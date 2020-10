Noodle Master

Pikatesti

Missä? Arkadiankatu 19 C, p. 040 486 8687, noodlemaster.online.

Koska? Ti–to 11–15 ja 17–20, pe 15–20 ja la–su 12–20.

Paljonko? Alkuruuat 3,90–7,90 e ja nuudeliannokset 11,90–13,90 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Tieto kesäkuussa Etu-Töölön Arkadiankadulle avatusta Noodle Master -nuudeliravintolasta on selvästi kiirinyt.

Jo puoli kuuden aikaan tiistai-iltana kolmikymmenpaikkainen ravintola on lähes täynnä. Palvelu on siitä huolimatta ripeää.

Mukavan hienostelematon ravintolasali on koristeltu niukasti ilman turhaa eksotiikkaa. Ruokalistat on ronskisti muovitettu.

Istumapaikaksi kannattaa valita ravintolan etuosa, jossa saa ruuan päälle show’n, kun kiinalainen kokki vaivaa ja venyttelee taikinaa nuudeleiksi tiskin ääressä. Nuudelit valmistetaan vehnästä ja vedestä.

Charles Xu on Noodle Masterin chef.­

Nuudeliannosten ja -keittojen lisäksi ravintola tarjoilee alueellisia erikoisuuksia, kuten ”kiinalaista hampurilaista” Shaanxin maakunnasta Pohjois-Kiinasta.

Alkuruuaksi otamme ”mustia sieniä” (3,90 e) eli mukavasti narskuvia puunkorvasieniä, chilikastikkeella maustettuja kurkkuja (3,90 e) ja porsaalla täytettyjä dumplingeja (7,90 e). Rapsakaksi pannulla paistetut ja oikeaoppisen ohutkuoriset taikinanyytit ovat trion paras osuus.

Pääruuaksi valitsemme tarjoilijan suosituksesta paikan tilatuimmat annokset, eli Lanzhoun naudanliha-nuudelikeiton (13,90 e) ja shanghainuudelit kevätsipuliöljyllä (13,90 e).

Naudanliha-nuudelikeittoa on melkoinen saavillinen, josta riittäisi kahdelle. Keitto on yllättävän mieto. Kirkkaassa liemessä maistuvat lähinnä korianteri ja sipuli. Naudanliha on siivutettu mukavan ohueksi. Chiliöljy, joka käsittääkseni kuuluu perinteisesti annokseen, olisi mukava lisä.

Paistetut shanghainuudelit ovat herkullisen makeahkoja. Sipulit on karamellisoitu pähkinäisiksi runsaassa öljyssä, ja mukana on vielä katkarapujakin. Tätä annosta jää himoitsemaan.

Tuoreiden nuudelien rakastajalle Noodle Master on hyvin tervetullut pieni uutuuspaikka. Gluteenia vältteleville tarjolla on myös yksi riisinuudeliannos.