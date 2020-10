Pääministeri Sanna Marinin esiintyminen naistenlehdessä aiheutti kiivasta keskustelua lokakuun toisella viikolla. Asiantuntijan mukaan kyse on ”matalan sykkeen seksismistä”, joka on yleistynyt kuluneella hallituskaudella.

Lokakuun toisella viikolla pääministeri Sanna Marin (sd) esiintyi naistenlehdessä. Siitä syntyi kohu, jota käsiteltiin suomalaisissa medioissa ja maailmalla.

Nyt, noin kaksi viikkoa myöhemmin keskustelu on Suomessa jo laantunut.

On silti syytä pohtia, miksi naispoliitikoiden kehot ja pukeutuminen ylipäätään kuohuttavat niin laajalti. Edelleen.

Kysymyksiin vastaa mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen Turun yliopistosta.

Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.­

Käydäänpä tapahtumat läpi vielä kertaalleen.

Muotiin keskittyvä naistenlehti Trendi julkaisi uusimman numeronsa lokakuun toisella viikolla. Siihen oli haastateltu pääministeri Marinia.

Haastattelu ja sen kyljessä julkaistut kuvat aiheuttivat kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Vastakkain olivat Marinia kritisoivat politiikan säädyllisyyden vartijat sekä tasa-arvon ja Marinin puolustajat.

Kriitikot kohkasivat siitä, että Marin oli tuhlannut aikaansa moisen lehden haastattelussa ja siitä, että pääministeri oli puettu jakkuun ilman aluspaitaa.

Vastapuoli ihmetteli sitä, miten seksistinen Suomi on edelleen vuonna 2020. Solidaarisuutta puolustajat osoittivat somessa omilla jakkukuvillaan ja aihetunnisteella #imwithsanna.

Somekampanja sai poikkeuksellisen paljon kansainvälistä huomiota. Siitä kirjoittivat muiden muassa brittilehti The Times, ranskalainen Le Monde, norjalainen Dagbladet, Intian The Times of India sekä Ruotsin Aftonbladet ja Expressen.

Mutta mistä tässä kaikessa siis oikeastaan oli kyse?

”Tässä on monta asiaa, mutta yksi niistä on matalan sykkeen seksismi”, vastaa professori Paasonen puhelimessa.

Paasosen mukaan jakkudebatti on osa nykyisen hallituksen kaudella yleistynyttä tytöttelyä ja ”pilluhallituspuhetta”. Tällä Paasonen viittaa seksistiseen puheenparteen, joka on liittynyt siihen, että hallituksen näkyvimmillä johtopaikoilla ovat naiset.

Esimerkiksi jo joulukuussa 2019 Pohjanmaan kokoomusnaisten puheenjohtaja Anna-Maija Renko esitti huolensa nykyisen hallituksen sukupuolijakaumasta. Renko kirjoitti aiheesta mielipidekirjoituksen ja nimitti hallitusta ”huulipunahallitukseksi”.

Renko oli huolissaan siitä, että ”härkälaumasta” oli nyt siirrytty ”huulipunahallitukseen”. Kirjoitusta tulkittiin siten, että Pohjanmaan kokoomusnaisten mielestä hallituksessa oli nyt liikaa naisia.

Puhetta Paasosen mainitsemasta ”pilluhallituksesta” on viljelty lähinnä nettifoorumien keskusteluissa.

Nettifoorumeilla mikään hallitus tuskin on suojassa kipakalta irvailulta. Tässä tapauksessa kommentit ovat kuitenkin keskittyneet pääasiassa ministereiden ulkonäköön, ikään ja sukupuoleen.

Lokakuun ensimmäisellä viikolla Twitterissä levisi kuva, jossa hallituspuolueiden puheenjohtajien kasvot oli kuvan muokkauksen keinoin muutettu lapsen näköisiksi. Kuva oli lähtöisin Redditistä, jossa sen saatesanoiksi oli kirjoitettu ”tytöt leikkii hallitusta”.

Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi tarttui kuvaan Twitterissä ja käänsi sen sanoman päälaelleen tyttöjen potentiaalin puolustukseksi.

Seksismillä on Paasosen mukaan pitkälliset perinteet naispoliitikkojen mediajulkisuuteen liittyvässä keskustelussa. Jakkudebatti nivoutuu luontevaksi osaksi seksististen kohujen kaanonia.

Tämän vuosituhannen puolella otsikoista kenties ikimuistoisimmat liittyvät pukeutumiseen.

Marraskuussa vuonna 2003 vihreiden entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen saapui eduskuntaan yllään harmaansävyinen, ruudullinen minihame. Hame oli lyhyt ja herätti paheksuntaa. Sen katsottiin rikkovan eduskunnan asiallista pukukoodia.

Meriläinen mittasi helman ja polven väliin jäävät sentit ja kirjoitti blogitekstin, jossa nimitti vaatetta roiskeläpäksi.

Hame on sittemmin museoitu. Se on osa Tampereen työväenmuseon Werstaan Feminismi-kokoelmaa.

Vuonna 2008 sosiaalidemokraattien entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen esiintyi Iltalehden uudenvuoden numerossa verkkosukkahousuihin puettuna. Kuvista nousi kohu. Keskusteluissa oltiin lähes yksimielisesti sillä kannalla, että verkkosukkahousut veivät uskottavuutta sekä Urpilaiselta puheenjohtajana että koko sosiaalidemokraattiselta puolueelta.

Vuonna 2011 Keskon silloinen pääjohtaja Matti Halmesmäki kutsui Suomen silloista pääministeri Mari Kiviniemeä (kesk) ”kokovartaloministeriksi”. Halmesmäen mukaan kyse oli huumorista.

Huumorin sijaan kommentin voisi kuitenkin sanoa olevan oivallinen esimerkki siitä, miten naistyypillistä kehoa seksualisoidaan mediajulkisuudessa jatkuvasti esitystavasta huolimatta.

Paasosen mukaan julkisen arvioinnin kohteena ovat tyypillisesti nuoret ja yhteiskunnallisten kauneusihanteiden mukaiset naistyypilliset kehot. Muitakin kehoja syynätään, mutta juuri nuoret ja hoikat, naistyypilliset kehot nähdään mediajulkisuudessa lähtökohtaisesti aina seksualisoituna.

Margaret Gordon ja Stephanie Riger kirjoittavat teoksessaan The Female Fear, The Social Cost of Rape, että naisen tilaa julkisuudessa on historiassa tyypillisesti rajattu pelolla. Seksuaalisen väkivallan ja seksismin uhka ovat tehneet julkisesta tilasta naistyypilliselle keholle vaarallisen.

Pääministeri Marin kertoo Trendi-lehdelle pyrkivänsä esimerkiksi näyttämään julkisuudessa aina samalta, jotta huomio pysyisi asioissa.

”Se että näyttää vähän kaula-aukkoa on [mediajulkisuuden silmissä] itsensä seksualisoimista”, Paasonen sanoo.

Paasosen mukaan miestyypillinen keho esitetään julkisuudessa usein toiminnallisena, ei seksuaalisen halun kohteena. Lisäksi maskuliinista alastomuutta käsitellään Paasosen mukaan usein huumorin keinoin. Seksuaalisuus ja seksualisointi liittyy miesten kohdalla ulkonäön sijasta usein valta-asemaan.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että miespoliitikot olisivat kohuilta suojassa.

Ne kuuluvat politiikkaan ja niitä saadaan aikaan lähes mistä tahansa, Paasonen sanoo.

Jakkudebattia vauhditti Paasosen mukaan myös se, että keskustelussa yhdistyi kaksi erilaista julkisuutta. Koska politiikan näkyvimmät johtajat ovat olleet tähän saakka suurelta enemmistöltään miehiä, heitä ei juuri ole nähty Trendin kaltaisten naistenlehtien kansissa. Kautensa alussa Marinia on haastateltu myös esimerkiksi muotilehti Vogueen. Muutos voi aiheuttaa jännitteitä.

”Saattaa tulla sellainen olo, että tässä nyt pilataan vanhaa pääministeri-instituutiota”, Paasonen sanoo.

Somessa levinnyttä puolustusreaktiota Paasonen vertaa Ruotsin akatemian sihteerin Sara Daniuksen eroa vastustaneeseen #knytblusforsara-kampanjaan. Daniuksen puolustajat pukeutuivat kampanjaa varten päiväksi Daniukselle ominaiseen rusettipuseroon ja julkaisivat kuvia sosiaalisessa mediassa.

Jakkudebatin aikana aihetunnisteella #imwithsanna kulkeneen somekampanjan ote on Paasosen mukaan jopa hivenen humoristinen. Myös reaktio oli nopea ja Paasosen mukaan arkinen.

”Porukka on kypsänä nälvimiseen.”

Sosiaalisesta mediasta ei enää voi puhua ”todellisesta arjesta” irrallisena digitaalisen maailmana. Se on osa arkea, ja siksi nopeat nettikampanjat ovat niin ikään arkiseksi miellettävä tapa reagoida julkisiin keskusteluihin.

”Tytöttely on väsyttävää, kun hallitus on samaan aikaan ilmeisen suosittu”, Paasonen sanoo.

Opimmeko tästä kaikesta lopulta mitään?

Emme välttämättä, sanoo Paasonen.

Hänen mukaansa kohu teki kuitenkin näkyväksi naispoliitikkojen ulkomuotoon liittyviä normeja ja paineita, kun totuttua esitystapaa rikottiin.