Riitta Väisänen palasi vetämään yhden Kymppitonni-jakson lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen. Eikä mikään ole muuttunut.

Kymppitonnin studiossa on odottava tunnelma.

Ohjelman alkuperäinen juontaja Riitta Väisänen on palannut juontamaan nostalgiajakson, joka aloittaa Fox-kanavalla nähtävän uudistetun sarjan 5. tuotantokauden.

Jakson vieraat istuvat punaisilla ja sinisillä loisteputkilla valaistuissa kopeissa hyvissä ajoin ennen ohjelman alkua. Vieraskaarti on varsin kutkuttava, sillä kisailemaan on kutsuttu Christoffer Strandberg, Kalle Lamberg, Krisse Salminen, Janni Hussi ja Sami Kuronen.

Silti juuri lavan edessä pyörivän Riitta Väisäsen, 66, karisma ja olemus vangitsee huomion. Hän säteilee kilpailijoiden koppien edessä, kertoo tarinoita ja esittää kysymyksiä vieraille.

”Huh hitto, kun mulla on kuuma.”

”Onko teille sattunut tänään tai eilen jotain, mitä mun pitäisi tietää?”

”Janni, joko sä oot alottanu siellä Suomipopilla?”

Jakson vieraat ovat Christoffer Strandberg (vas. ylhäällä), Janni Hussi, Kalle Lamberg (vas. alhaalla), Krisse Salminen ja Sami Kuronen.­

Koronaviruksen takia kuvauksien turvajärjestelyitä on tiukennettu, koko tuotantotiimi kulkee maskit päässä eikä studiossa näy ylimääräisiä ihmisiä (itseni lisäksi). On tärkeää, ettei kukaan altistu koronavirukselle, sillä Väisäsen jakson kuvaamisen jälkeen seuraavien päivien aikana sarjan nykyisen juontajan Cristal Snow’n on tarkoitus kuvata koko tuleva kausi.

Snow aloitti Kymppitonnin juontajana vuonna 2018, kun sarjaa alettiin esittämään Foxilla.

Kilpailun säännöt ovat tutut: julkisuuden henkilöt arvuuttelevat toisiltaan sana-arvoituksia ja oikeista vastauksista saa pisteitä. Nostalgiajakson päätteeksi yksi kilpailijoista voittaa 10 000 euroa valitsemalleen hyväntekeväisyysjärjestölle.

Ensimmäistä juontoa aletaan kuvata, mutta tuottaja huitoo poikki heti, kun Väisänen lopettaa puhumisen. Yhden lähetyksen kameroista kanssa on ilmennyt ongelmia. Väisänen ehtii hämmentyä:

”Jumakauta mitä?” hän kysyy. Ongelman selvittyä hän toteaa: ”Ai vika ei ollut minussa?”

Toisella otolla juonto saadaan purkkiin. Näin se alkaa: ”Heippa taas! Minä täällä. Siis montako vuotta tästä on? Jotakin kymmenen.”

”Kyllähän mä tein näitä joku 3 000 lähetystä, mutta nyt mulla on ongelmia näiden nappuloiden kanssa, kun näitä on liikaa tässä ja täällä on muuten hirveen kuuma.”

Noin kymmenen vuoden taukoa ei Väisäsestä uskoisi. Hän esittelee vieraat ja juttelee heille rennosti. Hän kysyy Sami Kuroselta, selviääkö tämä samettisella äänellään jopa sakoista ja pyytää Christoffer Strandbergia imitoimaan itseään.

Myös ensimmäinen sana-arvoitus lähtee liikkeelle hyvällä vauhdilla. ”Tämä mirri on erityisen vaarallinen nuorille miehille”, Strandberg esittää.

Yli kuukausi jakson kuvausten jälkeen Väisänen vastaa puhelimeen kotoaan Orimattilasta. Puhelinhaastattelun tarkoituksena on käydä läpi syyskuussa kuvatun nostalgiajakson herättämiä tuntemuksia sekä keskustella Kymppitonnista.

Väisänen aloitti Kymppitonnin juontajana vuonna 1985. Hän oli ensimmäisiä, joka ei puhunut televisiossa kirjakieltä.­

Kuvauksissa Väisäsen olo oli nostalginen, mutta ei haikea. Millainen jaksosta tuli, hän ei osaa sanoa.

”Meillähän oli ihan railakasta ja hyvä porukka, mutta vaikea sanoa, kun tässä varmaan vähän leikellään. Meillähän tehtiin suorat ennen vanhaan. Kaikki mokat jäi sinne.”

Väisänen toteaa, että hänen tarinoillaan on tapana venyä pitkiksi. Myös puhelinhaastattelussa kertomukset Kymppitonnista haarautuvat kasvomaskeihin, auton talvirenkaisiin ja Väisäsen uudempiin tv-esiintymisiin Olet mitä syöt -ohjelmassa ja Suurin pudottaja -kilpailussa.

Mikään tästä ei ole uutta Kymppitonnin uskolliselle yleisölle, joista osa on saattanut seurata ohjelmaa aikoinaan noin 20 vuoden ajan. Väisänen toimi Kymppitonnin juontajana vuosina 1985–2005 MTV3:lla sekä 2009–2011, kun sarja siirtyi SuomiTV-kanavalle. SuomiTV:n toiminta loppui 2012 ja kanavapaikka myytiin Foxille.

”Mä annoin ihmisten miettiä aika kauankin. Spede aina hermostui ja se alkoi vetää röökiä studiossa, kävelemään edestakaisin ja pyörittelemään käsiään: nopeammin nopeammin”, Väisänen muistelee.

Kymppitonni on Riitta Väisäselle suunniteltu niin sanottu savolainen ohjelmaformaatti. Sen keksi Pertti ”Spede” Pasanen, joka ajatteli, että Väisäsestä voisi tulla hyvä juontaja. Syntyi koko kansan visailuohjelma, jossa katsojat voivat kilpailijoiden mukana arvuutella oikeita sanoja.

Väisänen oli ollut julkisuudessa jo ennen Kymppitonnia. Hänet kruunattiin Miss Suomi -kilpailussa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi sekä Miss Euroopaksi vuonna 1976 ja hän oli tehnyt näyttelijän töitä esimerkiksi elokuvassa Lentävät luupäät (1984). Kymppitonnin alettua julkisuus kuitenkin moninkertaistui. Sarjasta tuli heti hitti.

Nokkeluutta vaativa Kymppitonni alkoi MTV:llä vuonna 1985. Riitta Väisäsen juontaman ohjelman vieraina ovat ylärivissä Jukka Virtanen, Titta Jokinen ja Vexi Salmi, alarivissä Kai Hyttinen ja Pirkko Liinamaa.­

Aluksi kaikki eivät pitäneet Väisästä sopivana juontajana Kymppitonnille. Hän ja Napakymppiä juontanut Kari Salmelainen olivat ensimmäisiä, jotka eivät puhuneet televisiossa kirjakieltä. Puhetapaa kritisoi muun muassa Mtv3:n ohjelmajohtaja Tauno Äijälä.

”Äijälä sano Pertille, että eihän tästä tule yhtään mitään, kun hän puhuu tuollaista murretta. Mähän en puhu mitään murretta, mutta arvaa mitä? Mä puhuin kansankieltä, sellaista normaalia. Hänen mielestään se oli outoa. Ihmisethän tykkäs.”

Katsojia Väisäsen puhetapa miellytti. Hänet palkittiin parhaan naisesiintyjän Telvis-patsaalla viidesti peräkkäin, vuosina 1986–1990. Ensimmäisen kerran hän voitti patsaan noin vuosi Kymppitonnin alkamisen jälkeen vuonna 1986.

Palkintoja tuli niin kauan, kunnes katsojaäänestyksen sijasta raati valitsi viisi ehdokasta, joista äänestettiin voittajaa. Väisänen ei ollut yksi raadin valinnoista. Vuonna 2016 hänet palkittiin Venla-gaalassa urapalkinnolla.

Väisäsen mukaan Kymppitonni on ennen kaikkea nokkeluuskilpailu. Kilpailijalle on hyötyä tietää ajankohtaisista asioista tai historiasta, mutta mikään perinteinen tietokilpailu se ei ole.

Väisänen itse kertoo jännittäneensä Kymppitonnissa kilpailijoiden mukana. Ohjelman alkuperäisessä versiossa myöskään juontaja ei tiennyt, mikä sana-arvoituksen oikea vastaus on, joten Väisänen arvuutteli sanoja siinä missä kilpailijat ja katsojatkin.

”On ollu jotain ihan käsittämättömiä kysymyksiä”, Väisänen toteaa muistellessaan menneitä vuosia.

”Mun isä sanoi mulle monta kertaa, että miksi sä et kysynyt niitä etukäteen? Mä sanoin, että en mä halua tietää mitään etukäteen. Mä oon katsojan kanssa samalla viivalla. Mä en tiedä, mitä ne kysyy ja vielä vähemmän, mitä ne vastaa.”

Ohjelman yllätyksellisyys synnytti Väisäsessä aitoja reaktioita. Hän saattoi ihmetellä kilpailijoille ääneen, että mitä he nyt tuollaisia arvoituksia keksivät, joihin kukaan ei keksi vastausta.

”Sitten mä saatoin sanoo ihan pokkana, että voi vitsin mottipäät tai älykääpiöt. Mulla tuli sellaisia varsinkin miehille, mutta ne tuli silleen iloisesti. Ei ne tykänneet yhtään huonoa.”

Myöskään nostalgiajakson kuvauksissa Väisänen ei ole vakuuttunut kaikista kysymyksistä ja sanoista.

Yhtenä nostalgiajakson vieraana nähdään stand up -koomikko Krisse Salminen (vas.)­

”Olisitko sä tiennyt sen Jannin viimeisen kysymyksen?” hän kysyy puhelinhaastattelun alettua. Väisänen olisi itse tiennyt vastauksen.

Lähetyksen aikana hän olisi antanut Kalle Lambergille luvan vaihtaa vaikean jokeri-sanan pois ja koitti järjestää Christoffer Strandbergille lisäaikaa vastaamiseen. Tuotanto ei kuitenkaan taipunut yllättäviin sääntömuutoksiin.

MTV3:llä Kymppitonni lopetettiin tekeminen vuonna 2005. Samoihin aikoihin sen kanssa loppuivat myös Marco Bjurströmin vetämä Bumtsibum ja pari vuotta aiemmin Kari Salmelaisen juontama Napakymppi. Kaikki formaatit on tuotu viime vuosina takaisin.

Kymppitonnin kaupalliset oikeudet ovat edelleen Väisäsellä. Spede Pasanen luovutti ne hänelle kaksi viikkoa ennen kuolemaansa vuonna 2001.

Kun Fox halusi alkaa tehdä Kymppitonnia, Väisänen ehdotti itseään juontajaksi. Televisiokanava halusi kuitenkin juontajaksi Cristal Snow’n, joka oli toiminut juontajana jo muissakin kanavan ohjelmissa.

Myös muiden tv-klassikkojen juontajat vaihtuivat. Napakymppi ja Bumtsibum palasivat televisioon Janne Katajan ja Kalle Lindroth juontamina vuonna 2017. Kymppitonni palasi ruutuun Fox-kanavalle vuonna 2018.

Vuonna 2017 Väisänen kommentoi juontajavaihdosta Iltalehdelle kertomalla, että häntä ei edes kysytty henkiin herätellyn ohjelman juontajaksi. ”Tietenkin olisin halunnut vielä itse vetää sitä. Mutta kanavahan nämä päätökset lopulta tekee”, hän sanoi tuolloin jutussa. Cristal Snow’ta eli Tapio Mikael Huuskaa hän kuvaili Iltalehdelle ”ei välttämättä kauhean tutuksi kasvoksi”.

Nyt Väisänen sanoo, ettei juontajavaihdos ollut hänelle kynnyskysymys. Väisäsen mukaan hänelle kaikkein tärkeintä on, että ohjelma ilmestyy ja elää jossakin muodossa. Vuosi sitten hän kävi myös ”koutsaamassa” Snow’ta.

”Stailasin hänet mun näköiseksi leopardipuserolla ja muutenkin. Annoin sellaisia neuvoja, että olet vain ihan rennosti, ja koska hän on näyttelijä niin sanoin, että älä näyttele mitään.”

Väisänen kertoo viime viikolla vitsailleensa, että voisi tuurata Cristal Snow’ta, jos tämä päättää jäädä varhaiseläkkeelle tai on maailmanmatkoilla. Hieman samaan tapaan hän toteaa kilpailijoille nostalgiajakson kuvausten jälkeen, kun kamerat ovat sammuneet:

”Mä oon tän formaatin omistaja niin mä aina välillä vierailen täällä”, hän sanoo ja hymyilee.

”Vierailisin useamminkin.”

Kymppitonni käynnistyi uudelleen Fox-kanavalla vuonna 2018.­

