La Maza

Pikatesti

Missä? Albertinkatu 38, p. 040 444 5043, lamaza.fi.

Koska? Ma–to 10.30–20, pe 10.30–21 ja la 11–21.

Paljonko? Annokset 9,50–13 e, baklava 2,50 e ja mehut 4 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Albertinkadun ravintolatarjonta on kiitettävän monipuolinen. On Michelin-ravintolat Grön ja Inari, lounasravintola Pompier, perinteikäs Rivoletto, patongeistaan tunnettu Gran Delicato ja nyt myös La Maza.

Helmikuussa avannut La Maza määrittelee ruokansa välimerelliseksi. Listan annokset lienevät monelle jo tuttuja: falafeleja, wrappeja, halloumisalaattia ja erilaisia meze-annoksia.

Ylipäätään tätä ”välimerellistä ruokaa” on alkanut näkyä Helsingissä jo niin monessa kadunkulmassa, että voisi melkein jo puhua välimerellisestä pikaruokatyylistä. Levant, Fafa’s, Metro food, Lehtisaaren Old Jerusalem – falafeleja ja meze-annoksia saa ympäri Helsinkiä. Kenties taustalla on kasvissyönnin suosio, jonka myötä falafel panee kebabille kampoihin. Annosten hinnat näissä paikoissa pyörivät useimmiten noin kymmenen euron hujakoilla, joten ravintolat erottautuvat toisistaan lähinnä tunnelmallaan ja falafeliensa laadulla.

La Mazalta odotamme siis tuttuja makuja, kenties tavallista nätimmin aseteltuna.

Paikka on värikäs ja kuoseja riittää, mutta kokonaisuus on maltilla toteutettu. Palvelu on kohteliasta ja jutustelevaa. Tuotteista ollaan ylpeitä, ja asiakkaasta pidetään huolta.

Otamme falafel-wrapin halloumijuustolla ja maza falafel -lautasannoksen. Kyytipojaksi tilaamme paikan päällä tuorepuristetut limetti-inkivääri- ja minttu-limetti-appelsiinimehut.

Muutkin La Mazan antimet on valmistettu paikan päällä lukuun ottamatta ohutta pitaleipää. Omistaja Mohamad Khadourin mukaan pitaleivät tekee hänen ystävänsä leipomo ”tässä lähellä”.

Jo mehujen ulkonäkö saa aikaan pienen energiapiikin. Mautkin ovat kohdallaan. Erityisesti syvän vihreä minttumehu on suorastaan taivaallista. Ja toisessa mehussa inkivääri pääsee selkeästi esille.

Falafel-lautasen raikkaan hapokkaat maut yllättivät.­

Meze-annos on täynnä yllättävää hapokkuutta monessa muodossa. Vahvan persiljainen tabbouleh on maustettu rohkeasti sitruunalla. Makeat pikapikkelöidyt punasipulit ovat herkkua. Tsatsiki on koostumukseltaan tukevaa ja seassa on oikeaoppisesti kuivattua minttua. Falafelitkin ovat maukkaita. Ne pysyvät hyvin koossa, eikä niihin ole muodostunut pitkän uppopaiston sivutuotteena syntyvää paksua kuorta.

Wrappi on tiukasti kääritty, eikä mitään tursuile käsille tai syliin. Tuore tomaatti virkistää hapokkuudellaan tahinin ja hummuksen maanläheistä makumaailmaa. Halloumi on leikattu ihastuttavan ohuiksi ja pieniksi paloiksi.

Paikan päällä leivotun baklavan filotaikinakerrosten uumeniin on kasattu smaragdinvihreä pistaasiaarre. Baklavaa ei ole uitettu sokerisiirapissa, joten pistaasin ylellinen maku pääsee loistamaan. Syyriasta tuleva ruusuvesi antaa leivokselle hurmaavan kukkaisen maun ja aromin. Hotkimme baklavat kahdella haukulla.

La Maza on kategoriassaan ehdottomasti kaupungin kärkikahinoissa, kiitos raikkaiden ja mietittyjen makujen. Lähtiessä jää ravittu ja hyvinvoiva olo, vaikka onkin syönyt ”pikaruokaa”.