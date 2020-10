Kardashianin 40-vuotisjuhlat aiheuttivat sosiaalisessa mediassa ärtymystä.

Pian vuoden jatkuneen koronaviruspandemian keskellä moni saattaa toivoa, että elämä olisi edes hetken ajan normaalia.

Näin toivoi myös sometähti Kim Kardashian ja lennätti lähipiirinsä viettämään 40-vuotissyntymäpäiviään yksityissaarelle.

”Useiden terveystarkastusten ja kahden viikon karanteenin jälkeen yllätin lähipiirini matkalla yksityissaarelle, jotta voisimme hetken kuvitella, että kaikki on normaalisti”, Kardashian kirjoitti Twitter-ketjussaan.

”Me tanssimme, pyöräilimme, uimme lähellä valaita, kajakoimme, katsoimme elokuvaa rannalla ja paljon muutakin. Ymmärrän, että tällainen on monien ulottumattomissa, joten näinä hetkinä saan nöyrän muistutuksen, kuinka etuoikeutettua elämäni on”, hän jatkoi.

Pandemia-aikana järjestetyt suuret juhlat eivät herättäneet kaikissa Twitter-käyttäjissä ihastusta vaan epäuskoisuutta. Kardashiania syytettiin ajattelemattomuudesta.

”Oletko niin tunteeton, ettet tajua, ettei suurin osa ihmisistä halua kuulla tällaista pahimmassa koronavirustilanteessa tähän mennessä? Ihmiset käyvät ruokapankeilla, eivät yksityissaarilla”, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti.

”Kivat sinulle. Menetin neljän kuukauden palkan, olen työtön ja tulevaisuuden varallisuuteni on laskenut merkittävästi” toinen käyttäjä kirjoitti.

Kuten arvata saattaa, lomakuvista syntynyt kollektiivinen ärtymys synnytti myös joukon meemejä. Niissä vitsailtiin Kardashianin tapaan lähipiirin ”yllättämisellä” ja jaettiin kuvia omista ”yksityissaarista”.

Twitter-meemeissä viitataan muun muassa yhteiskuntaluokkien väliseen epätasa-arvosta kertovaan Parasite-elokuvaan (2020), yhteen Game of Thrones -sarjan verisimmistä jaksoista nimeltä Castameren sateet (tunnetaan myös nimellä Red Wedding) sekä kultista kertovaan Midsommar-kauhuelokuvaan (2019).

Lomamatkasta yksityissaarelle vitsailtiin myös taideteoksilla.

New Yorkissa sijaitseva taidemuseo MoMa julkaisi kuvan taidemaalari Henry Matissen teoksesta Dance (I) ja toimittaja Ronan Farrow julkaisi kuvan taidemaalari Hieronymus Boschin teoksesta The Garden of Earthly Delights. Eräs Twitter-käyttäjä vitsaili ”normaalista” elämästä myös Salvador Dalín The Persistence of Memory -teoksella.

Osaa Kim Kardashianin twiitit muistuttivat Ranskan entisestä kuningatar Marie Antoinettesta, joka muistetaan sanonnasta ”syökööt leivoksia” (eng. let them eat cake). Kuningattareen on viitattu muun muassa Sofia Coppolan elokuvalla Marie Antoinette (2006).