Pien Brewpub

Pikatesti

Missä? Hämeentie 15, p. 050 534 2211, pien.fi.

Koska? Ma–ti 11–24, ke–to 11–2, pe 11–4, la 12–4 ja su 12–2.

Paljonko? Hanaoluet 8,10–10,40 e, cocktailit 10–13 e, naposteltavat 3–4 e ja ruoka-annokset 6–14 e. Lounas 12,50 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Ateneuminkujalla yhtenä Helsingin ensimmäisistä käsityöolutliikkeistä aloittanut Pien Shop käynnisti ensin baaritoiminnan olutputiikissaan, ja nyt se on avannut oman mikropanimopubinsa. Hämeentien ja Lintulahdenkadun kulmassa sijaitseva Pien Brewpub mukailee Pien Shopin mintunvihreää värimaailmaa ja on yhtä välitön tunnelmaltaan, mutta hanoja siellä on tuplasti enemmän eli 16. Baarin onkin tarkoitus keskittyä puotia selkeämmin tuoreen hanaoluen myymiseen.

Kuten nimi kertoo, on baarin alakertaan rakenteilla oma mikropanimo, jonka ensimmäisen oluen pitäisi olla maistettavissa marraskuussa.

Pien Brewpubin panimomestari on Jirka Ordén, joka on menestynyt kotipanijoille järjestetyissä kilpailuissa ja seuraa tarkkaan amerikkalaisten käsityöpanimoiden oluita, kuten tietysti Pienen omistajatkin. Luvassa on siis todennäköisesti melko hyvin ajassa kiinni olevia oluita.

Pienen omistaja Erkki Häme on kertonut, että valtaosa oman panimon tuotteista on tarkoitus myydä Pienen omissa baareissa, mutta osa oluista päätyy myös ystävien baareihin Eurooppaan. Näin kunnianhimoista suunnitelmaa ei useimmilla mikropanimoilla ole, mutta Pien onkin luonut pitkään tiiviitä suhteita käsityöoluen tuottajiin.

Häme mainitsee myös haluavansa osallistua omilla oluillaan esimerkiksi brittiläisten Cloudwaterin ja Wylamin sekä irlantilaisen Whiplashin järjestämille olutfestivaaleille.

Siinä onkin kolme juuri nyt erittäin hehkutettua panimoa, joiden tuotteet ovat tulleet tutuiksi myös Pienen hanoissa.

Pien Shopin baariin verrattuna Pien Brewpub on iso. Katutason lisäksi käytössä on kellari, jossa on klubimaisempi tila ja sen perällä lasikaapissa Pienen oma panimo.

Pien hakee selvästi tietynlaista luovaa hulluutta, josta esimerkkinä voisi olla se, että alakerran wc:t soittavat kävijöilleen lätkän maailmanmestaruusottelun selostusta vuodelta 1995. Suuri urheilujuhla on siis vain portaiden päässä.

Jos Pien Shopin toimintamallit pätevät myös Brewpubissa, baarin hanalista vaihtunee usein, mikä ilahduttanee eri oluiden maistelusta pitäviä asiakkaita.

Itse valitsin alkuun Gaffelin kölschin, joka on yksi Kölnin oman oluttyylin parhaiten tunnettuja edustajia. Maultaan Gaffel edusti takuuvarmasti baarin klassisinta linjaa – kevyesti humaloitu ja keskitäyteläisen maltainen kölsch oli myös valikoiman ainoa olut, joka on valmistettu saksalaisen oluen puhtauslakien mukaan. Ehkä se oli otettu listalle, jotta käsityöolutdiggarit pääsevät välillä huuhtelemaan suustaan sameiden ja hedelmäisten ipojen ja dipojen tuplahumaloidut aromit.

Seurueemme tosin toimi toisin päin, sillä toisena kokeilimme trendikkään trooppista neipaa, jollaiset ovat viime vuosina myyneet hyvin. Ruotsalaisen Stigbergetsin New and Improved! GBG osoittautuikin todella erinomaiseksi olueksi. Se on harvinaisen tasapainoinen lajityyppinsä edustaja – maku on hedelmäinen ja maltaisen pyöreä, ja humalat tuovat siihen lopuksi elegantin katkeron.

Jos oluita maistellessa tulee nälkä, Pien Brewpub tarjoilee pikkupurtavaa ja isompiakin annoksia kuten risottoa tai täytettyjä leipiä.

Ruokalista yllättää ainakin ne, jotka ovat tottuneet syömään oluensa seurana makkaraa, sillä keittiömestari Alfred Tallbergin kehittelemät annokset ovat kaikki kasvisvoittoisia, joskin maitotuotteitakin on käytetty.