The Glass

★★★★

Missä? Mikonkatu 1 (Kämpin kauppakeskus, K1 krs), p. 045 678 9045, theglass.fi.

Koska? Ma–la 11–23 ja su 11–20.

Paljonko? Alkuruuat 9 e, pääruuat 24–29 e ja jälkiruuat 9–12 e. Lounasmenu 29 e ja päivän lounas 10,70 e. Brunssi 34/39 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto tilauksesta.

Uusi ravintola esittäytyy netissä: The Menu, The Sijainti, The Staff.

The Sijainti on poikkeuksellinen: keskellä Helsinkiä kauppakeskuksen kellarissa. Kämpin keskuksessa aloitti elokuussa Valokuvataiteen museon K1-näyttelytila. Samoihin aikoihin avasi viereen ravintola The Glass, joka tarkoittaa tietenkin paitsi juomalasia, myös kameran objektiivia.

Avajaisnäyttelyssä on Douglas Kirklandin kuvia kahdesta kohteesta, Marilyn Monroesta ja Coco Chanelista. Monroe on kuvattu silkkilakanoissa ja Chanel helmet kaulassa.

Ravintolan tarjonta ei nyt ihan myötäile tätä näyttelyä, mutta se on kekseliästä ja maukasta. Pohjolan bistro jossa vahva vegesokkeli, niin kuin toinen tekijä, Juuri-ravintolasta tuttu Jarkko Myllymäki sanoo.

Monet museot havittelevat tiloihinsa hyvää ruokaa. Suomessa toteutukset eivät useinkaan ole vastanneet huutoon. Aukioloajat ovat samat kuin museolla ja tarjonta kallellaan kahvilatuotteisiin. The Glass on auki museon jo suljettua, ja ravintola hoitaa myös hyvää museokauppaa.

Ravintola ei koreile tiloillaan. Käytävämäisyydestä ja pienestä ahtaudesta huolimatta turvavälit on saatu toimimaan.

Edullisessa päivän lounaslistassa on kontrastia kauppakeskuksen glitterille ja äänimaailmalle, kun yhden viikon annostarjontaan mahtuivat makaronilaatikko, läskisoosi ja tilliliha.

Kolmen ruokalajin lounasmenu, 29 e, olikin citymäisempi. Keltuaiskreemillä peitetty pikkuruinen tartarpihvi ja valkosipulikeitto olivat kelpo alkuruokia.

Pääruokana houkutteli taimenta enemmän kasvisannos: sieniä, tattaria ja grillattua kaalia. Kaunis ja ajankohtainen annos, mutta kolminaisuuden toteutus ei maistunut yhtä hyvältä kuin näytti. Suippokaalilohkon lehdet olivat reunoiltaan maittavasti kärventyneet, mutta paksut ruodit olivat jääneet raaoiksi ja vaikeiksi jyystää veitselläkään. Hyvin haudutettu, mieto ja maukas sieni maistui punikkitatilta. Mutta tattari oli lähinnä yhdentekevää puuroa.

Tukeva linja jatkui jälkiruuassa. Kolme palaa mallaskakkua ja niiden kanssa piimäjäätelöä oli keskellä päivää musertava tälli. Juustonokare hillon kanssa olisi ollut paremmin paikallaan.

Kahdella iltakäynnillä à la carte tempaisi mukaansa. Listalta löytyi monta neljän tähden veroista annosta, kekseliäitä ja ajankohtaisia. Raaka-aineet olivat ronskeja ja vuodenajan mukaisia. Metsässä oli käyty.

Illallisen täysosumiin kuului alkuruokana syöty peurapaisti. Olipa viljelijöiden vitsaus nyt pehmitetty. Katajanmarja maistui ohuen ohuissa peuransiivuissa, otusten suosikkiappeisiin kuuluvat puutarhojen kukkaset sen sijaan eivät. Varsinainen jälkimaku tuli pikkelöityjen kantarellien hillitystä makeudesta.

Onnistunut oli myös tatti-perunakroketti sieniliemessä. Potkua toivat mustaksi kypsyneen valkosipulin maustamat aiolitipat.

Tavanomaiseksi oletettu paahdettu maa-artisokkakeitto muuttui elämykseksi, kun kulhon pohjalta nousi omenachutneyn kirpakoita makuja.

Kaikki sieniruuat eivät aivan onnistuneet. Osterivinokkaat kuulostivat huipputuotteelta, mutta kenties paistotekniikan tuoma letkumainen sitkeys peitti alleen sienten hienon maun. Ohessa tuotiin sipuli- ja perunasuikaleista pursotettua ”tippaleipää”. Annoksen kastikkeeseen oli käytetty maistuvasti ja neuvokkaasti perunankuoria.

Paahdetut ahvenet ovat jo nousseet täällä suosikkiannokseksi. Niiden arvostus ja tarjoilu kääryleiksi kieputettuna toi mieleen Keski-Euroopan. Savuvoi-lipstikkakastike oli linjassa listan oivallusten kanssa. Haudutettu purjo täydensi herkun.

Toinen suosikkiannos on kuulemma ollut grillattu kotimainen marmorifilee. Laadukas liha oli muuten täyttä tavaraa, mutta paksu ja mehevyyttä tuova läskireunus oli helppo jättää lautaselle. Lisukkeina oli paahdettua porkkanaa ja härkäpapua. Luuydin kastikkeessa toi syvyyttä.

Jälkiruuissa paikan nimikkojäätelö oli nyt pyöritetty luumusta, kääritty valkosuklaaseen ja täydennetty suolakaramellin murusilla. Aika hyvää, samoin pikkuruinen mustikkapiirakka rommi-vaniljakastikkeineen.

Runsaampi jälkiruoka olivat pistaasilla mureutetut financierkakkuset. Mukana oli paitsi tavanomaista mansikkaa, myös harvinaisempaa valkoherukkaa, sitruunaverbenaa ja kaiken huippuna karviaissorbetti.

The Glass on suomalaiseksi museoravintolaksi harvinaisen hyvä. Harvinaista on sekin, että ravintola on auki joka päivä. Sunnuntaisin tarjolla on brunssi.

Ravintola on lähtenyt lentoon, ja viikonloppuiltaisin on ollut täyttä. The Staff, henkilökunta, oli varsinkin perjantai-iltana niin kiireessä, että asiakkaiden jutut keskeytettiin muutaman kerran. Pitkän viinilistan löydöt jäivät vinkkaamatta, ja laseittain myytävien viinien nopeat suositukset olivat hieman tylsiä.

Mutta kelpo bistromeininki ja huippuannokset hyvittivät.