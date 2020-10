Lokakuun alussa ilmestynyt Crash Bandicoot 4: It’s About Time on vuonna 1996 ensiesiintymisensä tehneen Crash-hahmon uusin videopeli.­

Crash Bandicoot oli 1990-luvulla yksi rakastetuimmista videopelihahmoista. Sitten se unohdettiin, mutta nyt Crash Bandicoot on palannut kokonaan uudessa pelissä, ja paluu on ilahduttavan onnistunut.

Tuntuu hämmentävältä, mutta totta se on. Vuonna 2020 yksi kiinnostavimmista Playstation-peleistä on uusi Crash Bandicoot.

Vielä muutama vuosi sitten tuntui siltä, että sinisiin farkkushortseihin ja tennareihin pukeutunut pussimäyrä oli jäänyt armottomasti 1990-luvulle, eli aikaan, jolloin tasohyppelypelit olivat pelimaailman kuuma ilmiö.

Tasohyppelypelien vahvuus on siinä, että niiden perusidea on äärimmäisen simppeli. Ne eivät vaadi suurta strategiaa tai pientä näpertelyä. Pelin keskiössä on päähahmo, joka etenee kentästä seuraavaan hyppimällä esteiden yli, keräämällä tarvittavia esineitä ja päihittämällä päävastustajansa. Yleensä tasohyppelypeleistä on tehty myös väkivallattomia ja lapsille sopivia.

Maailman kuuluisin tasohyppelypelihahmo on tietenkin Nintendon 1980-luvulla esittelemä Super Mario. Lisäksi Nintendolla oli toisena valttinaan apinahahmo Donkey Kong.

Seuraavaksi suosioon nousivat Mega Man, Sonic ja Rayman – ja vuonna 1996 Playstationille julkaistiin ensimmäinen Crash Bandicoot -peli.

Crash Bandicoot oli Sonyn upouuden pelikonsolin Playstationin vastaus kilpailevien pelikonsoleiden Nintendon ja Segan suosikkihahmoille, mutta kukaan tuskin osasi ennustaa, miten suosittu siitä todella tuli.

Ensimmäinen Crash Bandicoot on yksi historian myydyimmistä Playstation-peleistä. Yhteensä sitä on myyty maailmanlaajuisesti yli kuusi miljoonaa kappaletta.

Pelin perusidea oli hyvin samankaltainen kuin monissa muissa tasohyppelypeleissä. Crash Bandicoot oli hölmön oloinen puhuva pussimäyrä, joka seikkaili Australian rannikolla sijaitsevilla saarilla kentästä toiseen väistellen vihollisia ja keräten omenalta näyttäviä wumpa-hedelmiä. Apunaan hänellä oli Aku Aku -niminen noitatohtorin naamari, jonka saadessaan Crashista tuli voittamaton.

Crashin arkkivihollinen oli hänet alun perin luonut tohtori Neo Cortex, joka oli kaapannut pelin alussa Crashin tyttöystävän Tawnan.

Crash Bandicoot 1990-lukulaisessa ulkomuodossaan.­

Jos nyt katsoo ensimmäisen pelin grafiikoita, se näyttää pelkältä sutulta, mutta 1990-luvun puolivälissä peli oli kolmiulotteiselta visuaaliselta ilmeeltään suorastaan edistyksellinen. Suuren yleisön lisäksi peleistä pitivät myös kriitikot.

Suosio jatkui myös seuraavina vuosina ilmestyneillä toisella ja kolmannella pelillä, jotka olivat niin ikään myyntimenestyksiä. Jatko-osat esittelivät joukon uusia hahmoja, kuten Crashin pikkusiskon Coco Bandicootin.

Pelisarjan suosion huipentuma oli, kun Crash Bandicoot seurasi Super Marion jalanjäljissä ajopelien puolelle. Crash Team Racing julkaistiin vuonna 1999, ja myös sitä myytiin miljoonia kappaleita.

Parissa vuodessa Crash Bandicootista oli tullut videopelimaailman kuumin hahmo, jolle oli tehty neljä menestyspeliä. Samaan aikaan Sony kehitteli uutta Playstation 2 -pelikonsolia. Näytti selvältä, että Crashin menestyskulku jatkuisi entisestään.

Toisin kävi.

Iso syy siihen oli se, että pelisarjan luonut Naughty Dog -peliyhtiö luopui suosikkihahmostaan Crash Team Racing -pelin jälkeen.

Pelejä alettiin tehdä Playstation 2:n lisäksi ensin Nintendon käsikonsoleille, lopulta myös Nintendo Wiille ja Xbox 360:lle. Pelisarjaa yritettiin kehittää uuteen suuntaan seuraavissa jatko-osissa, mutta alkuperäisen trilogian menestystä ei onnistuttu uusimaan.

Peli peliltä Crash Bandicootin suosio hiipui. Kriitikot suhtautuivat uusiin peleihin penseästi, eivätkä pelit myyneet enää entiseen malliin. Lopulta vuonna 2008 julkaistiin Crash: Mind over Mutant, joka näytti jäävän historian viimeiseksi Crash Bandicoot -peliksi.

Crashin suosio mukaili täysin videopelimaailman yleisiä genrejä. Kun pelikonsoleista oli tullut tehokkaampia ja peleistä visuaalisesti hienompia, yksinkertaiset tasohyppelypelit eivät enää olleet pelitehtailun keskiössä.

Yksinkertainen pussimäyrä ei kiinnostanut enää ketään.

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back -peli vuodelta 1997.­

Minulle Crash Bandicoot oli lapsuudessani ehdottomasti suurin suosikki. Olin juuri aloittanut ala-asteen, kun pelisarjan toinen osa julkaistiin. Crashissa viehätti näennäinen helppous. Crash oli hahmona hölmöydessään mukaansatempaava, ja hänen esteekseen kootut tehtävät tuntuivat hauskoilta.

Ennen kaikkea peli oli koukuttava: kun yhdestä kentästä oli selvinnyt läpi, ei malttanut olla tarkastamatta, minkälainen haaste olisi edessä seuraavaksi.

Kaltaiselleni täydellisyydentavoittelijalle peli oli vangitseva kokemus myös siksi, että täydellisesti pelin läpäisemiseen ei riittänyt se, että pääsi kentän läpi, vaan sen lisäksi kentistä oli muun muassa kerättävä kaikki laatikot, jotta saisi haltuunsa arvokkaat timantit.

Juuri tämänkaltaisten pikkukikkojen ja erinomaisen pelisuunnittelun ansiosta pelin helppous osoittautui nopeasti nimenomaan näennäiseksi.

Todellisuudessa Crash Bandicoot -pelit ovat yksiä vaikeimmista pelaamistani tasohyppelypeleistä. Mitä pidemmälle kentät etenevät, sitä enemmän niissä alkaa olla tuskastuttavan vaikeita yksittäisiä kohtia, joita pitää hinkata kerta toisensa jälkeen uudestaan.

On suuri taito saada pelistä tarpeeksi vaikea, että välillä sen läpäiseminen tuntuu mahdottomalta, mutta ei kuitenkaan niin vaikea, että eteneminen kävisi oikeasti mahdottomaksi. Crash Bandicootin tekijät löysivät pelin alkuperäisessä trilogiassa maagisesti juuri tuon sopivan tasapainon.

Kolme vuotta sitten Crash Bandicoot teki yllätyspaluun, mistä voitaneen kiittää valloillaan olevaa retrobuumia.

Suomessakin paluunsa ovat tehneet lähes kaikki 1990-luvun suositut tv-ohjelmat, ja elokuvateatterit ovat täyttyneet vanhojen hittileffojen uusista versioista.

Pelimaailmassa uusia versioita on tauon jälkeen julkaistu muun muassa Sonic-siilin seikkailuista, ja yksi tämän vuoden odotetuimmista pelijulkaisuista oli Final Fantasy VII -klassikon uusi versio.

Peliyhtiö Vicarious Visions näki tässä mahdollisuuden, ja kesällä 2017 Playstation 4 -konsolille julkaistiin Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Se ei ollut uusi peli, vaan eräänlainen toiveuusinta. Pelisarjan alkuperäinen trilogia oli päivitetty Playstation 4 -konsolin grafiikoille.

Uudelleenjulkaisusta tuli menestys. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana peliä myytiin kaksi ja puoli miljoonaa kappaletta. Rauta oli kuumaa, ja takomista jatkettiin kaksi vuotta myöhemmin julkaisemalla samanlainen uusintaversio Crash Team Racingista.

Kuten monet ikäiseni, olin lapsuuden innostuksen jälkeen unohtanut koko pussimäyrän, mutta uudelleenjulkaistut Crash Bandicoot -pelit herättivät jälleen innostukseni. Oli mahtavaa päästä pelaamaan tuttuja pelejä uudella konsolilla. Kuin olisi palannut takaisin lapsuuteen.

Tältä näyttää ajopeli Crash Team Racing alkuperäisenä vuoden 1999 versiona sekä viimevuotisena Crash Team Racing: Nitro Fueled -uusintana.­

Uuden Crash Bandicoot -huuman huipentuma on käsillä nyt. Kesällä 2020 ilmoitettiin, että tänä syksynä Playstation 4 -konsolille julkaistaisiin täysin uusi Crash Bandicoot -peli. Sen nimi olisi Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Numero nimen perässä kertoo kaiken oleellisen siitä, mitä uudella pelillä haluttiin viestittää: uusi peli olisi suoraa jatkumoa vuonna 1998 julkaistulle pelisarjan kolmannelle osalle.

”Naughty Dogin kehittämä trilogia oli ehdottomasti sarjan huippuhetki, sekä arvosteluissa että taloudellisesti. Niinpä ajattelimme, että aloitetaan siitä”, pelin ohjaaja Paul Yan sanoi The Guardianille.

Ainut pettymys julkistuksessa oli se, että pelisarjan neljättä osaa, ensimmäistä uutta Crash Bandicoot -peliä yli kymmeneen vuoteen, ei tekisi pelisarjan alkuperäinen luoja Naughty Dog.

Sen aikaansaaminen olisi toki ollut jo aikamoinen temppu, koska Naughty Dog painii nykyisin hieman toisenlaisessa sarjassa. Viime vuosina yritys on vastannut sellaisten jättihittien tekemisestä kuin Uncharted ja The Last of Us.

Sen sijaan pelin kehittäjäksi ilmoitettiin Toys for Bob, joka ei ollut aikaisemmin tekemisissä Crash Bandicoot -pelien kanssa.

Uusi Crash Bandicoot julkaistiin lokakuussa, ja ensimmäisten pelipäivien kokemuksen perusteella pelin voi julistaa erittäin onnistuneeksi. Crash Bandicoot 4: It’s About Time on nimensä veroisesti jatkumoa alkuperäiselle trilogialle siinä, miten hyvin se onnistuu toistamaan alkuperäisten hittipelien taian.

Oleellisinta on se, että pelisarjan neljäs osa ei yritä olla vain kopio 1990-luvun alkuperäisistä versioista, vaan uuteen peliin on keksitty aidosti uusia kikkoja. Peruslähtökohdat ovat toki edelleen samat: päähahmo on tuttu pussimäyrä Crash, joka jälleen kerran joutuu taistelemaan arkkivihollistaan tohtori Neo Cortexia ja tämän apureita vastaan.

Pelin juju piilee sen nimessä olevassa sanaleikissä. ”It’s about time” -lauseen voi vapaasti suomentaa tarkoittavan ”Oli jo aikakin”. Kirjaimellisesti käännettynä se saa toisen merkityksen: ”On kyse ajasta”. Heti pelin alussa tohtori Neo Cortexin apurina toimiva ilkeä noitatohtorin naamio Uka Uka aiheuttaa repeymän aika–avaruus-jatkumossa.

Crash Bandicoot 4 onnistuu toistamaan alkuperäisten hittipelien taian.­

Pelin tapahtumiin sekaantuvat henkilöt eri aikakausilta ja eri ulottuvuuksista. Samalta Crash Bandicoot törmää nykyhetkesssä Lani-Loni -nimiseen kvanttimaskiin, muinaiseen naamioon, joka antaa voiman muuttaa aikaa ja paikkaa. Yhteensä kvanttimaskeja on neljä, ja Crashin on löydettävä ne kaikki tuhotakseen Neo Cortex.

Kvanttimaskeja etsiessään Crashin apurina toimivat hänen pikkusiskonsa Coco sekä Crashin vanha tyttöystävä Tawna ja pahisten puolelta hyvikseksi kääntynyt Dingodile. Pelissä pääsee pelaamaan kaikilla näillä hahmoilla, ja loppupuolella pelissä pääsee ohjailemaan myös Neo Cortexia itseään.

Kaikki tämä voi kuulostaa hyvin sekavalta, mutta pelissä turhat yksityiskohdat unohtuvat nopeasti. Oleellista on se, että eri kvanttimaskit tuovat itse kenttien pelaamiseen uutta haastetta, kun kentät läpäistäkseen pitää kvanttimaskien avulla muun muassa häivyttää esteitä ja hidastaa aikaa.

Tämä on aivan uutta Crash Bandicoot -peleille, mutta ne tuovat peliin toivottua uutta haastetta ja jännitystä. Myös eri hahmoilla eri kenttien pelaaminen tekee pelistä aikaisempaa monipuolisemman.

Oleellisinta on, että pelin ydin ei ole kadonnut: kentät ovat jälleen pahimmillaan raivostuttavan vaikeita, mutta juuri oikealla tavalla. Kun ne läpäisee, saa nauttia onnistumisen tunteesta.

Eikä yksikään kenttä ole valmis ensimmäisen pelikerran jälkeen, vaan kerätäkseen kaikki arvokkaat timantit ne pitää läpäistä monesti keräämällä talteen kaikki wumpa-hedelmät ja laatikot. Crash Bandicoot 4 -pelin täydellisessä läpäisemisessä riittänee haastetta useaksi viikoksi.

Lähiviikot kertovat, onko uudesta pelistä samanlaiseksi kaupalliseksi menestykseksi kuin uudistetuista nostalgiaversioita.

Se on siilti jo varmaa, että yli 20 vuotta sitten alkunsa saaneen pussimäyrän tarina ei huipentunutkaan 1990-luvulle.