”Menikyyri” on vuoden 2020 trendi: miehet lakkaavat nyt kynsiään niin paljon, että kosmetiikkajätitkin reagoivat asiaan

Muotisuunnittelija Marc Jacobs ja monet muut julkisuuden henkilöt lakkaavat kynsiään eikä kyse ole yksittäisestä kampanjasta vaan muodista.

Kynsilakkaa on näkynyt muun muassa rap-artisti Post Malonen ja Asap Rockyn Instagram-päivityksissä sekä muotisuunnittelja Marc Jacobsin kuvissa.­

Vuosi 2020 on kenties ollut koronapandemian vuosi, mutta se on ollut myös vuosi, jolloin miehet alkoivat laajasti lakata kynsiään.

Miesten lakattuja kynsiä on voinut bongata punaiselta matolta, artistien musiikkivideoilta, aikakausilehtien kansista tai sittemmin myös katukuvasta. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa GQ-kuvalehti ja The Wall Street Journal.

Kynsilakan suosion kasvun miesten keskuudessa juuri vuonna 2020 arvellaan johtuvan juurikin koronaviruksesta, kirjoittaa muun muassa Guardian.

Ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotona kyse saattaa olla tylsistymisestä – tai sitten vain siitä, että kynsilakka nyt sattuu näyttämään hyvältä kenen tahansa kynsissä.

Olemme kirjoittaneet aiheesta aiemmin “päivän trendinä” vuonna 2016, kun somessa levisi hashtag #MalePolish, joka lähti liikkeelle muotisuunnittelija Marc Jacobsin julkaisemasta kuvasta.

Sama vuonna somessa levisi myös Polished Man -hyväntekeväisyyskampanja, jossa julkisuuden henkilöt, kuten näyttelijät Chris Hemsworth ja Zac Efron, lakkasivat yhden kyntensä ja julkaisivat siitä kuvan verkossa. Polished Man kampanjoi lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, kertoo Me Naiset.

Nyt muotisuunnittelija Jacobsin lisäksi useat julkisuuden henkilöt ovat alkaneet lakata kynsiään, eikä kyse ole yksittäisestä aihetunnisteesta tai kampanjasta vaan muodista.

Esimerkiksi rap-artisti Lil Yachty esitteli syyskuussa kynsiään Tiktok-videolla. Kynsiin on maalattu muun muassa maapallo, lumiukko ja panda. Muita kynsilakan osaksi tyyliään ottaneita rap-artististeja ovat esimerkiksi Post Malone, Asap Rocky ja Bad Bunny.

Kyse ei kuitenkaan ole yhden tyylisuunnan tai musiikkigenren edustajien muoti-ilmiöstä. Esimerkiksi näyttelijä Ansel Elgort käytti valkoista kynsilakkaa yhdistettynä hänen tummaan samettismokkiin vuoden 2020 Golden Globes -palkintogaalassa.

Post Malone esiintyi vuonna 2018 Roomassa Rock in Roma festivaaleilla.­

Kasvava trendi on saanut myös kosmetiikkayritykset toimimaan. Esimerkiksi Chanel lisäsi elokuussa miesten Boy De Chanel -kosmetiikkalinjaansa kaksi mattapintaista kynsilakkaa: mustan ja läpikuultavan.

Erityisesti osaksi tyyliään kynsilakat on ottanut jo aikamme tyyli-ikoniksi nimitetty Harry Styles, joka osaa yhdistellä pelkistettyjä perusvaatteita näyttäviin asusteisiin – ja tässä tapauksessa kynsilakkoihin.

Aikakausilehti US Weekly listasi viime joulukuussa brittiartistin ikimuistoisimmat kynsityylit. Listalta löytyi mustien kiiltävien kynsien lisäksi niin keltaiset hymynaama-kynnet kuin pastellinsävyjä.

Ilmiö ei ole ennenkuulumaton. 1960- ja 70-luvuilla kynsilakka kuului lähinnä rockmuusikoiden tyyliin. Kynsilakkaa käyttivät esimerkiksi Lou Reed, David Bowie ja Kurt Cobain.

Suhtautuminen kynsilakkaa käyttäviin miehiin on vaihdellut, sillä vielä kymmenen vuotta sitten asenne oli ainakin osittain paheksuva, mikäli mediaa on katsominen.

Harry Styles poseeraa punaisella matolla vuoden 2019 The Met Galassa. Vuodesta 1946 järjestetty tilaisuus on vuoden isoimpia seurapiiri- ja muotitapahtumia.­

Verkkosivusto Mail Online julkaisi vuonna 2010 kuvia päiväänsä altaalla viettäneen jalkapalloilija Cristiano Ronaldon mustaksi maalatuista varpaankynsistä. Artikkelin sävy on paheksuva: kynsilakan todetaan olevan virhe ja lehden mukaan sen voi päätellä myös Ronaldon ilmeestä.

Nyt kirjoitusten sävy on muuttunut. Muun muassa Esquire-aikakausilehden muotitoimittaja Garrett Munce kannustaa halukkaita tyylistä riippumatta kokeilemaan kynsien lakkausta. Hän suosittelee kokeilemaan tummia ja neutraaleja värejä, jos Harry Stylesin ja Bad Bunnyn pastellinsävyt ja neonvärit tuntuvat liiallisilta.

Munce nimittää miesten kynsilakkamuotia ”menikyyrin maailmaksi”.

”Elämme aikaa, jossa sukupuolien väliset rajat ja säännöt hämärtyvät nopeasti, mutta eivät aivan yhtä nopeasti kuin saatat ajatella. Osan silmät pyöristyvät vielä, kun he kättelevät sinun hyvin lakattua kättäsi. Hitot heistä. Tämä on menikyyrin (eng. menicure) maailma ja heidän on elettävä siinä”, hän kirjoittaa.