Kaksi vuotta vanha pieni videopeli Among Us nousi yllättäen uudeksi jätti-ilmiöksi, kun pelaajamäärät tuhatkertaistuivat kesällä 2020 – näin kaikki tapahtui

Among Us julkaistiin jo kesällä 2018, mutta se on saavuttanut hurjan suosion vasta tänä vuonna. Muun muassa pelin yhteneväisyyksiä kuluneen vuoden arkitodellisuuteen pidetään yhtenä selityksenä suosiolle.

Among Usia on pidetty viehättävänä sen karsitun ulkomuodon vuoksi.­

Viime kuukausina olet hyvin saattanut törmätä netissä ylläolevan näköisiin hahmoihin. Yksinkertaisesti piirrettyihin, pieniin astronauttimaisiin tyyppeihin.

Ne ovat videopelistä nimeltä Among Us. Se on noussut kesän jälkeen niin suureen suosioon, että pelin kuvasto on tullut tutuksi niillekin, jotka eivät pelimaailmaa seuraa.

Among Usin visiiripäiset hahmot pyörivät fanien tekemissä meemeissä, Tiktok-videoissa, Lego-animaatioissa ja ties missä.

Se on poikkeuksellista, sillä Among Us on alkujaan pieni, kolmihenkisen tiimin tekemä indiepeli eikä suuren studion tuotos – ja se on julkaistu jo vuonna 2018.

Hitiksi peli nousi kuitenkin yllättäen vasta tänä vuonna. Pelin kehittäneen yhdysvaltalaisyhtiön InnerSlothin mukaan aktiivisten pelaajien määrä on viime kesän aikana noussut noin 50 yhtäaikaisesta pelaajasta tunnissa 70 000–110 000 pelaajaan tunnissa.

Screenrant-sivuston mukaan Among Us saavutti korkeimman pelaajaennätyksensä syyskuun lopussa, kun peliä pelasi yhtä aikaa noin 3 miljoonaa pelaajaa ympäri maailmaa.

Among Usin on yksinkertainen. Hahmot asuvat avaruusalusta muistuttavassa tukikohdassa ja työskentelevät ryhmänä. Moninpeliin mahtuu yhtäaikaisesti 4–10 pelaajaa.

Suurin osa pelaajista on niin sanotusti hyviksiä. Joukossa on kuitenkin myös 1–3 satunnaisesti valikoitua huijaria, joiden tehtävänä on sabotoida ryhmää ja murhata ryhmän jäseniä. Hyvikset suorittavat tehtäviä ja yrittävät selvittää, kuka yhteistä avaruusalusta sabotoi.

Kun avaruusalusta muistuttavasta tukikohdasta löytyy ruumis, hahmot kokoontuvat yhteen ja miettivät, kuka jäsenistä on mahdollinen huijari.

Kokoukset ovat ainoita kertoja, kun pelaajat voivat keskustella keskenään puhumalla. Kokouksissa voi äänestää mahdollisesta huijarista. Lisäksi pelaajat voivat kutsua koolle ylimääräisiä hätäkokouksia.

Among Usissa on siis tehtävistä suoriutumisen lisäksi kyse myös sosiaalisesta vilunkipelistä ja selkään puukottamisesta.

On toimittava ryhmän puolesta, mutta kehenkään ei ole oikeasti luottaminen. Vaikka pelissä kuolee, voi silti herjata ympäriinsä haamuna ja häiritä hahmojen elämää.

Jossain määrin peli tosiaan muistuttaa todellisuutta vuonna 2020: Kriisit seuraavat toisiaan ja hahmot ovat joutuneet eristyksiin. He yrittävät selvitä hankalista tilanteista ilman sen suurempaa asiantuntemusta. Ja huijarit häiritsevät.

”Vainoharhaisen covid-aikakauden ultimaattinen bilepeli”, kuvailtiin Among Usia The Guardianin artikkelissa.

Screenrantin mukaan muutkin sosiaalista kanssakäymistä sisältävät pelit – kuten Animal Crossing: New Horizons – ovat kasvattaneet suosiotaan entisestään kuluneen pandeimiavuoden aikana.

Suosituilla pelivideoiden tekijöillä saattaa kuitenkin olla koronavirusta enemmän tekemistä Among Usin suosion kanssa. Among Usista on tehty lukemattomia videoita Youtubeen sekä pelivideosivusto Twitchiin. Twitchissä pelaajat kuvaavat reaaliaikaista kuvaa pelaamisestaan.

Kuuluisilla tubettajilla ja Twitch-pelaajilla on valtavasti seuraajia, joten pelit keräävät suuren yleisön ja sana kiertää. PC Gamerin artikkelin mukaan Among Usin tunnettuus lähti kesällä rakettimaiseen nousuun juuri Twitchin julkkispelaajien tekemien videoiden myötä.

Jo ennen englanninkielisiä Twitch-käyttäjiä peliä striimattiin erityisesti eteläkorealaisilla, brasilialaisilla ja meksikolaisilla pelisivustoilla.

Screenrant-sivusto kertoi lokakuun puolivälissä, että Among Us oli Twitchin katsotuin monipeli. Ennen sitä sivuston katsotuin indemonipeli oli elokuussa julkaistu Fall Guys.

Fall Guysiä on pidetty Among Usin kovimpana kilpakumppanina. Fall Guys on Among Usin tavoin indiemonipeli. Pelaajat pelaavat toisiaan vastaan esimerkiksi jalkapalloa muistuttavissa minipeleissä, ja pelin voittaa viimeiseksi selvinnyt pelaaja. Julkaisupäivänään peli nousi nopeasti Twitchin suosituimmaksi peliksi. Sittemmin suosio on kuitenkin hiipunut.

Fall Guysistä poiketen Among Usia voi pelata sekä tietokoneella että älypuhelimella. Kännykällä pelaamisen mahdollisuus on arvioiden mukaan kasvattanut Among Usin suosiota entisestään.

Kenties kaikkein yllättyneimpiä Among Usin uudesta noususta olivat sen tekijät. Innerslothin pääohjelmoija Forest Willard kertoo Escapist-sivuston haastattelussa, kuinka tiimi päätti moneen kertaan luovuttaa Among Usin suhteen, kun se ei ottanut menestyäkseen, ja siirtyä seuraavan peliprojektin pariin.

Ja sitten tuli kesä 2020.

Elokuussa kehittäjät lupailivat pelille jatko-osaa, mutta päättivät myöhemmin keskittyä nykyisen version kehittämiseen. Alkuperäinen Among Us pysynee siis näkyvänä pelihittinä vielä hyvän aikaa.