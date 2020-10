Silvoplee

Pikatesti

Missä? Toinen linja 3, p. 09 726 0900, silvoplee.fi.

Koska? Ma–pe 10.30–19 ja la 12–19.

Paljonko? Buffet 23,50 e/kg ja keitto 19,30 e/kg. Brunssi 26,50 e.

Esteetön? Kyllä, esteetön sisäänkäynti viereisen rappukäytävän kautta summeria soittamalla.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Ravintola Silvoplee aloitti Kallion Toisella linjalla vuonna 1999. Kaksi vuosikymmentä sitten monipuolinen kasvis- ja raakaruoka oli paljon harvinaisempaa herkkua Helsingin ravintolaskenessä kuin nykyään.

Silvopleen avaaminen 1990-luvun lopulla sattui sopivaan saumaan. Tuolloin toimintansa oli juuri lopettanut Marjatta Svennevigin pitämä Green Way, joka tiettävästi oli Helsingin ensimmäinen elävään ravintoon keskittynyt ravintola.

Silvopleen omistaa Satu Silvo, joka tunnetaan näyttelijänä ja Helsingin vihreiden kaupunginvaltuutettuna.

Silvoplee joutui keväällä muuttamaan Lyyra-korttelin remontin alta. Uusi sijainti löytyi tutulta Toiselta linjalta hulppeaksi kunnostetusta talosta, joka on parin sadan metrin päässä entisestä Silvopleestä.

Uusi ravintola on edeltäjäänsä pienempi.­

Uusi ravintolasali on kaunis ja valoisa mutta edeltäjäänsä pienempi. Lauantaina yhden aikaan ravintola on täynnä, ja ahtaassa buffetissa on jonoa.

Samalla kun ravintolasali on pienentynyt, myös noutopöydän tarjonta on hieman supistunut. Ruokalajit vaihtelevat päivittäin.

Testikäynnillä tarjolla on noin neljää erilaista salaattia ja lämmintä ruokaa, päivän keitto, gluteenitonta leipää sekä monenlaisia tahnoja kuten hummusta.

Erilaiset salaatit ovat noutopöydän vakiotavaraa.­

Erityisesti kirpeän ”kermaiset” salaatit miellyttivät. Omena-sipulisalaatti oli kostutettu soijamaitomajoneesilla ja fenkolisalaatti cashewpähkinäkastikkeella. Punajuuri-vegejuustosalaatin juustossa oli muhevaa savun makua.

Lämpimistä ruuista ihastuneita huokauksia herutti etenkin nyhtökurpitsasta ja tempestä valmistettu vuoka, jonka tempe oli tällä kertaa tehty fermentoiduista herneistä. Maapähkinäkastikkeella maustettu vuokaruoka helli syvän umamisilla mauillaan.

Maut eivät pane hikoilemaan, sillä täällä luotetaan lempeisiin mausteisiin, eikä ruuista löydy tulisia sävyjä.

Jälkiruokana testasimme noutopöydästä mansikkavaahdon cashewpähkinäkermalla ja omenaisen raakakakun. Pirteä mansikkavaahto oli napakymppi, mutta omenakakku jäi tylsäksi. Ahkerasti raakakakkuja leiponeen seuralaisen mielestä se maistui ”terveelliseltä”. Syntisemmän oloisia raakakakkuja saisi vitriinistä erillishintaan.

Kallion kasviskonkari tarjoilee helposti lähestyttävää vegeruokaa, jollaista tosin nykyään saa monista muistakin paikoista.

Silvopleessa iskee helposti noutopöytien vakio-ongelma: ruokaa tulee kahmittua lautaselle reilusti, mikä täällä johtaa paitsi ähkyyn mutta myös lompakon laihtumiseen. Noutopöydän antimet myydään kilohinnalla, ja lautasellisen hinta kipuaa äkkiä yli 15 euron.

Tämän syksyn uutuutena Silvoplee kokeilee vegaanisia lauantaibrunsseja, joiden ajankohdista ravintola kertoo tarkemmin verkkosivuillaan.