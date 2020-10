Reidar Wasenius lausuu Tiktok-videoillaan kameralle junista ja puheluista tutut kuulutukset, ja se saattaa laittaa katsojan aivot solmuun.

”Tavoittelemanne henkilö puhuu toista puhelua, olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta puhelinta.”

Ja sitten sama ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmoitus ja sitä lausuva ääni on tuttu lähes jokaiselle suomalaiselle. Mutta oletko koskaan ajatellut, että äänen takana on ihan oikea ihminen, saati sitä, miltä mies mahtaa näyttää?

Ääni on Reidar Waseniuksen ja nyt hän on liittynyt Tiktokiin. Waseniuksen Tiktok-videoista kertoi jo noin kaksi viikkoa sitten Ilta-Sanomat.

Emme ehkä tienneet kaipaavamme tätä, mutta vihdoin voimme nähdä, miltä kuuluttajaääni näyttää. Tutun äänen yhdistyminen ulkonäköön laittaa aivot mykkyrälle.

Katso video tästä linkistä.

Wasenius on ladannut sivuilleen vain kaksi videota. Ensimmäisellä videolla hän lausuu puhelimesta tutun ilmoituksen, jossa soittajaa pyydetään odottamaan sulkematta puhelinta.

Toisella videollaan Wasenius lausuu matkakuulutuksen junista tutulla äänellä.

Waseniuksen ääni on saatellut suomalaisia oikeisiin juniin VR:n kuulutuksissa, jo vuodesta 2014.

Vaikka videoita on vasta kaksi, Tiktok-sivulle kertynyt jo yli 28 800 seuraajaa ja videosta on tykätty yhteensä yli 178 000 kertaa. Se on Tiktokissa kohtalainen määrä. Suomen suosituin tiktokkaaja on kruunupyyläinen Jennifer Käld, jolle on kertynyt yli 4.6 miljoonaa seuraajaa.

Viime vuosien aikana suureen suosioon nousseessa Tiktokissa olennaista on, että videoihin voi lisätä musiikkia ja niitä voi editoida monella tavalla.

Yksi suosittu videotyyppi on niin kutsutut ”voice over -videot”, joissa käyttäjät ovat puhuvinaan, mutta todellisuudessa ääni on esimerkiksi jostain elokuva kohtauksesta napattu.

Siksi on kertaalleen hieraistava silmiään, kun Waseniuksen videoita katsoo.