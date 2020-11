B5 Black

Pikatesti

Missä? Sandelsinkatu 1, p. 050 543 1321, b5black.fi.

Koska? Ma–su 8–23.

Paljonko? Alkuruuat 8–25 e, pääruuat 16–24 e ja jälkiruuat 9 e. Lounas 12,50–14 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Töölöntoria reunustava ravintolakeskittymä on saanut taas uuden tulokkaan. Viime vuonna Sandelsinkadulle avattiin bistrotyyppinen Piglets, ja tämän vuoden kesäkuussa torin Runeberginkadun puoleisessa päädyssä aloitti B5 Black. Visuaalinen ilme saattaa olla tuttu myös Helsingin Asema-aukiolla päivystävästä ruokarekasta, joka on nimeltään Black Grill & Cafe.

Jo ulkoa vaikutuksen tekee B5 Blackin kaunis akvaariomainen lasirakennus. Vieressä toimii Töölön torigrilli, joka on jököttänyt sijoillaan jo 1960-luvulta. B5 Blackin ote katuruokaan on hieman uudempaa mallia kuin perinteikkäällä naapurilla.

Kuten Asema-aukion ruokarekassa, täälläkin burgerit ovat pääosassa, mutta tarjolla on myös pikkunaposteltavaa, salaatteja ja vartaita. Lämmitetyllä itsepalveluterassilla voi nauttia juomia.

Illallisen alkuun valitsemme kivan välimerelliseltä listalta jaettavaksi pimientos de padróneja (8 e), eli öljyssä paistettuja vihreitä pikkupaprikoita chilillä maustetun ranskankerman kanssa, sambucaliekitettyjä jättiravunpyrstöjä (12 e), sekä ”loaded fries” -nimisen ranskanperuna-annoksen (7 e).

Annoksia on maustettu turhan varovaisella kädellä. Paprikoiden päällä ei näy rouskuvaa sormisuolaa, ja kylkiäisenä tulevan ranskankerman chilikin on varsin ponnetonta. Jättikatkaravunpyrstöt ovat herkullisia, eikä niissä maistu sambucan anis.

Loaded fries vaikuttaa listan perusteella annokselta, joka pitäisi tarjoilla defibrillaattorin kanssa. Parmesaanimajoneesilla ja tuoresalsa pico de gallolla koristellut ranskalaiset eivät kuitenkaan aiheuta sydämenväristyksiä, mausteita saisi niissäkin olla reilummin.

Pääruuat ovatkin sitten aivan eri maailmasta. Seuralainen valitsee viidestä hampurilaisvaihtoehdosta Black burgerin (17 e), joka on myös Asema-aukion ruokarekan suosituin annos. Se saa lihasyöjän pumpun pamppailemaan. Sopivan vaaleanpunaiseksi jätetty naudanliha on Wotkinsin ravintolalle varta vasten räätälöimä sekoitus, lisukkeena on pekonia sekä Jukolan luonteikasta cheddaria. Nyt mausteetkin ovat kohdallaan.

Kanavartaan kanssa sai savuisenmakeita maisseja.­

Kanavarras (20 e) chipotle-béarnaise- ja viski-barbecuekastikkeiden kanssa on nappivalinta. Lisukkeena on samalla savuisenmakealla viskikastikkeella siveltyjä maissintähkiä ja jättikokoisia lohkoperunoita.

Kaiken kaikkiaan B5 Blackin käyttämissä aineksissa maistuu tuoreus ja laadukkuus.

Ravintolalla on suunnitelmia laajentaa konseptiaan ketjuksi. Potentiaalia on, varsinkin jos ruokalistan välimerellisyyttä vielä korostetaan.