Instagramin meemitili Vain keskiluokkajutut on kerännyt muutamassa kuukaudessa yli 14000 seuraajaa, vaikka vitsit eivät oikeastaan edes ole hauskoja.

Vain keskiluokkajutut -tili on amerikkalaisen Middle Class Fancy -tilin inspiroima.­

Nuoret aikuiset: ”Boomerit menisivät vaikka kankut edellä puuhun, jos somessa kerrottaisiin faktana, että niin pitää tehdä.”

Myös nuoret aikuiset: ”Pakko saada heti samanlaiset muodikkaat aterimet kuin Katariina Jagellonican stoorissa.”

Esimerkiksi tällaisia arkisia huomioita on meemien muodossa ikuistettu Instagram-tilille @vainkeskiluokkajutut. Heinäkuussa perustettu tili on noussut suuren yleisön suosioon. Sivulle on tähän mennessä kertynyt jo yli 14 000 seuraajaa.

Suosiota selittänee se, että vitsit osuvat ilkikurisella tavalla sovelluksen suurimpaan käyttäjäryhmään. Kuluttajatietoja keräävän Statista-sivuston mukaa suurin osa, eli 33.8 prosenttia Instagramin käyttäjistä on 25-34-vuotiaita.

Osa heistä on todennäköisesti vasta aloittanut työelämän. He kenties suhtautuvat yllättävään opiskeluaikojen jälkeiseen elintason nousuun sekä pelonsekaisin että mukavuudenhaluisin tuntein.

Yhtäältä aikuisuus ja vanhenemisen merkit kauhistuttavat. Toisaalta vanhenemisen nojalla tarjoutuu kutkuttavia mahdollisuuksia. Perjantai-iltana voi esimerkiksi valita suoratoistopalvelun ja sohvan kaljottelun sijaan.

Alunperin @vainkeskiluokkajutut oli tarkoitettu vain pienen porukan viihteeksi.

Sivu on täytetty kuvapankkikuvilla sekä elokuvaklassikoista valikoiduilla videopätkillä. Meemien saatesanoissa vitsaillaan kädenlämpöisen, keskiluokkaisen arjen kummallisuuksilla. Vitsit kuvaavat arkisia tilanteita, jotka eivät oikeastaan edes ole hauskoja, mutta hymähdyttävät siitä huolimatta.

Tilin perustaja kuvailee keskiluokkaa kontekstiksi, jossa tapahtuu paljon absurdeja asioita, joihin ei välttämättä arjessa tule kiinnittäneeksi huomiota. Kuvitettuina tilanteet muuttuvat huvittaviksi.

Perustaja haluaa pysytellä anonyyminä. Hän kertoo kuitenkin olevansa 30-vuotias, turkulainen, akateemisella alalla työskentelevä kielitietelijä. Hän ei myönnä kuuluvansa keskiluokkaan, mutta kertoo, että heidän talouteensa on ”suunniteltu lokki-valaisimen hankintaa”.

Lokki-valaisin on Yki Nummen 60-luvulla suunnittelema kattolamppu. Tilin perustajan mukaan lampusta on sattumusten kautta tullut meemeissä ”tunnistettavuudessaan sukupolvirajat ylittäväksi keskiluokkaisuuden symboliksi”.

Idea tilin perustamiseen tuli amerikkalaiselta Instagram-tililtä nimeltä @middleclassfancy. Middle Class Fancy naureskelee niin ikään amerikkalaiselle valkoiselle keskiluokalle. Tilille on kertynyt jo yli kaksi miljoonaa seuraajaa.

”Se oli joku sateinen viikonloppu heinäkuussa, kun mietittiin, että entä jos tämä toimisi suomeksikin”, tilin perustaja sanoo.

Suomalaisella tilillä seikkailevat samat kuvapankkikuvien hahmot kuin amerikkalaisversioissa. Tilin perustajan mukaan juuri hahmot ja niiden tarinan kehittäminen päästävät vähäeleisen huumorin kukkimaan. Sivustolla seurataan esimerkiksi sovelluskauppoihin soittelevaa Sirpaa, jonka seuranhaku takkuilee yhtä kovasti kuin wifiyhteys.

”Tässä ei loukata ketään, enemmänkin isketään silmää”, sanoo taloudelliseen eriarvoisuuteen ja keskiluokkaan perehtynyt projektitutkija Esa Karonen.

Keskiluokkaa määritellään tilillä Karosen mukaan ennen kaikkea kulttuuristen tekijöiden perusteella.

Meemien perusteella keskiluokkaa ovat ne, jotka käyvät toimistotöissä, juovat Lipton-merkkistä pussiteetä ja innostuvat toisinaan erikoisoluiden ja pyöräilyn kaltaisista uusista harrastuksista. Luokkaan kuuluvien elämä on tilin perusteella juuri sen verran mukavaa ja huoletonta, että se on vähän kiusallista.

”Tilillä huomioidaan erityisesti valkokaulustyöntekijät, vaikka tulojensa perusteella keskiluokkaan voivat lukeutua suomessa myös esimerkiksi putkimiesten kaltaiset duunarit”, Karonen sanoo.

Noin 80 prosenttia suomalaisista kuuluu tulojensa puolesta keskiluokkaan. Kulttuuristen tekijöiden lisäksi keskiluokan mittarina voidaan käyttää esimerkiksi taloudellisia resursseja, koulutusta ja ammattiasemaa.

Karosen mukaan tilin amerikkalaisessa versiossa korostuu luokan määrittäminen juuri taloudellisten resurssien perusteella. Meemeissä nousevat esiin tuotemerkit, jotka ovat amerikkalaiselle keskiluokalle tyypillisiä, koska heillä on niihin varaa.

Vaikka pyöräilyvarusteet korostuvat suomalaisellakin tilillä, kyse on silti ulkoisten statusmerkkien sijaan enemmänkin sosiaalisista tilanteista, Karonen sanoo. Keksiluokkaa määritellään käyttäytymisen kautta.

Uusia meemejä julkaistaan päivittäin, ja tätä nykyä monet ideat tulevat fanipostina seuraajilta. Ote on sarjakuvamainen ja kuvissa nauretaan hahmoille mutta myös hahmojen kanssa samastuttaville ja kiusallisille tilanteille.

Tilin perustaja arvioi, että hyväntahtoiselle huumorille on nyt kysyntää.