Sylvain Rifflet pyrkii luomaan suhdetta siihen, millaista on olla muusikko nykyaikana verrattuna siihen, mitä se oli varhaiskeskiajalla.

”Kenelläkään en ole kuullut sellaista tenorisaksofonisoundia kuin Sylvainilla”, vastaa trumpetisti Verneri Pohjola.

Verneri Pohjola­

Kysymys kuului, mikä ranskalaisessa saksofonistissa Sylvain Riffletissä on erityistä, eikä vastaus suuresti yllätä: Pohjolan omassa soitossahan on erityisen tunnistettava, samettisen kuulas sointi.

Luvassa on siis kauneinta, mitä messingistä irtoaa, kun nämä kaksi soundin mestaria soittavat sunnuntaina yhdessä duokeikan Helsingin WHS-teatterissa jaZZanti-sarjan konsertissa. Pohjola ja Rifflet ovat tehneet yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan, mutta nyt Rifflet tulee ensimmäistä kertaa Suomeen.

Pohjola vastaa puhelimeen kiertueelta Latviasta ja Virosta. Yhteys pätkii ja vastaukset hukkuvat rätinään, kun hänen keikkabussinsa halkoo lokakuun harmautta jossakin Riian ja Daugavpilsin välillä.

Kyydissä on Riffletin, Pohjolan ja kiertueen järjestäjän Charles Gilin lisäksi Riffletin yhtye: harmoonia soittava Sandrine Marchetti sekä rumpali Benjamin Flament. Trumpetisti Fred Roudet liittyy seurueeseen myöhemmin.

Bussimatka Euroopassa kuulostaa näinä aikoina eksoottiselta: kasvomaskiin sonnustautuneet trubaduurit vaeltavat kulkutaudin kurittaman Euroopan kamaralla. Kolme konserttia on pidetty ja Helsingin jälkeen on luvassa vielä viisi konserttia Virossa.

Eksoottista se on myös Pohjolan mielestä, sillä hän on kiertueella nyt ensimmäistä kertaa sitten viime maaliskuun.

Sylvain Rifflet­

Trubaduureista on kyse myös Riffletin musiikissa. Hän on inspiroitunut näistä muusikoista, jotka kiertelivät paikasta toiseen ja soittivat niillä instrumenteilla, joita kulloinkin oli saatavilla, luutuilla, puhaltimilla, rummuilla tai vaikka laulaen. Trubaduureissa oli ruhtinaita, kuninkaita, aatelisia, köyhiä ritareita, porvareita sekä alhaissyntyisiä. Ranskan ja Italian alueilta on säilynyt tuhansia runoja ja satoja melodioita. Trubaduureja tunnetaan myös nimeltä ja heidän joukossaan oli myös naisia.

”Trubaduureista on säilynyt uskomattomia tarinoita. Vääränlaisista teksteistä trubaduuri saattoi menettää päänsä tai vähintäänkin vapautensa”, Pohjola kertoo.

Vuosi sitten julkaistulla Troubadours-albumillaan Rifflet yhdistelee keskiajan toisteista musiikkia modaaliseen jazziin. Levyllä puhaltimien ja lyömäsoittimien taustalla soi tasainen urkupiste.

”Sylvain pyrkii luomaan suhdetta siihen, millaista on olla muusikko nykyaikana verrattuna siihen, mitä se oli varhaiskeskiajalla”, Pohjola sanoo.

Ja koska koronatilanne on mikä on, Suomeen tästä yhtyeestä pääsee Pohjolan lisäksi vain Rifflet. ”Paljon on joutunut miettimään, miten biisit saa toimimaan livenä. On eri asia soittaa näitä kappaleita kahdestaan”, Pohjola toteaa.

Rifflet soittaa keikalla saksofonin ja klarinetin lisäksi myös erityistä shruti-laatikkoa, Pohjola puolestaan käyttää trumpetin lisäksi elektroniikkaa.

Mitä musiikki menettää, kun sitä esittää koko yhtyeen sijasta vain kaksi puhaltajaa?

”Se menettää jotain yhteydestään levyyn”, Pohjola vastaa.

Mutta live-esitys antaa musiikille myös jotakin lisää: ”Se antaa meille mahdollisuuden toteuttaa lavalla vahvaa yhteyttämme. Trubaduurit olivat vapaita ja me toteutamme tätä vapautta tulkiten musiikkia tavalla, jollaisena sitä ei koskaan aikaisemmin ole toteutettu.”

