Anima

Pikatesti

Missä? Iso Roobertinkatu 24, p. 050 356 8233.

Koska? Ti–pe 8–18, la 9–18 ja su 9–16.

Paljonko? Annokset 8–11,50 e, smoothiet 7,50–8,50 e ja suodatinkahvi 3 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Iso Roobertinkatu on kuin uusien ravintolakonseptien estradi, jossa testataan, mikä menee kaupaksi ja mikä asiakkaissa resonoi.

Kasvisravintola Yes yes yes sai kesäkuussa naapurin, kun vegaaninen kahvila Anima aukesi. Alkusyksystä aloitti myös vegaaninen donitsikahvila Round. Kaikki kolme paikkaa houkuttelevat samantyyppistä asiakaskuntaa.

Animan juju on lähes koko päivän tarjoiltava aamiainen. Neljältä iltapäivällä lista muuttuu viinibaarimaisemmaksi.

Tarjolla on paksuja leipäsiivuja erilaisin päällisin ja smoothieita sekä lusikoitavina että juotavina versioina. Animan omistajat Laura Sulankivi ja Jyri Järvi ovat tuttuja Kippo-kahvilasta.

Tiistai-iltapäivänä Animan jokaisessa pöydässä on ruokailija. Kahvia hörpitään ja läppäreitä näpytetään. Avara tila lienee inspiroiva etätyöläisille.

Valitsemme tofusta valmistetun benedict-leivän, pesto-ricottaleivän ja perunasalaatin, juomiksi mustaherukka- ja kaura-banaanismoothiet ja jälkiruuaksi vielä kahvin ja toscapiirakan.

Ruuat saapuvat pikaisesti ja kaikki kerralla.

Muhkealla leivällä oli tofukokkelia ja vegaanista hollandaisea.­

Näyttävä tofu-benedict on vaikuttava ilmestys, joka uhmaa melkein painovoiman lakeja. Paksun leipäsiivun päällä on munakokkelimaista tofuhakkelusta, hollandaisekastiketta, lehtikaalia ja ruohosipulia. Annos on todella tuhti, jopa hieman uuvuttava. Tofukokkelin ja kastikkeen raskaus kaipaisi parikseen pientä hapokkuutta tai muuta terää, vaikka runsas mustapippuri on jo askel oikeaan suuntaan.

Toisen leivän pesto on tehty hampunsiemenistä ja lehtikaalista. Pesto on raikasta, ja siihen on käytetty sopiva määrä öljyä, joten tunkkaisuudesta ei ole tietoakaan.

Cashew- ja macadamiapähkinöistä valmistetun ”ricotan” rakenne on tutun oloinen, ja se tasapainottaa hyvin melko suolaista annosta.

Perunasalaatti vie mielen vappuun, tosin raikkaalla ilmalla ja auringonvalollakin oli kenties osansa. Tilli, omena ja suolakurkku ovat pettämätön yhdistelmä perunan kanssa, joten mitäpä sitä klassikkoa muuttamaan.

Kaurasmoothie on kuin turkkilainen talvijuoma salep, ja makean ja paksun juoman päälle ripoteltu kaneli viimeistelee yhdenmukaisuuden. Tämä kävisi jälkiruuastakin. Mustaherukka-inkiväärismoothie on perinteisempi: raikas ja ravitseva.

Toscapiirakka sopii vaahterasiirapin ja kanelin ansiosta mainiosti syksyyn. Jaettuna kakkupala vielä menee, mutta jos sen söisi yksin, makeus voisi olla haaste. Kahvi tulee Good Life Coffeelta ja on hyvin valmistettu.

Animassa tehdään maistuvaa ja kaunista ruokaa. Vegaanisuus on vain alaviite, niin kuin sen nykypäivänä soisikin olevan.