joka muistutti aamiaismuroja. Kiivijälkiruoka oli ennallaan.

Lily Lee vyöryttää pöytään makujen näännyttävän sekamelskan, joka peittää julmasti alleen ylelliset raaka-aineet. Tätä korosti jaettavia annoksia tarjoavien paikkojen ikuisuusongelma: lautaset sottaantuvat äkkiä, ja niitä joutuu anelemaan lisää.

Palvelussa oli etenkin illallisten alussa hoputtava ote. Drinkkitoiveita kinuttiin pari minuuttia juomalistan saamisen jälkeen, ja toisella käynnillä alkuruokia alettiin marssittaa pöytään, kun drinkit olivat vielä kesken.

Lily Leen cocktailit tosin olivat oivaltavia ja tasapainoisia. Macao mandarinissa sherryä ja sakea oli piristetty sitruksilla, ja lucky88:ssa bourbonin, amareton ja inkivääri-heran vahvat maut tukivat toisiaan. Baaritiskin takaa kantautuva cocktailravistimen säksätys olikin kuin ruokapettymyksiin lohtua tuova marakassi. Viinisuosituksetkin toimivat.

Lily Lee on tyylikäs ravintola, mutta överiksi vedetyt annokset eivät tarjoa rahalle vastinetta. Illallinen kahdelle alkudrinkeillä ja kahdella viinikaadolla maksaa liki 300 euroa.

Kun hype ja todellisuus eivät kohtaa, lopputulos on pannukakku – vaikka se olisi kaviaarilla kruunattu.